Ángeles Pérez, candidata a Reina: "La corona del Carnaval es una forma de que se te abran muchas puertas"

¿Qué cree que transmitirá al público en el escenario?

Como soy la candidata número uno, yo creo que toda esa energía que tiene la gente contenida antes de que empiece la gala se me va a contagiar así como yo les voy a contagiar la mía. Entonces, yo creo que habrá mucha euforia, mucha alegría y espero que disfruten de mi diseño, espero que les encante.

¿Por qué se presenta a candidata?

Yo nunca me imaginé presentarme como Reina del Carnaval, siempre había sido un sueño, pero yo pensaba que sería imposible. Pero un día me comentó una amiga que está dentro del mundo del Carnaval que un diseñador estaba buscando candidata y que le podía mandar mis fotos. Le dije que claro que sí, no pierdo nada. Le envié mi foto, le gusté, me llamó un jueves y el domingo era la presentación de candidatas junto con los patrocinadores. O sea, fueron tres días, todo super rápido, con mucha ilusión, mucha alegría y a vivir el proceso.

¿Cómo se sintió cuando supo que la escogieron?

Yo acababa de terminar de entrenar, recibí la llamada y lo primero que me dijo el diseñador fue si yo tenía ganas, y yo le respondí que sí, que por supuesto tenía ganas porque lo llevo esperando toda mi vida como quien dice.

¿Qué deporte entrena?

Balonmano, incluso he jugado a nivel nacional con el Romade.

Ángeles Pérez, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

¿Por qué le interesó este deporte en concreto?

En el colegio inculcaban mucho el balonmano porque tenía un profesor que lo había practicado, incluso llegó a ser mi entrenador cuando fui más grande. A partir de ahí, cuando me enteré de que en Gáldar sacaron un equipo, que era masculino, y le pregunté a mis compañeros si las niñas también se podían apuntar.

¿Lleva jugando desde entonces?

Como te dije empecé en Gáldar, era un equipo mixto, pero cuando llegas a cierta edad no puedes seguir compitiendo en categoría mixta, así que me fui a Las Palmas al Romade. Estuve una serie de temporadas hasta juvenil, luego lo dejé dos añitos por el tema de la universidad, y después lo retomé otra vez hasta el día de hoy.

Entonces es bastante interesante para usted que el tema de este año sean los Juegos Olímpicos...

Sí, claro que sí. Qué mejor deporte que el balonmano y así mis compañeras me puedan apoyar. Al final me siento identificada con el tema de este Carnaval.

Y usted que es deportista, ¿está entrenando más para llevar el traje?

Estoy entrenando más, sobre todo le estoy dando más importancia al tema cuello y hombros por el peso del tocado, que es lo que más me puede llegar a costar. También para mantener el equilibrio al mover las manos en la coreografía. Para mí es más importante compaginar el peso del tocado con los movimientos de los brazos, pero no quita que tenga que arrastrar peso desde la cadera.

¿Está participando también a la hora de hacer el diseño?

Sí, yo desde que fui a verlo por primera vez le dije a mi diseñador, ¿tú quieres ayuda? Y me dijo que claro que sí, así que a partir de ahí he ido todos los días al taller, me he llevado mis quemaduras con silicona y mis arañazos con algún cristalito. Yo estoy ahí porque hay que disfrutar del proceso y vivirlo al máximo, porque pasa enseguida, hace nada estábamos en la presentación a principios de mes y ya solo queda una semana. Al final son tres minutos encima del escenario que se van a pasar volando como si fueran dos segundos.

Si fuera Reina, ¿cómo se tomaría su mandato?

Todas las que nos presentamos a Reina sabemos que tenemos una serie de obligaciones como acudir a las diferentes galas, te pueden llamar para ser jurado y también está la posibilidad de que la Reina del Carnaval vaya a Fitur, en la Península. Entonces es un reconocimiento no solo para el Carnaval sino también para ti como Reina de 2025 es una forma de que se te abran muchas puertas.