Drag Eyzet encarna a Cupido en la Gala Drag Queen: "El amor ya no es como antes"

Cupido aterriza sobre unas plataformas de vértigo en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Nada menos que el día de San Valentín, que este año coincidió con la preselección drag, el escenario de Santa Catalina fue testigo de una actuación que trajo a las fiestas a este dios mitológico y que se hizo con un hueco en la Gala Drag Queen del 7 de marzo con el número 10. Se trata de drag Eyzet, un artista que se inspiró en el arte griego para mostrar una elegante y simpática reflexión sobre el amor.

Para Nuhacet Jiménez Peña, quien da vida a drag Eyzet, esta es una ocasión muy especial. No solo han coincidido las fechas y la temática del Carnaval de Los Juegos Olímpicos con un espectáculo que lleva preparando desde 2023; también es la primera vez que logra pasar la preselección, y lo hizo con la fantasía "¡Chacha! Tantas flechas del amor y yo soltera, maricón".

Un logro compartido

Tal y como explica, lleva cinco años presentándose pero siempre le ha fallado algún elemento sobre el escenario. Por ese motivo, y para hacer realidad su fantasía con la mejor calidad posible, decidió no presentarse el año pasado, aunque ya tenía la idea y varios diseños planeados. La espera mereció la pena: "El día que el Carnaval anunciaba todas sus fechas, me desperté con 40 llamadas perdidas y no sé cuántos mensajes de mi equipo. Lo llegamos a hacer el año pasado y no hubiera coincidido. Fue maravilloso".

Eyzet es uno de los drags que lleva el espectáculo por las islas durante todo el año, pero indica que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es una oportunidad única que brinda a los artistas una plataforma para transmitir su arte. "Al final, si eres de aquí, el Carnaval lo vas a vivir muy fuerte. Es un sentimiento muy fuerte", relata.

Todavía están recomponiéndose de una "noche muy emocionante" mientras asimilan que, esta vez sí, están dentro de la gala. Para Eyzet, este es sin lugar a dudas un logro compartido, ya que ha podido contar con un "equipazo" que le ha ayudado en todo. Alba, Irene, Dani, Samuel y Borjas son sus bailarines, una "parte importantísima" del show, que no hubiese cobrado forma sin los diseños de Estudio Hidalgo y el patrocinio de Food Trucks & Drinks F.C.

Romances por redes sociales

Respecto a su fantasía, Eyzet adelanta que invitarán al público a reflexionar sobre lo mucho que han cambiado las manifestaciones de amor: "Antes era mucho más romántico y ahora es vía teléfono, redes y demás. Vamos a contar eso con un poquito de gracia".

Además de dar unas pinceladas sobre un tema que se anuncia prometedor, Eyzet destaca que este año ha apostado por un cambio de registro y salirse de sus patrones. A la habitual elegancia y estilo lujoso de su personaje, que "siempre va vestido de punta en blanco", ha optado por añadir un toque simpático. Según explica, ese es el carácter con el que mejor se está desenvolviendo mientras termina de encontrar los rasgos que definen a Eyzet.

A su parecer, es fundamental ir probando lo que funciona a cada persona a la hora de perfilar a su drag. Por lo pronto, parece que sus ensayos están siendo un éxito, ya que salió de la preselección con muchas emociones positivas y buenas críticas que terminaron por hacerle llorar.

Con los sentimientos un poco más asentados, asegura que ya se siente "tranquilo" y "disfrutando el pase" en las semanas previas a la Gala Drag Queen. Por ahora, cuenta que tiene los "nervios a cero y las ganas por mil", por lo que está deseando que llegue el momento de mostrar el fruto de dos años de trabajo que incluye muchas horas de costura y dos viajes a Turquía para ir en busca de materiales y pedrería al por mayor. "Hemos descansado de hacer fantasías nuevas para poder hacer esto y, ahora, viene Eyzet para rato", subraya.

Dos personalidades

Entre la personalidad "sinvergüenza y pizpireta" de Eyzet, asoma la de Nuhacet Jiménez Peña. El artífice de este drag asegura que es muy diferente de su alter ego, ya que "Nuhacet tiene mucha vergüenza, es más tímido, y a Eyzet le da igual todo". En este sentido, indica que este personaje le ayuda a sacar algo distinto de sí mismo. "Con él puedo hacer lo que no hago siendo Nuhacet, como ir enseñando el culo por la calle", bromea.

Esperando con ansias que llegue el 7 de marzo, con el público deseando ver un espectáculo por todo lo alto, Eyzet quiere lanzar un último mensaje antes de subir al escenario: "Sigan persiguiendo sus sueños porque, con mucho trabajo y esfuerzo, el que la sigue la consigue". Sobre ese empeño, tras años de trabajo, este artista sabe mucho.