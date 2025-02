Coral Gutiérrez, candidata a Reina: "El Carnaval es una cultura internacional en la que solo hay que ser felices"

En 2023 quedó segunda dama, ¿por qué ha decidido presentarse de nuevo?

En 2023 me presenté con el mismo equipo, con Kilian Betancor Falcón y el Restaurante el Centro Guayadeque. Nos quedamos con muy buenas vibras y en muy buen puesto. Este año me lo volvieron a proponer y yo siempre dije que si alguna vez me volvía a presentar o volvía a subirme a ese escenario era de su mano, así que aquí estamos otra vez para volver a hacer brillar a ese escenario de Santa Catalina.

¿Por qué el diseñador se lo propuso por segunda vez?

Porque nos quedamos con muy buenas vibras y es que ha habido mucha conexión entre nosotros así que todos hemos decidido volver.

¿Qué tal fue la primera experiencia?

Muy bien, es verdad que se me pasó muy rápido, por eso este año lo quiero más pausado, quiero disfrutarlo y vivirlo más. El primer año al final con tantos nervios se me pasó súper fugaz.

¿Cree que ser veterana le ayudará en esta ocasión?

Honestamente, este año me ha jugado un poco una mala pasada porque sé los nervios que voy a tener, entonces me da miedo esa sensación que tienes antes de la rampa para subir al escenario, ese antes de abrirte puertas que sientes muchos nervios y mucha adrenalina. En ese sentido se me ha hecho un poco más difícil, pero aun así voy con muchas ganas y como tengo bien claro que lo que quiero es disfrutar solamente me centro en eso, en respirar, confiar en mí y disfrutar.

Aprender a disfrutar estas vivencias es importante...

Sobre todo me lo dice mi diseñador porque es cierto que sus otras candidatas a lo mejor han sido bailarinas o han estado más expuestas en ese sentido al escenario. Yo soy modelo profesional estoy acostumbrada a las cámaras pero estoy acostumbrada como en otro ámbito, no a interpretar ni a cantar.

¿Qué nos puede contar de la fantasía?

Es secreto, pero puedo decir que nos vamos a trasladar a otro lugar, a un lugar mágico, con mucho glamour y brillo.

En 2023 compaginaba los estudios con el modelaje y la candidatura a Reina, ¿qué proyectos tiene este año?

Sigo igual, estos días los he tenido muy ajetreados porque he estado con campañas de editoriales y también filmando para una película. Mañana viajo por trabajo y a la vez que sigo terminando la carrera Psicología, así que también he estado con los exámenes. He estado con mucho lío, pero como siempre digo, entre más hago más realizada me siento y creo que incluso trabajo mejor estando así.

¿Para usted cuál es la esencia de la gala de la Reina?

Opino que es disfrutar, el Carnaval está para disfrutar, para olvidarnos del ruido exterior y de las dificultades de la vida por un momento. Es importante conectar con lo que estás viendo en ese momento y que por unos minutos te olvides de todo, disfrutes, vivas y seas feliz entonces yo creo que quiero transmitir esa felicidad a los espectadores que nos estarán viendo.

¿Qué es lo que más le gusta de esta fiesta?

A mí me gusta todo, me encanta ese espíritu carnavalero que tenemos los canarios y cómo somos de alegres. Nosotros lo que transmitimos es felicidad, entonces cada gala o actividad me encanta porque eso es un momento para disfrutar y desconectar de todo lo demás.

¿Qué le parece la temática de este año sobre ‘Los Juegos Olímpicos’?

Me encanta porque el deporte es fundamental para la salud física y mental, además por mis estudios sé que es muy importante para la mente. Por otra parte, creo que puede ser muy divertido a la hora de hacer los disfraces.

Si tuviera que explicarle el Carnaval a un extraterrestre, ¿cómo lo haría?

Le transmitiría que es diversión, que es una cultura internacional en la que solamente hay que ser felices por un momento y disfrutar, que es algo increíble donde te puedes disfrazar, puedes tener libertad de expresión y hacer lo que quieras y vivirlo.