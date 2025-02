Carolina Espeso, candidata a Reina: "Cuando llega el Carnaval es como con la Navidad, todos están felices"

¿Cómo surgió su candidatura para ser Reina del Carnaval?

Me enteré por redes de que 5 Océanos estaba haciendo un casting tanto aquí como en Tenerife. Y la verdad es que fue un poco cómico porque mi madre me envió el casting de Tenerife y yo envié la solicitud ahí. Luego la gente de marketing me derivó al de Las Palmas, que ni sabía que existía, imagínate. Fue un impulso porque yo siempre he querido ser candidata a Reina del Carnaval y si se puede ganar, ganar. Fue una oportunidad.

¿Estaba dispuesta a viajar a Tenerife para presentarse ahí?

Sí, a mí me gusta el Carnaval y no entiendo de piques. A mí me gustaría ser Reina independientemente de dónde sea, así que siendo una ilusión que uno tiene no me importaría irme a otra isla.

¿Cómo se enteró de que había ganado?

La noticia fue súper original, el casting se hizo un día como hoy y pasaron tres días para saber quién era seleccionada. Estábamos todos expectantes por saber qué iba a pasar y recibo una videollamada del equipo de 5 Océanos y de mi diseñadora. Yo estaba trabajando, o sea, que me cogieron en la oficina de buenas a primeras, pero fue súper guay porque estaba muy ilusionada.

Carolina Espeso, candidata a Reina del Carnaval / Juan Carlos Castro

¿De qué trabaja?

Yo me dedico al mundo del marketing y la publicidad.

También fue Miss Universo Canarias 2023 y finalista de Miss Universo España...

A mí me gusta el mundo del modelaje, de la belleza, del espectáculo en general, y yo desde muy pequeña con 12 o 13 años, empecé en las pasarelas, entonces al final, una cosa va de la mano con la otra y ya cuando estás en el mundo vas descubriendo todo el abanico de posibilidades. Probé la primera vez en Miss Universo Canarias en el 2019 y, si mal no recuerdo, quedé segunda finalista. La experiencia fue tan bonita que me metí y me encanta.

¿Se parece a la gala de la Reina?

No porque en un certamen de belleza te estás mostrando, toda la responsabilidad cae en tus hombros, es decir, todo el trabajo que hagas, post y pre, va a recaer en tus hombros porque estás concursando tú como persona. Sin embargo, este es un concurso de diseño, aquí yo soy la portadora de esa fantasía, el patrocinador apoya a la diseñadora, pero realmente quien está concursando ahí son los diseñadores.

¿Cree que la experiencia en concursos de belleza le ayudará a subirse al escenario de Santa Catalina?

Yo creo que sí porque una de las cosas buenas que tienen los certámenes de belleza es que te ayudan a creer en ti misma. Yo era antes una chica muy tímida, que no podía decir dos palabras delante de nadie. A mí estos concursos me han servido para creer en mí misma y me han ayudado en mi autoestima y mi oratoria. También obviamente en el control de los nervios y el control escénico. Entonces, yo creo que sí, que voy a jugar con esa ventaja, entre comillas.

¿Para usted qué es lo más importante del Carnaval?

Una cosa que a mí me encanta es que cada uno puede ser lo que quiera y así debería de ser siempre, pero tendemos a juzgar a aquel que va con una peluca, a aquel que lleva el pelo azul... El Carnaval abre las puertas para que todos puedan ser lo que quieran. Yo creo que eso es maravilloso, porque al final estamos aquí en el mundo para lo que queramos.

¿Le gustaría que el Carnaval fuera todos los días?

¿Por qué no? Es como cuando llega la Navidad, la gente está más feliz, se siente en la calle la alegría e incluso son más amables. El Carnaval es algo que nos representa y por algo será.

Y ahora que ha visto el Carnaval desde dentro, ¿hay algo que le haya interesado especialmente?

A mí siempre me han gustado las comparsas y las veía como público. Pero ahora que tengo trato cercano con muchos grupos de comparsas, ese gusto ha aumentado, así que ahora me he llegado a plantear en un futuro formar parte de una. Me gustan sus vestuarios, la música y la alegría que derrochan.