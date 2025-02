Las Legañosas, la nueva murga de Ingenio: «Nos presentamos para crear cantera»

El concurso de murgas de del Carnaval de Las Palmas llega este año con dos participantes nuevos: Las Quisquillosas y Las Legañosas. Las primeras, provenientes de Guía, actuarán este lunes y las segundas, de Ingenio, harán lo propio en la segunda fase de este martes. Estas dos murgas femeninas sumarán sus voces con el propósito de dar un buen show; quien sabe si poder disputarle el título a Los Nietos de Sarymánchez, ganadores de la edición de 2024 y la agrupación que más éxitos ha consechado en la última década.

Crear una murga desde cero no es una tarea sencilla. Las Legañosas de Ingenio lo saben bien. «Prácticamente todas son nuevas, algunas no sabían ni tocar la trompeta», resalta Mari Arzola, «ha sido mucho tiempo de sacrificio y no ha sido fácil». Las nuevas murgueras del Sureste tienen horas y horas de ensayo a sus espaldas. Comenzaron en mayo a prepararlo todo y reconocen que cuesta, «porque tienes que dejar un poco de lado tu vida».

De acuerdo con el programa del Carnaval, subirán a las tablas del Santa Catalina mañana martes, en la segunda fase y, casualmente, serán las penúltimas en actuar, justo antes de Los Legañosos, la murga masculina del Carrizal con más de 40 años de historia a sus espaldas. «Nos presentamos para crear cantera», afirma Arzola. Yes que entre sus filas tienen un par de participantes que vienen de los Legañositos, la murga infantil del municipio.

«Estaban cumpliendo 16 años y al final teníamos que darles una oportunidad, para que no se tuvieran que trasladar a Telde o a Las Palmas, porque ellas querían seguir en esto», aclara Arzola, «no queremos que el Carnaval decaiga y así ya tienen a donde ir». No obstante, reconoce que tienen un perfil más bien mayor; y aún así, son las pequeñas quienes han enseñado a muchas de las mayores.

Muchas son novatas, aunque Arzola sí que tiene un pasado murguero. En su caso, participó un año con las Serenquenquietas, allá por la edición de 2013, aunque nunca se había desligado de todo esto, «mi hermano, por ejemplo, está en Los Legañosos». Y es que en el Sureste el sentimiento murguero y carnavalero está más que arraigado.

La doncella de Orleans

Al escenario del Carnaval de los Juegos Olímpicos subirán con una fantasía inspirada en Juana de Arco con el título: La doncella de Orleans vuelve del fuego para cantarle a don Carnal, diseñada por Bryan Medina. En su primer tema prometen dar crítica en clave feminista y, en el segundo, de una manera más cómica, hablarán de cómo formar una murga, por que si de algo saben, es justo de esto último.

En esta ocasión, un total de 21 murgas concursarán a lo largo de las tres fases del concurso -de las que concurrieron el año pasado, repiten todas salvo Los Payasos Alborotados-. Además de los Star, quienes abrirán la tercera fase y que, en su caso, solo participan en la categoría de vestuario. El certamen lo abrirán los Majaderos, quienes debutaron hace un año, y lo cerrarán el miercóles -ya en la madrugada del jueves- los Nietos de Sarymánchez, ganadores de la última edición.

Por segundo año consecutivo, las fases estarán conducidas por Baby Solano y Ana Trabadelo. En cambio, Dani Calero, un clásico ya del concurso, será el encargado de presidir la final del sábado, 22 de febrero. En esta ocasión, la organización ha decidido que después de muchos años la entrada de la final de murgas sea libre, por lo que no se cobrará al público por asistir al parque -por lo que se evitará la reventa como ha ocurrido en años anteriores-.