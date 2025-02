Drag Eros lleva al escenario la leyenda del diablo de Timanfaya: "Después de la tormenta siempre llega la calma"

Entre las plantas de aloe vera y los volcanes de Timanfaya se hacen realidad los sueños. Así está siendo para drag Eros la oportunidad de participar este año en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, donde actuará el 7 de marzo con el número cinco. El nombre de su fantasía, “¿Quién dice que del corazón de un volcán no puede nacer una flor?”, deja intuir al público carnavalero una premisa de la exhibición que tiene preparada este aspirante lanzaroteño.

La historia que contará en Santa Catalina está inspirada en la leyenda del diablo de Timanfaya, que se remonta a la trágica historia de amor de Aloe, hijo de una de las familias más pudientes de la isla, y Vera, cuya familia se dedicaba al cultivo de plantas. Se trata de dos jóvenes que, cuando estaban a punto de casarse en el año 1730, presenciaron una erupción volcánica de las Montañas del Fuego que acabó sepultando a Vera bajo una gran roca.

Aloe intentó rescatar a su prometida usando una forja de cinco puntas, pero ella ya había fallecido. Con el corazón roto, decidió tomar su cuerpo y empezó a vagar por todo el valle. Desde entonces, cuando la gente lo veía, exclamaba con pena: “Pobre diablo”.

Esto lo tiene que ver todo el mundo

Aday Betancor Arbelo, artífice de drag Eros, ha tenido desde 2017 el impulso de dar a conocer esta historia y el paisaje de Lanzarote: “Mi marido trabajó en Timanfaya durante ocho años y él siempre, al llegar a casa, decía: ‘Esto lo tiene que ver todo el mundo’”.

Betancor confiesa que durante un tiempo pensó que “algo típico de Lanzarote no podría tener cabida en la gala de Las Palmas”, pero su empeño y la recepción del público en la preselección le dejaron bien claro que el Carnaval acogió su actuación con mucho entusiasmo. “Vi a la gente muy volcada, para mí fue un subidón de adrenalina porque parecía que el parque se iba a caer”, rememora con ilusión.

Volver al escenario ocho años después

No es la primera vez que drag Eros participa en las fiestas de la capital grancanaria. Antes había sido bailarín en la misma Gala Drag Queen, e incluso hubo concursantes como drag Xoul, ganador en 2013, que destacaron su potencial para esta disciplina artística. Sin embargo, no fue hasta 2017 cuando dio el paso definitivo y se calzó las plataformas.

Ocho años más tarde, no solo regresa a la gala con un personaje que es “puro fuego”; también viene a cumplir un sueño, dar a conocer un pedazo de la historia lanzaroteña y arrojar un mensaje de esperanza: “Quiero transmitir que después de la tormenta siempre llega la calma”.

Adaptar la historia desde el respeto

El proceso de creación, tal y como recuerda, no fue un camino de rosas. Más bien, cuenta Betancor, “ha sido un mar de lágrimas”. Con el apoyo de su marido y toda la familia, llevan desde 2022 tratando de dar una vuelta a la leyenda y “llevarla con el mayor respeto posible”. Tuvo “muchos problemas” para conseguir patrocinadores porque, según explica, las “empresas privadas no apuestan siempre por el mundo drag desde la isla de Lanzarote”.

Finalmente, gracias al patrocinio de Juventud Canarias, Turismo Lanzarote y CACT Lanzarote, así como el diseño de Jesús Casillas Martín (drag Xoul), Eleazar Rivero Dorta y Maison Betancort, lograron ponerse manos a la obra en un proyecto que duró meses y acarreó mucho trabajo. A todo ello se suma un “equipazo de lujo” de bailarines, maquilladores, amistades y familia que le dieron todo su apoyo y lo llenan de alegrías.

Un sueño cumplido

Después de atravesar una noche de nervios en la preselección, Betancor asegura que actualmente siente paz. Tiene “muchísimas ganas” de mostrar un espectáculo cargado de cultura y raíces que, considera, deben ser motivo de orgullo para las isleñas e isleños. En esa línea, destaca que está entusiasmado porque en la preselección encontró “muchísimo nivel”, y se congratula de que hubiese dos drags de su isla: “En Lanzarote siempre decimos que el talento en la gala no está representado y este año tiene dos representantes”.

Además, compartirá escenario con uno de sus referentes: Grimassira Maeva. “Poder hablar con él y que me dijese ‘como drag eres sorprendente’ para mí fue el mayor orgullo. Yo quería estar en esa gala, me da igual conseguir premio o no. El sueño para mí está cumplido”, relata emocionado.

A poco de poder disfrutar de la explosión que Eros tiene preparada, las ansias por actuar van ganando terreno. Solo el tiempo dirá si este drag que lleva ocho años en la retaguardia dará carnavales para rato.