"Aunque no quiero mirarla, los ojos se me van": la murga canaria que entona letras machistas

"Esa piba, piba, más que estresado me tiene loco", "por donde pasa, todo el mundo la mira y cambia día tras día", "aunque no quira mirarla no puedo más, los ojos se me van". Estas son algunas de las frases que el grupo murguero Los Serenquenquenes entonó en la primera fase del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Es cierto que los carnavales siempre han sido un escaparate de crítica social, sátira y humor, pero este año las letras han generado un revuelo inesperado.

Ante esto, las redes sociales han respondido. Son numerosos los comentarios en la plataforma X (antes Twitter) que critican la actuación: "Son ellos otra vez. En 2019 se marcaron un Not all men, otro año un Black face y ahora esto".

Acerca de las letras

El conjunto musical, procedente Agüimes, completó la letra con frases igual de machistas que las que anteriormente han sido mencionadas: "Se puso botox, dos kilos de silicona en cada pecho", "su barriguita se quitó toda la grasa y se la puso en las nalgas", "se pone panties ajustados, parece que va a explotar".

Lejos de ser un caso aislado, otra murga del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife fue igual de criticada por una razón similar.

El grupo Diablos Locos abordaba el feminismo desde una perspectiva que muchos han considerado polémica: “No por nacer macho somos mala gente”, “Soy violador ya por defecto, feminismo no es desprecio. Generalizar es malo y yo me siento mal también" y “Feminismo extremista, radical. Sí. ¿Eso quieren? Pues yo no lo soporto".

Las críticas no tardaron en llegar a las distintas plataformas sociales. La usuaria @ariadnaxpr expresó en X:“Qué vergüenza ajena que una murga como Diablos Locos se plante como machitos a dar discursos populistas sobre algo que no tienen ni pajolera idea, se den un canto en el pecho diciendo que son feministas pero que no soportan a las ‘extremistas’ o ‘radicales’".

¿Dónde está el límite?

Las murgas han sido históricamente un espacio de libertad de expresión en el que la crítica política y social es clave. Sin embargo, estas recientes actuaciones han abierto el debate sobre dónde está la línea entre la sátira y la perpetuación de discursos problemáticos.

Mientras algunos defienden la tradición y el humor murguero, otros señalan la necesidad de una evolución en las canciones, especialmente en un contexto en el que el Carnaval es un evento masivo con impacto en diferentes generaciones. Lo que está claro es que las letras machistas se han subido al escenario.