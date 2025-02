Carla Miranda, candidata a Reina: "La pluma se ha convertido en un acto de resistencia más necesario que nunca"

Usted ya se presentó en 2023, ¿qué le ha hecho optar por una segunda oportunidad?

La verdad es que no estaba en mis planes. Fue porque Juan Carlos Armas [el diseñador], -que yo había conocido el año en el que me presentaron a candidata con Nauzet Afonso y el Centro Comercial Alcampo-, hace unos meses me llamó para decirme que tenía una fantasía y que si no la sacaba conmigo no la sacaba. Fue un honor y no pude negarme a una oportunidad de que Juan Carlos te diga que tiene un traje pensado para ti, es imposible rechazar la oferta y además el pack incluía a Andony Artiles como maquillador, que encima tengo el lujo de llamarle amigo, así que no lo pensé dos veces.

¿Y por qué cree que el diseñador pensó en usted cuando creó la fantasía?

Porque hay una inspiración detrás que va muy en línea con las cosas que me gustan, con el imaginario que tengo y está muy ligada a mí.

¿Qué puede contar de su traje?

Poco pero te diré que es una reivindicación muy necesaria a día de hoy.

Carla Miranda, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

¿Una reivindicación de qué?

Una reivindicación de lo que tenemos todos dentro. Es una oda a la libertad porque la pluma es poder. En un mundo donde líderes como Trump o Milei intentan borrar nuestra historia, nuestra libertad y nuestra alegría, la pluma se ha convertido en un acto de resistencia más necesario que nunca. Porque no solo es adorno, es voz. Y eso es lo que gritamos: ¡qué vuele la pluma!

Esa libertad también habla de expresarse como uno es...

Por supuesto, es un aburrimiento que todo el mundo quiera o trate de encajar en el molde, vestir igual o pensar igual. Creo que es totalmente fundamental que la gente se sienta como de su propia piel y defienda sus propios valores y piense y actúe como quiere. Sino es una tristeza porque estamos aquí una vez, es una oportunidad, entonces me parece desperdiciarla si no haces lo que quieres y no eres fiel a ti mismo por tristemente querer encajar. Es que al final estamos como borregos.

Usted misma prédica con el ejemplo porque viste libremente con su estilo 'vintage'...

Sí siempre digo que más es más, yo prefiero más que menos. Siempre me ha atraído mucho lo retro, lo vintage, lo antiguo... Entonces siempre lo he intentado tener en mi armario de alguna forma.

¿Hay gente que no entiende esa manera de presentarse al mundo?

Tantísima gente. Porque no es lo común, no va en línea con el canon estándar, cualquier cosa que se desvirtúe de ahí ya es carne de cañón para la crítica.

El Carnaval en ese sentido siempre ha sido una forma de que cada uno encuentra la libertad...

Totalmente, sí. Puedes jugar a lo que quieres ser o a lo que no quieres ser, lo que te apetece ese día o ese momento que tampoco todos estamos predestinados a estar en la misma caja. Puedes estar en la caja hoy y mañana te apetece estar en la otra y no pasa nada, que eso la gente no lo comprende. Y el Carnaval es la fiesta de la libertad.

¿Cree que la experiencia le ayudará a la hora de subirse a las tablas de nuevo?

Lo he hablado con otras compañeras y en mi caso personal yo voy a estar igual, sino más nerviosa que la primera vez. Hay compañeras que me comentan que yo ya sé a lo que me enfrento y entonces tengo esa ventaja de cara a la gala. Pero no sé si decirte que incluso yo lo veo como una desventaja porque ahora quiero dar el triple, como te digo siento una responsabilidad mayor porque es una segunda vez, entonces quiero disfrutar del proceso como nunca, pero también probablemente esté el doble de nerviosa.

¿Se está preparando en el gimnasio para cargar el traje?

Podría ir más al gimnasio pero sí, al final son trajes que tienen un peso importante y estamos haciendo unos entrenamientos enfocados en el levantamiento de pesas y de peso para no comprometer la zona lumbar. También estamos trabajando con un coreógrafo porque queremos darle una corporalidad un tanto especial o eso quiero intentar yo. Luego a nivel de trabajo personal intento interpretar lo que pudiera ser el papel de mi vida en este caso, así que bueno, metiendo los gajos del oficio dentro del pack.

¿Considera que este puede ser el papel de su vida?

Desde luego, cuando me suba al parque Santa Catalina espero y quiero que sea así.