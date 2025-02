"Buscan dañar la imagen de nuestra murga": Los Serenquenquenes responden tras la polémica por su canción

La polémica sigue encendida en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La murga Los Serenquenquenes ha emitido un comunicado oficial rechazando las acusaciones de machismo en sus letras tras la viralización de su canción Los estresados.

Mientras el grupo defiende que sus piezas musicales son sátira y parodia, las redes sociales han reaccionado con opiniones divididas. Las críticas surgieron en plataformas como X, donde varios usuarios acusaron al grupo de promover estereotipos sexistas en sus canciones.

Sin embargo, desde la murga aseguran que la interpretación ha sido sacada de contexto y que "parece que se está queriendo manipular a la opinión pública" con el fin de dañar su imagen de cara al concurso de murgas en el que están inmersos.

Los Serenquenquenes defienden que la estrofa señalada como machista es, en realidad, una parodia. Explican que en la canción Los estresados, un hombre disfrazado de mujer interpreta el papel de “una mujer de belleza exuberante, operada de pechos, nalgas y labios”, a la que resulta imposible no mirar. Aseguran que la situación narrada representa el motivo del estrés del personaje y que la intención es meramente humorística.

En cuanto a la letra literal, detallan: “Esa piba, más que estresado, me tiene medio loco. Por donde pasa todo el mundo la mira y cambia día tras día. Se puso bótox, dos kilos de silicona en cada pecho, de su barriga quitó toda la grasa y se la puso en las nalgas. Se pone panties ajustados, parece que va a explotar y aunque yo no quiera mirarla, no puedo más y los ojos siempre se me van. Labios compartidos, labios divididos, santo Dios. Ese pajarito asfixiado, estas cosas me estresan, me ponen muy nervioso, por favor, y no puedo estar a su lado”.

Tras analizar su propia letra, insisten en que no hay ninguna connotación machista, sino la representación de “una situación concreta donde una persona se estresa al ver a una mujer de tremenda belleza”.

Asimismo, denuncian lo que consideran una manipulación de sus intenciones y critican que “medios de comunicación se hagan eco de difamaciones realizadas por perfiles falsos y el anonimato que permiten las redes sociales”. En el comunicado, advierten que tomarán “medidas legales” contra lo que califican como una campaña de desprestigio.

Finalmente, defienden su trayectoria y aseguran que sus valores feministas han quedado reflejados en numerosas canciones “en defensa de la mujer, celebrando sus logros y visibilizando sus realidades”.

¿Defensa de la libertad de expresión o intento de censura?

Aunque Los Serenquenquenes reivindican su derecho a la sátira y la parodia como parte de la esencia del Carnaval, su comunicado genera dudas sobre su postura respecto a la libertad de expresión.

Por un lado, defienden su derecho a interpretar las letras que consideren oportunas, pero por otro, anuncian medidas legales contra quienes los critican.