Los Serenquenquenes salvan los muebles de la primera fase del concurso de murgas

Los Serenquenquenes llegaron para salvar los muebles. El concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria arrancó con una primera fase descafeinada. La crítica y el humor regresaron al Carnaval de Las Palmas, aunque en esta ocasión la primera velada de la semana transcurrió sin sorpresa y emoción hasta la llegada de los lagarteros pasada la 1 de la madrugada -y todo a pesar de no hacer su mejor pase, sin grandes malabares y algún chiste pasado-. Siete murgas dieron al público el resultado de un año de ensayos. Los presentadores fueron por segundo año Baby Solano y Ana Trabadelo -se hizo notar la ausencia de Dani Calero-. Aquí puedes consular el programa del Carnaval.

La noche la abrieron los Chachitos, ganadores del concurso de murgas infantiles celebrado el domingo. Al término de la actuación de la murga infantil de Schamann, todos los niños y niñas de las cinco agrupaciones infantiles que participaron subieron al escenario de los Juegos Olímpicos para saludar a su público, a la afición y demostrar que la fiesta tiene cantera. Hubo representantes de Legañositos, Biznietos de Sarymánchez, Biznietos de Kika y Trapasitos. «El futuro del Carnaval», dijeron los presentadores justo antes de arrancar.

Desde Escaleritas, los Majaderos se estrenaron en el parque Santa Catalina -el año pasado participaron en el concurso, pero en Belén María-. Y lo hicieron reivindicando la permanencia de la fiesta en la que ya es su casa, "este parque es historia de mi fiesta", cantó una particular Lolita Pluma subida al Olimpo. Con 77 componentes, los de Raúl Talavera arrancaron la noche ataviados de cazafantasmas con la fantasía: 'Mis juegos olímpicos son cazar a los fantasmas que gobiernan nuestra ciudad y de Dioses del Olimpo se pretenden disfrazar', con un diseño de Brian Medina.

Entre los fantasmas que buscaron cazar en su primer tema: Carolina Darias, Inma Medina, Fernando Clavijo, Josué Quevedo, Kiko Barroso y hasta Kike Pérez -sin entenderse bien por qué-. No faltaron las críticas en modo batiburrillo al caso mascarillas, los retrasos en la Justicia -"el caso de las Lovas queda en nada"-, pusieron en entredicho el proyecto de 'ecoisla' de Antonio Morales y, como era de esperar, hicieron alusión al supuesto caso de corrupción que rodea a la Sociedad de Promoción -empresa que organiza las fiestas de la capital-.

En el segundo tema, los de Escaleritas se convirtieron en trabajadores del aeropuerto. Más confiados y sueltos, hicieron una puesta en escena en la que por la puerta de entrada llegaban altos cargos desde la Península o el extranjero mientras por la salida se van canarios con pocas oportunidades laborales en las Islas. El director, Nathanael Díaz Armas, que estaba de estreno, se arrancó con un rap con el que desvió el vuelo en el que iba Clavijo. Se encaminaron a la despedida con un canto contra el turismo de masas: "es mi Gran Canaria un paisaje natural, que ningún turista se la venga a cargar, solo quiérela y respétala".

De piratas, las Crazy Trotas desembarcaron en Santa Catalina desde el Risco de San Nicolás porque, como ellas mismas dijeron, "no hemos perdido el norte". Enérgicas y "pisando fuerte", la primera murga femenina de la noche dedicó su actuación a todas las que han pasado por la agrupación en sus 25 años en el Carnaval. ¿La fantasía? 'YO-JO YO-JO, una gran pirata soy, YO-JO YO-JO, al Carnaval he venido a conquistar yo. Únete a mi tripulación, disfrutemos del colorido, disfraces y ron', ahí es nada.

Uso del pito y a ritmo de tambor, las Crazy se pusieron a buscar piso desesperadamente, "ni a un cuarto de aperos se puede aspirar". En La camperizada, las chicas lideradas por Leticia Sánchez iniciaron una crítica a la crisis habitacional con una solución jocasa, camperizarnos, aunque derivaron en un rechazo a las limitaciones que tienen las autocaravanas en las Islas. -hasta intervino un portavoz de Acat (Asociación Ecologista de Autocaravanistas)-. Tras el parón abrupto, culminaron abordando los sueldos precarios entre la juventud canaria.

En el segundo tema, la tóxica, se deshicieron de parte del elaborado disfraz para hilar una crítica a las relaciones tóxicas con un juego de voces. No faltaron alusiones a esa vecina que pone pegas a la celebración de los carnavales y se vinieron arriba a la hora de defender a las murgas femeninas. Las del Risco de San Nicolás hicieron un juego con humor que salió adelante sin fuegos artificiales pero con efectividad.

Desde La Isleta, las Despistadas volvieron a pisar Santa Catalina con 68 componentes. De la mano de Fefi Betancor, una vez más, la única murga femenina que logró pasar a la final hace un año llegó al parque con un vistoso disfraz, lleno de detalles e inspirado en el mundo de la costura -habrá que esperar para ver si revalidan el primero de vestuario-. Con la fantasía 'Coser y cantar y con este ya van 15 en Carnaval' celebraron su aniversario.

En el primer tema, 'La mudanza Low Cost' de Despistadas, las de Fefi Betancor, con el carisma que la caracteriza, se deshicieron rápido del disfraz -una lástima- para convertirse en trabajadoras de una empresa de mudanza. Retahíla de crítica social bien traída por el trato a los mayores, al racismo creciente y la hipocresía de quien no quiere a un migrante como vecino, a esa amiga que sufre violencia de género por parte de su pareja y al problema de la vivienda que azota a la Islas, "no quiero hacer la mudanza para marcharme a otro país".

Así hasta que se cansaron de criticar, al menos eso dijo Fefi Betancor, y en el segundo tema tocaba algo más de humor. Con el título, "Al escucharme comprobarás que con Yaiza o Amanda tú te vas a identificar", las isleteras hicieron alusión a esas dos amigas que siempre iban bien juntitas y terminaron separadas. Con juego de voces -el grupo quedó dividido en dos-, tiraron por un estilo más desenfadado para enfilar por reivindicar el derecho a la salud mental y al colectivo transexual. Ojo, mención especial al maquillaje.

Convertidos en Willy Fog, los Lengüetudos llegaron desde Vecindario al parque Santa Catalina. Dirigidos una vez más por Samuel Noda y con 41 componentes, arrancaron una entrada por toda Gran Canaria. Y es que la fantasía lo decía todo: "Dando vueltas por el mundo, al final encontré un lugar donde la Tierra se une con el mar, países maravillosos y un gran Carnaval". Comenzaron aspirando a repetir la misma posición del año pasado: a la cola del concurso junto con los Payasos Alborotados, la única murga que se ha retirado del concurso en esta edición.

Con 'La vuelta a la ruleta en 90 minutos y pico', lanzaron un poquito de todo; hasta un homenaje para Tito Rosales, exdirector mítico de los Chancletas. La murga -la única mixta de la noche- se echaron un batiburrillo de críticas. Primera mención de la noche a la tragedia de Valencia. Fueron de menos a menos, capaz se dejaron lo bueno para el concurso de Agüimes de la semana que viene.

En el segundo tema rindieron homenaje al agricultor canario. O eso dijeron. Con camisas de cuadros y una pareja convertida en aguacates, le cantaron a los productos de las Islas. Plátafnos, gofio de millo... Acabaron haciendo un alegato por la canariedad y a la papa canaria; en definitiva, por la producción local. Al filo de lo imposible, Noda cortó la despedida a los componentes a tres segundos de la descalificación.

Las Quisquillosas

Del Sureste al Norte. Las Quisquillosas se estrenaron en el concurso de murgas con una temática circense a lo 'Domadoras de sueños e ilusiones'. Arrancaron con un solo. Las chiqullas eran primerizas, pero lograron mejorar el ritmo que había perdido la noche. Disfraz muy vistoso. Con 49 componentes, los nervios estaban a flor de piel.

Las de Guía comenzaron con 'Carnaval con picante, y a quien le pique que se rasque'. Comenzaron al ritmo de las Ketchups con críticas al mundo murguero. Enésima queja por el supuesto ninguneo a las murgas femeninas. Cambiaron el ritmo por otros temas, pero no terminaban de conectar con el público.

En 'Quien tiene un amigo tiene… Su Insta, su Whatsapp, su Facebook, su Tiktok', las novatas del concurso de murgas pillaron un pizco más de ritmo con algo de ron aldea. Tiraron un batiburrillo de críticas planas. Muchas referencias a las murgas de otros municipios como gran hazaña... Y tocó la despedida con la que animaron la noche, ya pasadas las doce de la noche.

Con la fantasía 'No todos los tesoros son de oro y plata, camaradas… 25 mares más, 1 de risas y fantasías, ese es mi mayor botín', las Lady's Chancletas fueron las segundas piratas de la noche en asaltar el parque Santa Catalina. Con un disfraz muy vistoso y repleto de detalles las isleteras montaron una puesta en escena de obertura a lo grande -ese mástil rozaría el límite permitido por las bases-. Con sus 60 componentes, estuvieron correctas.

En 'Yo no me olvido', las de Sarah Cervera lanzaron una retahíla de críticas en las que articularon los afectados por la erupción del volcán de La Palma o el racismo y la defensa a los menores que llegaron en patera a las Islas. Se acordaron de los vecinos que denuncian el Carnaval y pidieron resistencia al Carnaval. Las isleteras tenían buenas intenciones, pero hasta ahí. El problema no era tanto la letra como todo lo demás.

En el segundo tema, 'Santa Perica', las Lady's abrieron las puertas del cielo, lástima que el audio del vídeo inicial no fuera acompasado con la imagen. Las isleteras mejoraron con una parodia celestial, para su desgracia pecaron de los mismos males que en el primer tema -la afinación se quedó por el camino-. Volvieron a sacar los problemas con los vecinos contrarios a la celebración del Carnaval cerca de sus casas. Solidarias con Valencia.

Los Serenquenquenes

Y llegaron los Serenques para dar caña. Al menos, los de Agüimes dieron la nota. La nota de diferencia. Con una fantasía de payasos, como las murgas de antaño, dieron voz, ritmo y animación desde el minuto uno -en cuanto a contenido, no ha sido su mejor año, fueron a lo seguro-. Los lagarteros de Javier Santana resultaron estar un año más a otro nivel. Con sus 82 componentes llenaron el escenario del Carnaval de los Juegos Olímpicos y animaron a quienes aguantaron en el parque Santa Catalina cuando ya era más de la una de la mañana.

Tras dar ánimos tanto a uno de los componentes que no pudo asistir como a la concejala de Carnaval, Inma Medina, por problemas personales en ambos casos. Los de Agüimes le cantaron a la vida agobiante en 'Que estrés de vida llevo'. Con ritmo, pitos acompasados, al ritmo de Karol G y de otros éxitos, los murgueros del Sureste combinaron la letra con crítica y parodia; los rajazos llegaron para Pedro Sánchez, Feijoo y no faltaron para la ausencia de acuerdo para el reparto de menores migrantes.

En el segundo tema, los Serenques se convirtieron en oculistas con un ritmo que fue in crescendo. Con grandes gafas, ya lo decía el título del tema, 'Para el que tenga problemas de visión, aquí estoy yo', los lagarteros pasaron por la consulta a Paulino Rivero, Miguel Ángel Ramírez y Barbara Rey. Se embolsillaron al público jugando al 'veo veo', con Fernando Clavijo al otro lado de la mirilla y, entonces, el presidente salió convertido en un pene andante. Los chistes quedaron pasados de rosca. Legañas por allí y rajazos a cierta murga premiada por allá. Si no los nombran cada año no están tranquilos.