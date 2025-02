Grimassira Maeva se despide del Carnaval en la Gala Drag Queen: "No es un adiós, les espero en el teatro"

El regreso de Grimassira Maeva al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria causó furor entre sus seguidoras y seguidores. Esta icónica drag, ganadora de la Gala Drag Queen en 2014 y 2016, volvió a subirse a sus plataformas después de cinco años de inactividad en la preselección que tuvo lugar el 14 de febrero, y que le abrió las puertas a actuar en la gala del 7 de marzo con el puesto número 11. Ya en el primer show, encontró a un público "ansioso e increíble" que compartió las emociones que estaba sintiendo: "La espera se notó. El recibimiento siempre es brutal pero, como llevaba tanto tiempo, me pareció descomunal. Me costó un montón no salir llorando por el portón".

La fantasía que presenta este año es, en sí misma, toda una historia: "Érase una vez, en un bloque señorial del lejano Polígono de Jinámar, vivía la princesa Grimassera Maeva. Sus hermanastras, envidiosas y perversas, temían que Maeva, vestida con andrajos, siguiera triunfando en los bailes del reino". Tal y como adelanta al público carnavalero, su actuación será un "cuento de princesas del siglo en el que estamos" y tendrá un "final feliz".

Cinco años en prisión

Trayendo de nuevo su característico humor, en el que todo es una "parodia continua", también introducirá ritmos de hip hop, amor libre y reflexiones sobre reencontrarse en la cárcel. Con esta premisa, queda claro que sus años de ausencia no fueron en vano. Y es que, cuando anunció su vuelta a los escenarios, compartió un mensaje en redes sociales acompañado de los hashtags #noestabamuertaestabapresa y #volveracomenzar: "Tranquilxs, tendré tiempo de explicarme, aprovecharé al máximo mi libertad condicional”.

Grimassira Maeva explica que ha usado el último año de su estancia en prisión para montar el espectáculo que mostrará en la gala. En ese periodo, cuatro bailarinas que la han acompañado durante mucho tiempo fueron haciendo vis a vis para planear la coreografía: Sara, Yuki, Yure y Jenni. "Las bailarinas, los atrecistas, los costureros; todos han sido clave para que esto saliera y poder disfrutar de la experiencia como la disfrutamos", señala. El diseño, patrocinado por Gael Automoción y Darque Car, corre a cargo de Yassira Jurado, Grimanessa Dúrcal y Dani Viera.

Que el público disfrute y no use el móvil

Con el tercer grado bajo el brazo para poder actuar, Grimassira indica que la gala de este año no solo va a ser su regreso, sino que también supondrá el fin de su participación en estas fiestas. Pero antes de preocupar a sus fans, insiste en que no se trata de un adiós. "Grimassira se despide como concursante del Carnaval pero va a seguir en activo. Voy a hacer teatro y quiero que la gente venga a verme", relata.

Por eso invita al público a que disfrute al máximo de esta ocasión tan especial y evite usar los móviles para poder gritar, aplaudir y, sobre todo, divertirse, tal y como pretende hacer Grimassira. Este reencuentro con el Carnaval, justamente donde nació la drag, también le ha permitido volver a sentir el cariño que la gente le estaba guardando y que tanto atesora.

En línea con sus estudios de cine, los futuros proyectos que tiene en mente abarcan, además del teatro, la gran pantalla. Tiene intención de grabar en Canarias, por lo que expresa que está con los brazos abiertos para recibir apoyos por parte de instituciones y organizaciones para dar el siguiente paso como artista.

Dos personas diferentes

Detrás del maquillaje y las pelucas de Grimassira Maeva se encuentra Rayco Santana, quien asegura que la drag y la persona tienen una separación muy clara en su vida. "Me es tan disfrutón hacerlo porque es totalmente diferente a mí. Es extrovertida, tiene otra forma de reaccionar a las situaciones. Creo que ahí está el punto de disfrute para mí y para el público", reflexiona.

Con todo listo para la ocasión, Grimassira Maeva está preparada para mostrar el show en la Gala Drag Queen que tendrá lugar el 7 de marzo en Santa Catalina. Como bien ha confirmado, este será a la vez su regreso y su despedida como participante del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Pero no hay nada que temer: esta icónica drag, que tantas risas y disfrute ha traído a las fiestas, sigue teniendo espectáculo para rato.