Sarina Hernández, candidata a Reina: "El Carnaval es la fiesta que me conecta con el orgullo de ser canaria"

¿Cuáles son sus primeros recuerdos del Carnaval?

De niña siempre viví el Carnaval con mucha ilusión y alegría, de hecho es la fiesta que destaco de mis favoritas. Mi madre era maestra y en el colegio siempre creaba disfraces para sus alumnos. Desde aquel entonces me despertó esa ilusión de crear tus propias fantasías y disfraces.

¿Qué significa esta celebración para usted?

Es la fiesta que me conecta con el orgullo de ser canaria. Es un momento que yo vivo con mucha ilusión porque me siento orgullosa de que esto se haga aquí en Gran Canaria y que sea para mí el mejor Carnaval del mundo. Por ello, me siento orgullosa de poder vivirlo, sentirlo y ser partícipe. Yo siempre veía las galas o participaba en algún evento como una ciudadana más, pero ahora que lo estoy viviendo desde esta perspectiva se vive con muchísima más ilusión.

¿Por qué dio el paso para convertirse en candidata a Reina?

Creo que en algún momento de su vida toda niña y mujer canaria tiene esa ilusión de participar como candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Yo siempre lo he tenido presente cuando veía las galas, siempre pensaba que me gustaría estar ahí, o también que me gustaría representar luego a Gran Canaria, a través de los valores que para mí supone el Carnaval no solo aquí, sino a nivel regional, nacional y sin fronteras.

¿Por qué este año y no otro?

Realmente siendo consciente e inconsciente me veo en un punto de mi vida en el que a nivel laboral y personal me siento estable. Es ahora el momento porque quizás en algún futuro surgen más responsabilidades. En resumidas cuentas creo que estoy en un buen momento para ello. Y, de hecho, algo especial me ocurrió que sí que destaco, porque conocí a mi diseñador en un entorno que no tiene nada que ver con el Carnaval. Le cuento mi ilusión, hablamos, y yo no sabía que él era diseñador. Sale el tema hablando de manera natural, y él me dice, que lleva a su madre como gran dama pero no lleva a Reina Adulta. Y él me dice tal cual: 'No me lo digas dos veces que te llevo reina'. Y le dije que me llevara. No era un entorno en el que nos hubiéramos reunido ni programado coordinar esta situación, pero se dio. Mi diseñador me planteó su propuesta y al final por la empresa patrocinadora fue viable. La empresa patrocinadora, casualmente, es la empresa que fundé yo en 2022 Clínicas Doctora Hernández. Y como realmente soy su fundadora, siempre lo he tenido como una ilusión de niña de poder participar.

Fue el destino...

Es algo mágico realmente.

Sarina Hernández, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025 / Andrés Cruz

¿Entonces, es usted médico?

Soy médico, justo este año cumplo 10 años de profesión y sobre todo me desempeño al área de la medicina estética y antienvejecimiento.

Habrá sido un orgullo para usted fundar su propia clínica...

Sí, yo siempre cuento al paciente que me conoce y que está en consulta en el día a día que antes de médico soy persona y antes de médico estético soy médico. Porque la medicina estética se puede valorar como una medicina superflua, pero el paciente nos traslada que no es solo esa mejora física, sino también ese chute de energía y esa alegría que aporta a todos los que quieren mejorar.

¿Cómo llegó a la medicina?

Estudié medicina por vocación. En la familia vivimos un punto de inflexión en un hermano que ya no está. Y mis padres siempre nos inculcaban a nosotras, las más pequeñas, que estudiáramos algo relacionado con la medicina o la investigación. Eso fue lo que al final me dio el impulso para querer ser médico. En cuanto a emprender hay que ser valiente, pero yo siempre digo que todo lo que cualquier persona se pueda proponer -siempre y cuando haya salud- se puede conseguir con esfuerzo, cariño, trabajo e ilusión.

¿Qué cree que va a inspirar su diseño al público?

Quién me conoce sabe que va a transmitir valores con los que me identifico como la fuerza, esperanza y alegría.