La Tacones, pura esencia drag: "Una persona puede ser lo que quiera en su vida"

Una daga, un abanico y flores de loto: estas son algunas de las premisas que avanzan al público carnavalero los detalles de la fantasía presentada por La Tacones, que actuará con el número seis en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Dando una nueva forma a la leyenda de Mulán, su actuación del 7 de marzo pretende mostrar que "una persona puede ser lo que quiera en su vida a pesar de los estereotipos", desmarcándose de las imposiciones de lo que el resto de la gente considera "normal".

Detrás de las pestañas y los brillantes atuendos se encuentra Kevin Doramas Jiménez Moreno, quien asegura "ser uno" con su alter ego. "La esencia drag es lo más importante. Ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años, pero creo que drag se nace y no se hace. Yo lo soy desde que nací. Empecé como transformista pero, hasta que no di el salto, no estuve tranquilo", relata.

Por supuesto, eso no quita que prepararse para el evento es un proceso estresante y, "quien diga lo contrario, miente". Después de meses imbuido en una tarea bonita pero también agotadora, confiesa que la espera entre la preselección y la gala "se hace eterna". Y es que, en este punto, está deseando mostrar a todos los espectadores y espectadoras la fantasía "Honor y gloria", el último reto artístico en el que ha estado trabajando.

Nuevos retos

En su tercer año consecutivo actuando en la esperada Gala Drag Queen, La Tacones cuenta que esta ocasión ha estado llena de cambios y experiencias nuevas. Por primera vez, le han propuesto que un diseñador se encargue de crear su vestuario, en lugar de hacerlo por su cuenta como hasta ahora. "Ha sido muy diferente porque no estaba inmerso en todo el espectáculo al 100%, como he hecho otros años, sino con la coreografía y la música", explica.

En cierto modo, eso le ha permitido enfocarse en la creación del espectáculo, aunque sin desmarcarse en ningún momento de la elaboración de los trajes para que todo salga según lo planeado. Cuidar los detalles es una parte muy importante de la Gala Drag Queen porque, aunque trabaja como drag durante todo el año, este Carnaval es muy especial: "Es como un modo de vida, un medio para seguir expresándome y la temporada del año que todo carnavalero espera".

La esencia del drag

La Tacones, para quien esta disciplina se lleva en la sangre, ofrece un balance entre la "esencia del drag antiguo" que se concibió hace décadas y unos "toques de innovación" que permiten seguir sorprendiendo a los espectadores y espectadoras. Sin lugar a dudas, una parte fundamental para que suceda la magia.

En esa línea, señala que la involucración y las ganas del público permiten que las celebraciones sigan en marcha. Por ello, tiene unas palabras para las personas que disfrutan la gala año tras año: "Que sigan siendo tan entregadas como siempre, que nos sigan queriendo mucho. Gracias a ellos en parte estamos nosotros en activo porque sin el público, que tanto nos quiere día tras día, sinceramente, no sé qué sería del drag".

Es más, La Tacones destaca que "el público de Santa Catalina nunca deja indiferente a nadie y siempre está tan entregado como el primer día". En su recuento de indispensables para que todo lo que ocurre sobre el escenario sea posible, menciona a su "equipazo" de cinco bailarines con los que está "muy compenetrado". Suma agradecimientos también para su patrocinador, Carrozas José Halcón, y los diseños a cargo de MASBE Creaciones.

Una de las mayores certezas que tiene es que el drag es parte de su vida: "Lo que le falta a Kevin lo tiene Taco y lo que le falta a Taco lo tiene Kevin. La Tacones tal vez sea más expresivo, más abierto al público, y Kevin es un poco más reservado en ciertas ocasiones". Con eso en cuenta, aunque es posible que se tome un descanso de cara al próximo año, bajo ningún concepto se plantea dejarlo. Por ahora, lo único que tiene en mente son las ganas de hacer vibrar el escenario de Santa Catalina.