Nervios, lágrimas y emoción: así se vivieron los últimos momentos en el 'backstage' de la preselección drag

La purpurina volaba por los aires a escasos momentos de dar comienzo al espectáculo. Entre bambalinas se afanaban 25 drags por dar los últimos toques a sus maquillajes y subir al escenario de Santa Catalina con unas plataformas de vértigo en la esperada preselección drag del Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada este viernes. El objetivo: hacerse un hueco en la Gala Drag Queen, donde solo un candidato logrará ascender al trono de 2025.

Muchos de los ojos están puestos en Grimassira Maeva, quien después de un parón de cinco años regresa al escenario del Carnaval. Las ansias por su esperado regreso se escuchan desde hace días, y es que el público carnavalero no ha podido disfrutar de su característico humor desde 2019. La actuación que presenta este año es muy especial: lleva un año preparando el espectáculo, desde prisión, donde se reunió en vis a vis con cuatro bailarinas que lo han acompañado durante mucho tiempo.

Rayco Santana, quien da vida a esta icónica drag, cuenta que ha preferido no prestar atención a la expectativas de su regreso para evitar tensionarse en exceso. "Ha sido un proceso tan bonito que no quería que las últimas semanas me crearan una presión que no necesito", reflexiona. Tanto él como sus bailarinas tienen "muchas ganas de mostrar" el fruto de su trabajo. Sobre el show, adelantan unas pinceladas: amor libre, hip hop y reecontrarse en la cárcel.

Despedidas agridulces

Entre las prisas por terminar de colocarse sus brillantes atuendos y los nervios por mostrar las coreografías, también asoman algunas lágrimas. Otra drag icónica que este año lo dará todo es Frenchy Morgana, aunque está siendo una preparación agridulce. Y es que, después de 26 años en el Carnaval, habiéndose presentado a la Gala Drag Queen desde que tenía 18, ha decidido que ya es hora de colgar las plataformas. Justo en esta ocasión, a poco de bailar su despedida, se vio en aprietos con los decorados porque eran demasiado grandes y tuvo que recortarlos.

"Llevo 26 años en el Carnaval y cuando uno se esfuerza y se sigue esforzando, llega un momento en que la mente, el cuerpo, la vejez, te dicen: hasta aquí. Esto es muy bonito porque montas un espectáculo con mucho cariño para el público pero, a la vez, te consume demasiado desde el momento en que acaba el Carnaval y empieza el siguiente. Soy el drag más viejo pero me cuesta decir adiós", relata.

No obstante, antes de dar sus últimos pasos sobre el escenario, reivindica la contribución que ha hecho durante tanto tiempo a las fiestas: "El público es maravilloso pero me falta el reconocimiento de un jurado. Yo no pido ganar, lo que pido es una placa que diga que soy un personaje histórico del Carnaval de Las Palmas".

El drag se lleva en familia

Otras drags veteranas también van calentando motores para una noche muy especial cargada de nervios e ilusión. Entre ellas está drag Gio, que presenta una fantasía postapocalíptica basada en Max Mad. Sin embargo, lo que más destaca es que forma parte de una familia carnavalera que no hace sino agrandarse. Sus bailarines van desde primerizos que consideran un orgullo bailar con Gio, ya que llevan años viéndolo actuar por televisión, hasta auténticas drags como Noa, que en esta ocasión no se ha subido a las plataformas para contribuir a la gala como bailarina.

Uno de los integrantes del equipo insiste en que llevan un tiempo diciéndole que vuelva a participar como drag: "Sigue siendo icónica y queremos verla muchos años más". El tiempo dirá si el público carnavalero disfrutará otra vez de sus puestas en escena, o si volverá a verse un dúo de drags como ya han hecho en el pasado. En cualquier caso, la estirpe del espectáculo tiene una larga estela, ya que su hija, drag Shirah, continúa dándolo todo sobre el escenario.

De Reina del Carnaval a bailarina

Entre las bailarinas hay amantes del Carnaval que, de un modo u otro, participan para disfrute de los espectadores. Es el caso de Paula Miranda, que fue Reina del Carnaval en 2016 y después se sumó a las filas de drag Aruba, gracias a que, por aquel entonces, tenían el mismo diseñador. Hace cinco años que Aruba no se presenta a la gala Drag, por lo que la actuación de 2025 será para este equipo un bonito reencuentro en el que pretenden "reflejar el Sol".

Mientras drag Sequins se afana a colocarse los últimos retoques antes de su aparición, varias integrantes del equipo cuentan que "salir al escenario con tanta gente es una oportunidad muy guay para las bailarinas que no es posible todo el año". Por eso, por mucho que hayan actuado en otros lugares, aseguran que no hay nada como el escenario del Carnaval: "Es muy impactante emocionalmente. Es genial que gente de fuera pueda ver el talento de aquí".

Meses de trabajo para superarse

En el caso de drag Hefesto, este año está sintiendo más ganas, nervios e ilusión que otros anteriores, ya que asegura que se ha superado con el "curro físico, mental, de vestuario, de atrezo, de coreografía, de todo". Orgulloso por el número que ha montado, ofrece un pequeño adelanto de su puesta en escena: "Los deseos, si luchas, sí se cumplen".

Eso también aplica a Lemnos, quien este año viene con un drag "más adulto y maduro" para dar un último baile y retirarse: "Voy a disfrutarlo, a darlo todo y que la gente lo pase bien. Con eso me voy feliz a mi casa".

Bajo esa premisa y muchas emociones en ebullición, los 12 aspirantes que pasaron la preselección se preparan para la esperada Gala Drag Queen, que se celebrará el 7 de marzo. Se trata de uno de los eventos más esperados del Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria, reuniendo año tras año atuendos de escándalo llenos de brillo y coreografías con acrobacias que hacen enloquecer al público. La premisa está clara: disfrutar de las fiestas y expresarse libremente.