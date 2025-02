Directo: Final del Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025

Carnaval de Las Palmas

Desde Cinco Continentes vienen los 66 componentes de Los Twitty's. La segunda murga de la noche encuentra el ambiente caldeado por Los Nietos de SaryManchez. Salen al escenario con su fantasía de nombre intermiiiinable: Cuenta la leyenda que, en el año 1998 del pasado siglo, comenzaría a escribirse una de las páginas más bellas de la historia de nuestra ciudad. Twitty’s, mi principio y mi final, un diseño de ACR Murga Twitty's, es decir, ellos mismos.

Adrián Montesdeoca León les va a dirigir en sus dos nuevos temas, distintos de los que cantaron en la fase. Comienzan con: Esta historia está basada en hechos reales. Como segundo tema traen El precio de la historia.

"Y se baila, vamos baila, venga baila, baila así", cantan y el Parque le hace caso. En pie, baila.

En el primer tema nos invitan a realizar un viaje al pasado. En el Parque no, pero los telespectadores ven su tele en blanco y negro. Advierten de que no vayan a pensar que la tele no está rota.

La historia nostálgica echa la mirada atrás y reclama el derecho a la vivienda y a la seguridad.