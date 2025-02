¿Por qué no hay fiestas en el Carnaval de Las Palmas?

Carnaval de noche tras la gala de la Reina / Jose Carlos Guerra

Vaya con la capacidad de sorpresa que tenemos este año. No salgo del asombro. El viernes fue mi primer garbeo en serio por el carnaval capitalino grancanario, y a esto de llegar al Parque se me ocurrió ir a los chiringays. Oye, que sorpresa lo mía que voy y escucho de lejos una voz que dijo: “Los chiringuitos aún no están”. A lo que de otro lado una réplica se oye: “Ni se les esperan”. Pues resulta que en la conversacion, me entero que quizá, no se sabe, depende de las posibles denuncias y que se pare por orden judicial el carnaval. No salía de mi asombro. No saben cuán grande es la capacidad de asombro de una Drag con años y años de carrera en las medias. Pudiera parecer que poco me queda por ver, y así es, pero esto era demasiado.

¿Pero que está ocurriendo? Imagino que este fin de semana ya estará resuelto, y que podamos, aunque quede muy lejos, ir y disfrutar del ambiente carnavalero que todos queremos con los 112 puestos de bebidas y comidas que han sido aprobados.

Espero que todo esto sean malos chismes y que la realidad nos devuelva la fiesta. A la venida de los concursos, este martes con la segunda fase de Murgas, mañana miércoles con la tercera y luego la final el sábado, pasando el viernes por la exhibición de las diferentes comparsas adultas e infantiles, ya se remedie tal tropelía y atropello al carnaval. Porqué según sé, no hay Noche de Carnaval prevista hasta marzo.

Este año, he empezado con mal pie, lo admito. Uno tras otro son los traspiés que se dan para contra nuestra y no veo más que cosas mal hechas u organizadas. Lo que se construyó el año pasado, este año se ha desmoronado. Había cogido carrerilla e ilusiones, pero se vuelve a las andadas en este carnaval.

Por favor, usted que me lee y opina igual y cree que no nos merecemos esto. Usted que tiene algún cargo y responsabilidad, sea del color que sea, hágalo YA mejor. No deseo que caigamos más. Es hora de remontar y tomar vuelo. ¡Hágame caso!

Y como decía Gianni Versace: “Me quedo muerta contigo”.