Andrea Encinoso, candidata a Reina: "Dar un abrazo puede mejorar más que tomar antidepresivos todos los días"

¿Cómo surgió su presentación a Candidata Reina?

No es la primera vez, ya me había presentado en el 2020 y este año fue un poco más emocionante porque yo no estoy viviendo aquí, trabajo en Málaga como azafata de vuelo y fue todo pura coincidencia. Mi empresa decidió darme dos meses de vacaciones que coincidía con febrero y marzo, un mes perfecto para el Carnaval. Al enterarse, mis padres ya tenían pensado en presentarme, pero no sabían de qué manera. Entonces, justamente estaba en Sevilla con mi chico, en la Feria, y me llamaron diciendo que si quería ser la próxima candidata a Reina junto a Lillo, que es muy buen amigo nuestro y que también forma la parte de este gran proyecto y que ya lo iremos revelando. Y, nada, me preguntaron si quería ser la próxima candidata de Dormitorum y yo obviamente dije que sí.

¿Fueron sus padres los que promovieron su candidatura?

Mis padres son los diseñadores.

¿Y en 2020 también se presentó con ellos?

Exactamente, me presenté con la fantasía Amor Eterno y quedé primera dama en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y Reina en el Carnaval Internacional de Maspalomas.

Y siendo sus padres diseñadores, también se habrá presentado al Trono Infantil...

Sí, también me presenté en el 2010 a Reina Infantil, donde quedé Reina aquí en Las Palmas.

Andrea Encinoso, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

¿Ha participado en otras actividades del Carnaval?

He estado en concursos de disfraces, me presentaba prácticamente todos los años desde los tres añitos hasta los 12 años más o menos.

¿Tiene algún disfraz que recuerde con especial ilusión?

El que más recuerdo obviamente es el de Amor Eterno en el 2020, pero también el primero que llevé que fue con tres añitos con mi padre en el Carnaval de África. Yo iba montada en una especie de safari, yo era la jirafa y mi padre era el guía. Era un disfraz súper súper bonito y gracioso y encima salió en la portada de uno de los periódicos.

¿Se suele currar los disfraces?

Hombre, me gusta currármelo sobre todo cuando la temática de este año es orientada a lo que me gusta que es el deporte. Este año estoy planeando con mi grupo de amigos crear un disfraz molón y que dé jueguito. Estamos entre dos opciones, entre crear una cancha en plena cabalgata de beach volley o hacer un grupo de películas orientado en Disney y demás pero a lo grande.

¿El deporte es una de sus aficiones?

Sí, sobre todo el beach volley porque es algo que te ayuda emocionalmente y también te ayuda a superarte a ti misma todos los días.

¿Para usted cuál es la esencia del Carnaval?

La esencia del Carnaval es sobre todo la magia, la pluma y tener la posibilidad de compartir con los que más quieres porque al final si vas y no disfrutas de esas libertades y sobre todo con amigos no tendría sentido.

El Carnaval le viene de familia...

Sí, digamos que yo nací entre plumas y lentejuelas. Para mí el carnaval primordialmente es la familia y poder sentirte libre.

¿Qué nos puede desvelar de su fantasía?

Es un secreto que lo voy a guardar, pero puedo decir que este año un abrazo nunca fue tan importante.

¿Y qué cree que va a inspirar al público su fantasía?

Inspirará a valorar lo que a veces no valoramos. El simple gesto de dar un abrazo es algo tan importante, es una medicina que muy pocos creen. A mí me ha pasado de estar mal, no saber ni cómo salir de una y que venga una persona que te quiere con locura como puede ser tu familia, tu padre, tu madre o tu hermano, y darte un abrazo que te suba el ánimo en menos de 10 segundos. Es algo que te da un poder increíble. Y eso es lo que me gustaría transmitir al público este año, que valoren lo que tenemos al lado y ese simple gesto de dar un abrazo que está demostrado científicamente que puede mejorar más que tomarte antidepresivos todos los días.

¿Por qué han decidido usar ese concepto para el diseño?

Justamente hace dos años falleció mi abuela y hasta a día de hoy seguimos recordándola. En mi caso recuerdo los abrazos que ella me daba porque eran vitaminas y es verdad que en su momento uno no lo valora y hasta que no lo pierde es cuando realmente dice pues mira esos abrazos a mí me daban vida, me daban lo que cualquier otra cosa no me podía dar entonces. Ese suceso me ha hecho pensar a mí que esta fantasía hay que lucirla, hay que lucharla en el escenario para que todo el mundo se dé cuenta de que hay que tenerlo más presente en la vida.

Me imagino que para sus padres es emocionante presentar a su hija...

Es un plus de emoción y también un plus de presión porque quieras o no todo el mundo dice que entonces el traje tiene que ser espectacular. Es una presión para mis padres como para mí porque claro es un diseño que se lleva preparando meses y yo lo tengo que defender en tres minutos, pero eso no quita que vaya a ser espectacular y que lo vayamos a disfrutar.

¿Alguno ha pensado en dedicarse al diseño como sus padres?

Yo creo que más bien la que más afición tiene al Carnaval soy yo porque mi otro hermano es peluquero que se le da increíble igual que mi padre, que también es peluquero, diseñador, bueno es multifacético. Por otra parte, mi hermano pequeñín le encantan las plumas, le encanta un tacón, le encanta maquillarse, pero de momento no se le ha visto el afán de dibujar, pero es pequeñito tiene ocho años todavía.