Drag Sequins, premio al mejor diseño: "He encontrado la versión del personaje que quería desde el principio"

Un vestuario fresco e innovador es la promesa de Sequins para la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Viene pisando fuerte al evento, y es que este concursante ya se llevó bajo el brazo el premio al mejor diseño en la preselección del pasado 14 de febrero. Con muchas sorpresas pendientes, y un estilo renovado, solo queda esperar hasta el 7 de marzo para poder disfrutar de su fantasía en Santa Catalina, que se presentará en el puesto número siete: "Ay, eres como el verano. ¿Caliente? ¡No! Sin clase".

Samuel José Torres Ojeda, quien da vida a drag Sequins, adelanta al público carnavalero que su show traerá "cosas que la gente no espera" relacionadas con el verano y las clases. El premio que recibió, y que fue toda una sorpresa para él, le ha dado aún más ganas de enseñar el fruto de nueve meses de trabajo que, nunca mejor dicho, fueron "todo un parto". Y no es para menos, porque en ese tiempo ha gestado una "versión 2.0 de Sequins" que, asegura, será la que se quede para siempre.

Afeitarse la barba

Anteriormente, Sequins se caracterizaba por llevar barba y bigote, así como por tener una estética tenebrosa y oscura. Este año va a ser todo lo contrario: sin vello en la cara, con una personalidad vibrante y luciendo un atuendo femenino con colores brillantes. Se trata de un cambio que da "un poco de vértigo", por lo que al principio no estaba seguro de que fuese a gustar. Ahora, después del éxito de la preselección, está viviendo sus últimos ensayos con más entusiasmo que nunca.

Confiesa que ese es el estilo que quiso llevar desde que entró en el mundo drag, pero las inseguridades, las modas y los comentarios ajenos le impidieron dar el paso. "La gala busca una estética más llamativa, pero yo este año quería pasarlo bien y sentirme bien. El personaje antiguo no era el que a mí me divertía. Lo que yo buscaba es lo que me fascinaba de pequeño por la tele. Me enamoraba nada más verlo y eso es lo que yo quería este año: enamorar a la gente con algo cómico y colorido. A veces, menos y más gracioso, también es más", reflexiona.

Libertad creativa

Después del éxito que tuvo en la preselección, y de las felicitaciones que se llevó por parte de muchos de los aspirantes, queda claro que buscar la estética más comercial puede no ser tan positivo como trazar el propio camino: "Lo que yo quiero no es lo que otros quieren para mí ni lo que otros han conseguido".

Con el "chute de energía y positividad" que supuso el reconocimiento, por el que todavía sigue "en una nube", considera que su actuación y su trayectoria van a buen puerto. Y es que apenas está empezando: Sequins tiene tres años de vida, siendo este el segundo que se presenta al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Apunta que una parte fundamental para que el drag siga avanzando y sorprendiendo es, precisamente, divertirse creando y arriesgándose: "Está bien que la gente se inspire en algún drag o algún número, pero al final lo que marca la diferencia es lo nuevo, algo que digas: guau". En este sentido, indica que muchos de sus compañeros, al igual que él, buscan la libertad creativa en sus distintas vertientes.

El calor del público

Sus bailarinas Xenia, Saula, Sara y Guacimara aparecerán en el esenario con sombrillas en la cabeza y unos atuendos muy floridos. Para Sequins, ellas son una parte fundamental de la puesta en escena, que tampoco sería posible sin el patrocinio del Ayuntamiento de Arucas y Vervia Asesores, así como el diseño de Josep López Martí y Néstor Santana García.

Tampoco olvida lo importante que es para los artistas recibir el calor del público, que ya en la preselección se hizo notar con globos, pancartas, bocinas, ovaciones, luces y gorros. Por eso, invita a los espectadores y espectadoras a que "disfruten, se divirtan, admiren a todos los compañeros y no hagan de menos a los que no son sus favoritos. Todos tenemos mucho tiempo de preparación, nos merecemos estar allí".