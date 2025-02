Colectivos antirracistas critican los "disfraces de africano" por "deshumanizadores" y "estereotípicos"

Un disfraz recurrente en época de carnavales es el de "africano", sirviéndose de elementos como taparrabos, lanzas, máscaras tribales y pintura negra. De hecho, es uno de los atuendos más vendidos para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, donde la gente sigue buscando telas de animal print. A ello se suma el tema del Carnaval de Tenerife de este año: Secretos de África. En consecuencia, la Asociación Mujeres Africanas y Afrodescendientes (en) Canarias ha emitido un comunicado donde tilda de "estereotípicos" y "deshumanizadores" los disfraces de "africano" que son "habituales" en estas fiestas y, considera, se van a ver legitimados por dicha elección temática.

El texto indica que el "impacto psicológico que el racismo simbólico y cultural tiene en las personas negras" abarca a todas las edades, teniendo un severo impacto en su salud mental: "Desearíamos que los festejos populares como los carnavales fueran espacios de seguridad y disfrute para todas las personas, pero es necesario, más que nunca, visibilizar que, por muchas razones, hay quienes no podemos sentirnos representadas en esta época del año".

Apunta que el "uso de elementos culturales, religiosos y espirituales del continente como elementos de decoración" trivializa su significado y simbología. Señala esto como "una forma de exotización y generalización" de un continente grande y diverso. Por su parte, también critica el uso del blackface en años anteriores y se adelanta a la posibilidad de que se multiplique en las fiestas venideras.

Historia del blackface

El origen del blackface se remonta al siglo XVIII y se popularizó en el XIX a través de las comedias estadounidenses. Sobre esta práctica, la realizadora cinematográfica Lía Báez Puente publicó un artículo describiéndolo como una "forma de maquillaje teatral y cinematográfica que los actores blancos usaban para representar personajes afrodescendientes" acompañada de una actuación "llena de estereotipos en la que las personas afro eran caricaturizadas y ridiculizadas", vinculando sus comportamientos a la esclavitud y una mirada colonial.

En este sentido, una de las expresiones más polémicas en España es la del rey mago Baltasar cuando está representado por una persona blanca maquillada o, en la misma línea, los pajes negros de Alcoy.

Colectivos antirracistas como Afrocolectiva tildan estas prácticas de "ofensivas" y "grotescas" porque "pintar de negro a alguien implica negar la existencia de actores y representantes negros reales que pueden asumir esos roles de forma digna y respetuosa", mientras que el blackface "alimenta imaginarios que las invisibilizan y ridiculizan".

Caricaturización en carnavales

El escrito de la Asociación se refiere en específico a un disfraz muy popular que acarrea controversia en los carnavales canarios: la Negra Tomasa. El Carnaval de Los Indianos, en La Palma, popularizó la figura de este personaje que emana de una canción cubana compuesta por Guillermo Rodríguez Rife, convirtiéndola en parte central de las fiestas.

Este personaje ha sido muy celebrado pero también ha recibido numerosas críticas por parte de colectivos antirracistas por ser "grotesco" y "degradante". La Asociación, en concreto, hace hincapié en que este tipo de disfraces incurren en la "deshumanización" y "estereotipación" de las personas negras.

Prácticas similares durante los carnavales se remontan muchos años atrás. Un artículo del historiador argentino Ezequiel Adamovsky aborda el surgimiento y significado que tuvo la comparsa Los Negros (1865-1870) en el Carnaval de Buenos Aires. Fue la primera agrupación integrada por hombres blancos que emulaban a personas negras, incurriendo en la "apropiación cultural" y suponiendo una "expresión de racismo".

Intencionalidad y efectos en la percepción

El texto de Adamovsky aclara que la comparsa no pretendía burlarse o degradar a la población negra, pero que igualmente existían implicaciones negativas: "Es perfectamente posible que una performance de negritud no pueda entenderse en términos de una hostilidad implícita ni tenga una intencionalidad racista, pero cause, sin embargo, efectos discriminatorios no buscados, por caso, reforzando estereotipos".

Asimismo, el autor explica en el artículo que hubo otras comparsas posteriores cuyas canciones sí tenían una intencionalidad burlesca hacia las personas negras. No obstante, diferencia estos casos con el blackface anglosajón por tener un origen y significado distintos, si bien califica ambos como prácticas racistas.

La Asociación Mujeres Africanas y Afrodescendientes (en) Canarias reitera que "la violencia simbólica, los chistes o las burlas" que van aparejados a los disfraces de "africano" contribuyen a no tener empatía hacia una parte de la población, normalizando que se reproduzcan otro tipo de violencias. "Sabemos que estas fechas serán difíciles de procesar", indican en el escrito.