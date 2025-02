Los Legañosos vencen el concurso de murgas nueve años después de adivinos y culturistas

El primer premio de interpretación del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se va para Carrizal. La murga Los Legañosos logró la victoria en una reñida noche. Lo hace nueve años después de su primera y última victoria en el certamen capitalino. El segundo fue a parar Los Chancletas, que en esta ocasión están celebrando su 45 aniversiario; mientras que el tercero fue para Los Chacho tú. Aqui puedes revivir el directo de la Final de Murgas.

En cuanto a los premios de vestuario, el primero se lo llevan un año más los Despistadas -que no lograron pasar a la final- con un disfraz diseñado por Sergio León Ortega y Josep López Martín. El segundo fue para Los Legañosos, con un diseño de Dito Martín y Alberto Ceballos; y el tercero para Los Nietos de Sarymánchez, idea de Josué Jesús Sánchez Vega -los vencedores en interpretación del año pasado se tuvieron que conformar-.

En cuanto a los premios menores, el Benito Falcón fue para Lady's Chancletas, el Tomás Pérez para la letra 'Llegó la tuna' de Nietos de Sary Mánchez, el Tito Rosales para Los Lengüetudos, el Paco Dávila para Isidro de Los Melindrosos, el Carmelo el Pariente para Los Serenquenquenes y el Criticón de la prensa para el tema 'Los que luchan por tu independencia, la inmobiliaria', de Los Legañosos.

Los Nietos de Kika fueron los encargados de abrir la noche, de acuerdo con lo que viene siendo habitual en el programa del Carnaval. Lo hicieron con la fantasía 'Los Nietos de vendemos tunos'. En el primer tema, 'Nuestra alcaldesa', le cantaron a Carolina Darias al grito de «guapa, guapa y guapa», aunque le tenían preparadas unas cuantas críticas -la falta de limpieza, las ratas-. En 'A mis queridos vecinos' le cantaron a esos capitalinos que tanto se quejan de la fiesta cada año. Aquí puedes revivir la actuación.

Los Nietos de Sarymánchez

Desde Telde, los ganadores del año pasado resultaron ser los encargados de abrir el concurso. Los Nietos de Sarymánchez hicieron estallar al parque durante su obertura y pasacalles. "Ustedes están locos", lanzó el director, Rubén Santana, Pitu, tras ver la reacción del público. Al igual que los otros nietos (los de Kika) fueron de tunos, con la fantasía 'Tú eres la musa que a esta tuna inspira porque tú me curaste y eso sí que nunca se me olvida'.

Potentes y derrochando energía provocaron en su primer tema a los vecinos. En su primer tema, 'Por primera vez', le prometieron cantar precisamente a eso, a las primeras veces. Una componente de los Biznietos ilusionada por estar en la final abrió boca. Por allí pasó hasta los técnicos de sonido. Reclamaron un museo del Carnaval, y enfilaron con un homenaje a las murgas históricas, con miembros de Los Sombreritos en escena.

Los Nietos de SaryMánchez. / Eros Santana

En el segundo tema, 'Aquí tocaba un tema de humor, pero lo primero es lo primero', anunciaron que montarían la Superbowl canaria en mitad de una luchada. Y así, una representación de cada isla mostró sus problemas en juego reivindicativo que no decayó. Afectados por el volcán, vivienda, la fuga de los jóvenes, el turismo de masas, "no soy un parque acuático ni un zoológico", gritaron de Tenerife. Cierre por todo lo alto en un canto a Canarias. Aquí puedes revivir su actuación.

Con la fantasía kilométrica 'Cuenta la leyenda que, en el año 1998 del pasado siglo, comenzaría a escribirse una de las páginas más bellas de la historia de nuestra ciudad. Twitty’s, mi principio y mi final', los pollitos del Carnaval hicieron un pasacalles venidos arriba, con fuerza. Este año se estrena al frente de la dirección Adrián Montesdeoca, actual director musical de Mamelucos en Tenerife y con amplio historial en murgas de la isla vecina.

Los de Cinco Continentes estaban dispuestos a dar al público una superproducción. El director invitó al público a tomar roscas y a disfrutar. Arrancaron con crítica social, invitaron a los políticos a ser los actores secundarios de la sociedad. "Seamos nosotros quienes cuidan a la gente", entonaron los de Montesdeoca. A partir de ahí, comenzó un desfile de "protagosnitas" de causas sociales, "gente de cine".

En 'El precio de la historia', tiraron más de crítica pura y dura. La limpieza salió a relucir, "mi capital llena de mierda está", y también el caso Valka. Elevaron a Rey del Carnaval al director artístico de la fiesta, Josué Quevedo, y enfilaron para dejar claro que "twitty's no se vende" a nadie. Van hacia arriba con todo. En general, se notó la armonización renovada del tinerfeño. Aquí puedes revivir su actuación.

Los Serenquenquenes

Y llegaron los lagarteros. Los Serenquenquenes irrumpieron en el parque con voces potentes, con fuerza -no por nada, de su fase fueron los únicos que pasaron a la final-. Buenas voces, con 44 años en el carnaval la veteranía es un grado. Estuvieron venidos a más con respecto a su actuación del pasado lunes.

Los lagarteros prometieron montar la mayor discoteca del mundo en su primer tema: "Vuelvo a ser lo que siempre fui". Convertidos en discotequeros de los años 70, sacaron a relucir el lío destado en Nueva Canarias o la afición de la Unión Deportiva; de hecho, iban divididos de amarillo y azul. Perfectamente coordiandos, se remontaron también a los inicios de las murgas tras la dictadura.

Los Serenquenquenes. / Eros Santana.

Y entonces, se sacaron de la manga al influecer del Carnaval, quien animó al público a hacer un tik tok para demostrar que la afición del Carnaval de la capital grancanaria "es la mejor". En este segundo tema lanzaron una dura crítica a los creadores de contenido en las redes sociales, denuncias que como dardos lanzaron directas a la deriva del Carnaval. Fueron a más con un sentido homenaje a los Sombreritos. Aquí puedes revivir su actuación.

Antes de finalizar, el director de los Serenques, Javier Santana, hizo un parón para rechazar las acusaciones que les han hecho en redes sociales de hacer letras machistas y nombró de manera indirecta a este periódico por haberse hecho eco. Señalaron que fue "lo que siempre se ha visto en Carnaval", autocrítica, cero.

Desde Fuerteventura, los Gambusinos volvieron a la final del concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria tras su victoria de 2022. Lo hicieron con fuerza y ataviados con un disfraz de sombrereros locos. Los de Ayoze Sarabia lucieron la fantasía 'Exacticamente somos diferentes. Bien armonizados, aunque la actuación decayó con respecto a la fase.

Con un particular Donald Trump insinuando la deportación de los majoreros que vayan a Gran Canaria, en 'Los culpables' reclamaron dejar de buscar culpables o más bien excusas. Retahíla de críticas en las que repartieron culpables y en las que reflexionaron sobre la condición humana. Un cierre más bien plano.

Y entonces, Sarbia adelantó el siguiente tema: 'Las alertas'. Los majoreros tiraron de humor y hasta se pusieron santiaguar a Ángel Víctor Torres como atractor de desgracias. Con juegos de voces y ritmo enfilaron con un batiburrillo de críticas hasta desembocar en un homenaje a las víctimas de la Dana de Valencia. Aquí puedes revivir su actuación.

Los Legañosos

Con 92 componentes y desde Carrizal, Los Legañosos entraron con fuerza en un pasacalles en el que estaban dispuestos a ser los adivinos del Carnaval. ¿La fantasía? '¿Quieres saber tu destino? ¿Quién lo adivinará? El adivinador que lo adivine, buen adivinador será. El divino Tino, el adivino llegó al Carnaval para cantarte tu destino'. Los de David Zurita supieron meterse al público en el bolsillo.

Pinito la del Norte entró cantando 'Café con ron' mientras se liaba al teléfono. Y así arrancaron con el primer tema, Los Sopladeras. Con continuos cambios de ritmo, en un juego divertido en el que iban de repartidores en canario -de sopladeras, nada de glovos-. Hubo rajazos a Abascal, al rey Juan Carlos y hasta a los famosos vecinos. Pidieron a la afición que se pusiera en pie y esta respondió. "El carnaval no se calla" como colofón final entre comparseras y personajes de la fiesta.

Los Legañosos. / Eros Santana

Por todo lo alto repartieron alegría y dejaron así al público listo para su segundo tema: 'Einstein es el mejor físico del carnaval'. Convertidos en culturistas de manera divertida hicieron críticas al culto al cuerpo, "que no me digan en la esquina el pinchao". Uno de los murgueros se marcó un solo con el resto a coro para adelantar el rechazo al bullying para acabar rasgándose las pieles porque "amigo, la belleza no es eterna". Cerraron con la afición en pie. Aquí puedes revivir su actuación.

Los Chancletas

Con un repaso de 45 años. Los Chancletas empezaron con buenas voces haciendo un homenaje a sus más de cuatro décadas de historia. Los de La Isleta demostraron fuerza en su entrada y presentaron su fantasía: '¡Ños! Vaya carrera desde El Insular, para a Santa Ana poder llegar. Desde luego que en un Carnaval Olímpico vamos a estar'. Los de Toni Brito tiraron de una efectiva nostalgia.

Siguieron con referencias a los vecinos y los cambios de ubicación. "Si esto pasa en mi época le pego un rajazo a los vecinos y al ayuntmaiento", apuntó Tito Rosales, histórico director de la murga, mientras era aclamado por el público. En 'Porque nos apetece', los de La Isleta hicieron un reclamo y defensa de la fiesta en modo pasodoble, "en febrero mendigando alguna esquina para hacer el Carnaval". Recordaron un estilo ochentero.

Y entonces, Los Chancletas hablaron por teléfono con Karol G. La colombiana pronto les buscó sustituta para el Carnaval de Las Palmas: Karol D. En 'El concierto más esperado: mañana es domingo', los de Toni Brito le cantaron a la alcaldesa a ritmo de los temas de la cantante de Medellín. En un tema divertido, con cambios de ritmo, que culminó por todo lo alto con el mismísimo Pepe Benavente cantando "Si antes te hubiera conocido' de La Bichota. El público arribísima. Aquí puedes revivir su actuación.

Los Chacho tú

Con la fantasía 'A mal tiempo saca tu disfraz y vente al Carnaval' -mención especial a esos tocados meteorológicos-, los Chacho tú llegaron desde Schamann con ganas de murga. Con el público cantando de fondo, los de Javito Guerra sonaron bien armonizados, aunque el espectáculo no superó al de su fase preliminar del pasado miércoles.

En su primer tema se vistieron todos los unísono en un estilo sospechosamente familiar. ¿El título de la canción? 'Yo Shue'. Los Chacho tú le cantaron a Josúe Quevedo. Con varios cambios de ritmo hicieron un juego divertido, el diseñador multiplicado por decenas hasta le renovó todo el fondo de armario a Carolina Darias. Monotema sobre los entresijos de la fiesta. Buen cierre con las comparsas en modo cabaret.

Los Chacho Tú. / Eros Santana

Y ya apurados de tiempos se convirtieron en 'El meteorólogo del Carnaval'. Los de Javito hicieron un segundo tema más animado de ritmo entonando el "Mesa y López tiene un ratón, un ratón chiquitín" que además "come en el Mc Donald's y va a Oysho a dormir". Letra repleta de crítica exigiendo limpieza en los barrios de la ciudad cepillos en mano. Pronto los cambiaron por paraguas para parar las críticas de los vecinos: "ningún vecino matará mi carnaval". Cierre con homenaje a Valencia y al diseñador Fernando Méndez. Aquí puedes revivir su actuación.

Y así la última de la noche, Las Traviesas, la única murga femenina de la final, comenzó con un coro a modo de obertura y una puesta en escena bien armada. Las chicas de Alicia Benítez, venidas desde el Polígono Cruz de Piedra, lucieron la fantasía 'Perdiendo el norte' y demostraron una vez más que se merecían una plaza este sábado.

En su primer tema, 'Alerta, que suenan las alarmas', aprovecharon de gancho las alertas que lanza a los móviles el Gobierno de Canarias para hacer crítica social: la crisis de vivienda, al turismo de masas, las listas de espera en la Sanidad canaria, la cesta de la compra o el cuidado de medioambiente. Una retahíla bien ejecutada y con sentido. Mención especial a Valencia.

Y como no, ellas también cerraron con un tema haciendo alusión a los vecinos. En 'Show clandestino, donde lo prohibido está permitido' montaron un bingo -repartieron cartones por todo el público-. Alicia Benítez en modo comparsera anunció un mundo sin normas. Estuvieron divertidas y, al ritmo de la batucada, cantaron: "los vecinos se tienen que aguantar, la calle es el del pueblo y el pueblo es carnaval". Aplausos por una final siempre sin entrada. Aquí puedes revivir su actuación.