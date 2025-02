Conchi Rivero, Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: "Ser la portadora de la felicidad es un orgullo para mi"

Vuelve a pisar el escenario del parque Santa Catalina con los mismos nervios que cuando pronunciaron su nombre como ganadora de la Gala de Gran Dama del Carnaval de 'Los Juegos Olímpicos', con su fantasía Crisol de oro. Conchi Rivero, a sus 66 años mira emocionada las gradas que la noche anterior aplaudieron su éxito. «Llevo viviendo el Carnaval desde los 15 años, sin fallar ningún año, hasta embarazada de mis hijos he participado en las fiestas», añade.

Acompañada de sus diseñadores, Daniel Rivero e Isidro Javier Pérez, -quien además fue el ganador del concurso de disfraces en la categoría individual-, Conchi recuerda que la noche de la gala volvió a sentir cómo vibraba Santa Catalina «porque este es el templo del Carnaval».

A pesar de ser una carnavalera de pro y vivir la fiesta no solo como una aficionada más sino también como un integrante del cuerpo de figurantes en la década de los 80, no ha sido hasta este año que se ha presentado como candidata a reina en la categoría de Gran Dama. «Ha sido todo un regalo que me lo propusieran y lo he disfrutado muchísimo».

Conchy Rivero, Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Juan Carlos Castro

La lira como vestido

Cuando se puso el vestido por primera vez fue tal la emoción que se tuvo que sentar inmediatamente. «Mira que me he puesto trajes maravillosos, pero de la magnitud de una reina, nunca». Junto a sus creadores, resalta los detalles, sobre todo, de la parte trasera. «Es una lira que representa la música y la melodía que tiene la vida desde los inicios». Además, lleva incorporado el escudo de la ciudad «coronando esa lira», añade Isidro Javier.

El resto de los dibujos recrea los diferentes concursos «como si se hubiesen pintado en la antigua Grecia». Desde el concurso de disfraces, a la gala Drag, la de la Reina, el Trono infantil, las comparsas, las batucadas o los personajes del carnaval». Al frente, los olivos que rodean a su musa. Hasta 20 personas han trabajado en su elaboración en el último mes. «Es un vestido hecho con mucho amor, poniendo a mano piedra por piedra.

La hoja más grande tiene hasta 500 de esas piedritas», resalta su ahora Gran Dama. Con solo un ensayo supo cómo tenía que desplegar el brillo de ese crisol en el escenario del Santa Catalina. «Creo que al representar a la diosa Nike, todo el Olimpo estaba diciéndome, esto es para ti», comenta con orgullo. No sabe cuánto pesa realmente, pero asegura que lo llevaba «como una plumita, ligera, aunque tiene hasta 8.000 plumas».

La ‘Mamá Conchi’, como la conocen en el ambiente carnavalero, agradece el apoyo de todos lo que hicieron posible que llegara hasta aquí. Con su fantasía, y la manera con la que supo defenderlo ha logrado revalidar el trono para el distrito que representa: Ciudad Alta. «Ser la portadora de la felicidad para ellos es todo un orgullo». La flamante ganadora de la Gala Gran Dama asegura que hay carnavalera para rato. «Y aunque la edad suponga en algún momento menos movimiento, así sea con tacataca vendré disfrazada al Carnaval y estaré apoyando desde las gradas a todos los demás».