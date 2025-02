Los dioses olímpicos visten el Carnaval con plumas y sátira

Buena parte del público carnavalero lo conoce por dar vida a la icónica drag Vulcano, pero este año ha sorprendido en el concurso de disfraces del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con un luminoso traje inspirado en el dios griego Dionisio. Su primer año participando en este evento, que tuvo lugar el pasado domingo 9, culminó con un gran éxito: el primer premio en la categoría individual. Isidro Javier Pérez Mateo, con su creatividad y alma carnavalera, se ganó a los espectadores luciendo una fantasía cargada de plumas verdes bajo el nombre "Al pan, pan y al vino… ¡Fiesta para los vecinos!".

Se trata de un guiño a las quejas que presentaron varios residentes de la ciudad ante las celebraciones del Carnaval, al tiempo que sigue la línea temática de las fiestas de este año: Los Juegos Olímpicos. El atuendo representa a Dionisio, el dios griego del vino, el jolgorio y el éxtasis, en referencia a que estas fechas son para dar rienda suelta a "la cultura, la diversión y la sátira". Una deidad con la que, confiesa, se siente en parte representado.

Horas de trabajo

El traje, tal y como explica Pérez, supuso unas "horas de trabajo incontables" de las que también su madre participó. Algunas de las labores que más tiempo les llevaron fueron los canutillos, hacer la estructura del atuendo, pegar plumas y pedrería o coser.

Todo ese empeño valió la pena para hacer realidad su deseo de formar parte del concurso de disfraces, si bien no se había presentado hasta la fecha porque la preparación para la gala Drag Queen le suele quitar muchas horas, además de suponer una considerable inversión económica: "Hace falta tiempo para poder sacar adelante un vestuario de estas características. Yo quería participar y si me presentaba era para ir a por todas".

Se siente muy "satisfecho" con el resultado obtenido y "con ganas de volver" si no tiene otros proyectos mayores de por medio. En cualquier caso, insiste en que lo mejor de esta experiencia no fue conseguir un premio, sino la posibilidad de compartir la fiesta en un buen ambiente y, sobre todo, la "superación personal", ya que nunca antes había confeccionado o lucido un vestuario con esas características.

Los premios no lo son todo

Destaca que los galardones no deben imponerse a los eventos. "Está bien que el premio te motive y te haga mejorar año tras año pero hay que tener en cuenta que hay más motivos que un simple trofeo. Parece que si no coges premio no te ha merecido la pena ir, como que no has cumplido tu meta, y no debe ser así", reflexiona.

De hecho, una de sus partes favoritas del concurso fue el momento en que los grupos siguieron bailando y disfrutando en el escenario junto a los compañeros que recibieron el galardón. A raíz de ello, recuerda su experiencia en eventos previos: "Yo me presenté diez años a la gala Drag y nueve me quedé aplaudiendo, felicitando y bailando el himno del Carnaval. Hay que saber disfrutar de la fiesta y no ir por un premio".

Isidro Javier Pérez Mateo recogiendo el trofeo del concurso de disfraces / Juan Carlos Castro

Hay drag Vulcano para rato

Su trayectoria como ganador de la gala Drag Queen de 2022 y el concurso de disfraces de 2025 augura que seguirá presente en futuras ediciones del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, aunque por ahora no se compromete con ningún evento específico para el año que viene. No obstante, asegura que "hay Isidro Javier Pérez Mateo y drag Vulcano para rato, todo se irá viendo".

Por lo pronto, todavía se podrá ver una de sus creaciones en el escenario, concretamente en la gala de la Gran Dama del domingo 23, donde el diseñador viene repitiendo. El año pasado, el traje que realizó junto a Daniel Rivero Suárez resultó el vencedor, coronando como Gran Dama a Eva Costa Santiago.

La ciudadanía hace el Carnaval

Para Isidro Pérez, quien se dedica diariamente al mundo del drag y el transformismo, el espectáculo está presente a lo largo de todo el año. Por eso, desde que sale la temática del Carnaval, su cabeza empieza a dar vueltas a posibles fantasías y diseños. Aunque en esta ocasión no concursará en la gala Drag Queen, permanece vinculado al evento y a varios de los candidatos, expectante por ver sus puestas en escena. "Tengo muy buenas expectativas", indica.

No concibe los carnavales sin innovación y cambio constante, por lo que apunta que es fundamental que la ciudadanía aporte sus ideas, creatividad e iniciativas para sacar las fiestas adelante: "Con todos los ciudadanos que somos, con todos los carnavaleros que somos, es un poco triste y extraño que solos haya seis participantes al concurso individual de disfraces. A ver si la gente se anima a participar y no verlo desde la butaca".

Isidro Pérez sabe por experiencia propia lo que supone implicarse de lleno en las fiestas, siendo el único en haber quedado seis años consecutivos en el podio de la gala Drag, además de haber cosechado muchos otros éxitos y ovaciones. Así, con las fiestas de la capital grancanaria recién inauguradas, y un nuevo trofeo entre manos, el artista y diseñador continúa ilusionado por compartir las celebraciones y alcanzar nuevas metas.