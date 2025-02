¿A quién le molesta el ruido del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

Carnaval de noche tras la gala de la Reina. / Jose Carlos Guerra

Este carnaval tan raro avanza con sus tres destinos programados. Mientras los chiringuitos de la parte trasera del Mercado del Puerto, los llamados Chiringays, llegamos en guagua a Manuel Becerra donde también están avanzados los kioskos. Sin embargo aún no hay escenarios visibles. Imagino que algo harán.

Esta mañana, caminando por mi Tamaraceite yendo al supermercado, me encontré a mi vecino Juan, carnavalero de botella en el bolso y movimientos de cadera, hablando de todo esto que ocurre, y de lo experimentado el año pasado. Me dice: «Mira, Kimba, el año pasado me lo pasé estupendamente, iba de un sitio para otro sin parar de bailar y disfrutar, pero este año tengo la sensación de que no va a ser así».

¡Cierto! Muchos tenemos esa sensación y es triste, pero tengo esperanza, y aunque también me dijo que el carnaval lo hace cada uno, somos seres de manada y buscamos juntarnos. Llego a casa, me meto en las redes sociales y me veo a Encarna Vals caliente como cirio ardiendo, por las declaraciones y acciones de una señora abogada, famosa por querer sacar perras al Ayuntamiento por el ruido, poniendo denuncia tras denuncia. Esta señora ha tomado su guerra particular contra nuestro Carnaval. Y es cierto lo que decía Encarna, no va a otras fiestas incluso más ruidosas, Fallas u otros Carnavales de España. Va contra nuestro Carnaval de noche.

Pienso que deberíamos tomarnos en serio a esta señora, y quien tenga poder y ame esta tierra y sus tradiciones, que haga. Debemos defendernos ante tanto acoso. En las calles, en los juzgados o como sea. Manifestarse por el carnaval puede sonar banal pero de barbaridades está hecho el mundo, porque si no nos cortan la libertad. No quiero postular colores políticos pero esa señora huele a rancio y naftalina. Libertad para unos que quieren descanso y libertad para otros que quieren disfrutar del carnaval.

Como dijo Ana Belen: «Si me caigo, me parto la boca».