Las Traviesas y Los Legañosos abren y cierran una segunda fase de altibajos

La segunda fase del concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria remontó el vuelo. Las Traviesas del Polígono Cruz de Piedra dejaron buen sabor de boca al inicio de la noche y Los Legañosos, desde el Carrizal de Ingenio, cerraron la velada por todo lo alto, con un parque bailando y coreando la letra tras cuatro horas de actuaciones. Todo tras una primera fase celebrada el lunes en la que ninguna murga sorprendió especialmente a buena parte del público. Quedaron claros un par de pases a la final del sábado. Aquí puedes revivir el directo de la segunda fase del concurso de murgas.

Siete murgas pasaron este martes por las tablas del Carnaval de los Juegos Olímpicos. El parque vio por primera vez cantar a las Trabalonas -el año pasado debutaron en Belén María- y Las Legañosas -quienes sí vivieron su primer año-. Los presentadores, Baby Solano y Ana Trabadelo, se soltaron a medida que pasaba la noche, que transcurrió con más ritmo que el lunes. Toca ver qué ocurrirá este miércoles en la tercera fase que cerrarán Los Nietos de Sarymánchez, ganadores de la edición del Carnaval 2024. También puedes consultar el programa del Carnaval.

Las Traviesas

Desde el polígono Cruz de Piedra, las Traviesas abrieron la noche llevándose al público al bolsillo. Con buen ritmo, las chicas dirigidas por Alicia Benítez -demostró una vez ser una de las directores más icónicas- hicieron una entrada con un ritmo más que correcto y animado. La fantasía llevaba por nombre Perdiendo el norte, pero ellas se mostraron agradecidas por haber vuelto al templo del Carnaval: Santa Catalina. De hecho, demostraron estar más que centradas.

Al toque de los pitos, las del Polígono montaron el Instituto Canario de Mediciones. Benítez explicó rápida los principios básicos del particular termómetro tras aparecer en escena un Steve Jobs resucitado mediante Inteligencia Artificial. Los continuos retrasos de la Metroguagua, la falta de limpieza en la ciudad o las ayudas tardías a los afectados por el volcán de La Palma entre los problemas que pusieron sobre la mesa, con una llamativa retahíla de insultos canarios a Pedro Sánchez, de papafrita para arriba. Con ritmo y voces acompasadas, denunciaron la difusión de bulos y teorías conspiranoicas.

Murga Las Traviesas. / Andrés Cruz

En Aquí la que manda soy yo. Y punto, cariño, las de Alicia Benítez se convirtieron en dominatrix, "por mucha alcaldesa que haya". De cuero, las murgueras sacaron la fusta. Divertidas, bien entonadas y con cambios de ritmo continuos, pasearon a por el escenario a más de un famoso y a más de una murga masculina. A lo potra salvaje -venía que ni pintada la canción-, por allí no faltó el satisfayer. Cerraron con sorpresa. Venidas arriba -levantaron al parque-, el hilo conductor del tema las llevó a un alegato a favor de la educación sexual y todo lo que ello conlleva.

Directamente desde La Isleta, Los Chancletas, la murga decana del Carnaval -al menos de las que siguen presentándose al concurso-, entraron a lo grande. La idea era celebrar su 45 aniversario en la fiesta -llevan presentándose desde 1980-. Con la fantasía '¡Ños! Vaya carrera desde El Insular, para a Santa Ana poder llegar. Desde luego que en un Carnaval Olímpico vamos a estar', sin duda, quisieron subrayar que en esta vuelta al parque Santa Catalina no podían faltar. Con 73 componentes, comenzaron más que bien.

El título del primer, Cuentas pendientes, era más que ilustrativo. Y es que 45 años de letras dan para mucho, señaló el director, Toni Brito. Alguna crítica y un alegato por la unidad de las murgas y por mantener vivo el concurso, "el humor ya se ha perdido, si no cambia esto llegará a su fin". De pronto, subieron a sus madres al escenario con un momento de lo más emotivo -otra cosa es que tuviera que ver con el resto de la actuación, pero nunca es tarde para darle amor a una madre-.

Murga Los Chancletas. / Andrés Cruz

En el segundo tema, 'Me quedan dos afeitadas', se convirtieron en murgueros en las últimas. Últimos sueños por cumplir, estuvieron más sueltos con juegos de voces, con un paseo por Tenerife -el pique insular, bueno- y hasta por las Malvinas a nadar con tiburones. Puenting, parapente, de tanto trote lo admitieron: "yo en Melenara soy feliz sin complicaciones". Por allí hasta se pasearon en piña camino del Mercadona, "que son las siete menos diez". Terminaron arriba. Aquí puedes revivir la actuación.

El nombre de la fantasía, 'Entre lengua y lengua, sigan dándole a la lengua', poco tenía que ver aparentemente con el disfraz -buen tocado eso sí, el diseño de Rafael Déniz y Rosa Montesdeoca, los mismos que vistieron a Las Quisquillosas. Desde Guía, Los Chismosos pisaron el Santa Catalina llegados en el Nautilus de Julio Verne. Justita entrada a las órdenes de Junior Alonso. El mítico murguero regresa al Carnaval en esta ocasión al frente de una murga del Norte tras una trayectoria de décadas en la capital.

En 'Las visitas de mi amigo', los murgueros se pusieron el pijama con una lucidez que no siempre brilló, la actuación se va por varios derroteros y acaban hablando del cáncer y dando las gracias a las madres, alegato a la maternidad, a los hijos y a la salud mental dentro de la historia que contaron. Fueron desinflándose por el camino y el parque, más bien frío a pesar de lo profundo que tendría que haberles llegado el mensaje.

Murga Los Chismosos. / Andrés Cruz

Todos con la concejala Inma Medina por los malos momentos por los que está pasando la familia en estos momentos, según explicó el propio Dani Calero en X (antes Twitter). Y así, prometiendo que no le cantarían la estrofa que le tenían preparada -mejor no hubieran anunciado nada, directamente, los Chismosos hicieron honor a su nombre-, los de Guía arrancaron su segundo tema: 'Sin piedad'. Eso es justo lo que decía las camisetas que tenían bajo el pijama. Lanzan una retahíla de crítica social y denuncia política con una interpretación más que mejorable. Las murga del Norte no tuvo su mejor año. Aquí puedes revivir la actuación.

Las Trabalonas

Trabalonas, con 57 componentes, mejoraron el listón con solo entonar la entrada -eso parecía-. Desde Triana y "¡A fuego!", su grito de guerra, las murgueras lideradas por Leticia y Dafne Regalado, pisaron Santa Catalina a lo Capitán América con la fantasía ¡Carnaval, te quiero 3.000! Esta era su primera vez en el parque; con apenas dos años de historia -aunque muchas provienen de Crazy Trotas-, el año pasado subieron al escenario de Belén María.

Las de Triana no sonaban mal; en 'Los pobres a trabajar, los ricos como yo, a vacilar', dejaron atrás el escudo de Marvel y lo cambiaron por el bolso y las gafas de sol. La segunda murga femenina de la noche se convirtió en un grupo de millonarias con ganas de derrochar y poco trabajar. Le cantaron a la Paris Hilton del Ayuntamiento capitalino, Inma Medina. Por el camino, el tema se va por otros derroteros. Llueve en el parque.

Murga Las Trabalonas. / Andrés Cruz

Puesta en escena oscura para el segundo tema. Cada portaba en el brazo un particular Venom, el extraterrestre negro y amorfo de Marvel. Críticas pasadas de rosca a cierta amiga y un repertorio sin mucho hilo conductor. Esta vez al menos lograron acabar la actuación y no se pasaron de tiempo como ocurrió el año pasado. Aquí puedes revivir la actuación.

Desde el parque de San Juan de Telde, las Golisnionas pisaron el Santa Catalina transformadas en Willy Wonka. Con la fantasía 'Wonkarnavaleras, fabricantes de críticas, risas y sueños', las de Sara Martel hicieron una entrada correcta, sin grandes espectativas, y con un disfraz acaramelado diseñado también por Rafael Déniz y Rosa Montesdeoca -como Las Quisquillosas y Los Chismosos-.

En el primer tema, Desatascando este mundo tan atascado, prometían hacer denuncia de actualidad. Comienza un batiburrillo de críticas... añoranzas a la peseta y van despachando temas sin ton ni son. Ojo, igual no saben que los sueldos los deben subir las empresas. Obviamente, como buenas teldenses, críticas a las colas en la autopista del Sur. Sacaron del baúl de los recuerdos el beso que provocaron los Nietos de Sarymánchez en 2020 entre Inma Medina y Héctor Suárez, exalcalde de Telde.

Murga Las Golisnionas. / Gerardo Ojeda

Entre mucho papa rapapa, arrancan así la 'Golisfarmacia', su segundo tema. Las de Telde montaron una particular farmacia con "ron terde" y una puesta en escena variadita y con gracia por cómo estaba montada sobre las tablas del Santa Catalina. Contaron unas cuantas anécdotas y, así, las de Sara Martel pasaron así sin pena ni gloria. Aquí puedes revivir la actuación.

Las Legañosas

Con 43 componentes, al límite del mínimo permitido por la organización, Las Legañosas se estrenaron este martes ya pasada la medianoche. Con la fantasía 'La doncella de Orleans, vuelve del fuego para cantarle a Don Carnal', las de Carrizal hicieron su primera entrada en la historia del Carnaval de Las Palmas con un buen solo. Son pocas, pero se ven llamativas con unos disfraces a lo Juana de Arco. Buen comienzo de las novatas, aunque se notaron los nervios.

La directora, Mari Carmen Alzola, recitó un poema en honor a esa doncella de Orleans para dar entrada al primer tema. Las de Carrizal arrancaron con la misma Juana de Arco en la hoguera, para "volver así de entre los muertos". Las murgueras se fueron soltando una retahíla con la que cargaron contra la Monarquía, defendieron el feminismo y rechazaron a la extrema derecha españolista con la heroína francesa como particular narradora. La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, recogió un ramo.

Murga Las Legañosas. / Gerardo Ojeda

Tras un primer tema correcto, tocaba explicarle al público que lo que significa 'Hacer una murga y darle sentido'. "Y cantando no es que sea Rosalía", cantaron las murgueras. Lástima de cierto problema al principio, las de Carrizal salieron adelante, aunque el concepto no se terminó de pillar. Aquí puedes revivir la actuación.

Los Legañosos

De Carrizal a Carrizal, Los Legañosos entraron con toda la fuerza que se esperaba de ellos. Al minuto ya tenían al público en sus manos, arriba como en pocos momentos a lo largo de la noche, con una fantasía llamativa con todo tipo de detalles: '¿Quieres saber tu destino? ¿Quién lo adivinará? El adivinador que lo adivine, buen adivinador será. El divino Tino el adivino que llegó al Carnaval'. El director, David Zurita, lo bordó con la bola mágica en una entrada que puso la nota alta a esta segunda fase.

Los 87 adivinos del Carrizal, al ritmo inicial del 'Mi Gran Noche' de Raphael, lucieron voces y toda la artillería. Van de más a más, con entusiasmo mantienen al parque en pie pese a la hora, carismáticos y divertidos, sacan a relucir en las bolas Made in China de Teleadivino distintas situaciones. No faltó el pique insular con Tenerife -quizá un poco visto ya-, invocaron cuál sería el cuponazo de la semana, intentaron predecir el tiempo y hasta la puesta en marcha de un tranvía de Las Palmas a Mogán. Juegos de voces y cambios de ritmos, "los number one en esto de predecir", y sería verdad.

Murga Los Legañosos. / Gerardo Ojeda

Sacaron a relucir a Pinito la del Norte y ya ella sola logra llevárselos a todos al bolsillo como pocos saben hacerlo en este concurso. A Inma Medina y a Zurita, ya convertido en asesor inmobiliario, le dejó un pedido: "busca un solar grande para los carnavales, señores, disfruten, que son tres días". En Los que luchan por tu independencia, la inmobiliaria, los Legañosos denunciaron la crisis habitacional en Canarias, con zulos a precio de chalet, "por un salario canario la casa, del perro tal vez". Quizá lo mejor para esta agencia, es buscar un italianoski, un rusoski. Buen alegato por el derecho a una vivienda digna. Aquí puedes revivir la actuación.