Luis Fonsi llega al antiguo Egipto para celebrar su 25 años de carrera

En sólo unos días, el recinto cultural La Quinta recibirá a las dos estrellas internacionales más importantes que se han dado cita en Gáldar. El puertorriqueño Luis Fonsi, que dará el concierto de la noche del Martes de Carnaval el próximo día 4 de marzo dentro de su gira ‘5 años Tour’ y el rey del reguetón clásico, Tito el Bambino, cabeza de cartel del Gran Mogollón de la Cabalgata del Carnaval de Gáldar 2025 el próximo sábado 1 de marzo.

Fonsi ya ha prometido que el próximo 4 de marzo será «una noche muy bonita. Tenemos un show súper divertido planificado y también muchas sorpresas», aludiendo al espectáculo que se enmarca dentro de la gira que lo lleva por todo el mundo, «25 años de carrera que ustedes me han regalado», asegura el puertorriqueño, quien añade que «será una celebración de todas esas canciones que conocen, no sólo de las nuevas». El artista confiesa que Canarias es muy especial para él. «He tenido una carrera muy bonita por toda España, por toda Europa, pero la primera puerta que se me abrió fue en Canarias», una tierra con la que además siente una enorme conexión por «la actitud de la gente, el acento, la sonrisa, las ganas de bailar música tropical».

Para Luis Fonsi «es mi primera vez en Gáldar, así que va a ser una noche muy bonita», y ha adelantado que «vamos a bailar, vamos romantiquear y la vamos a pasar increíble».

Entradas, 20 euros

La cita será en el recinto cultural La Quinta a partir de las 20.00 horas y aún quedan entradas disponibles en tureservaonline.es a partir de 20 euros.

Por otra parte, Tito El Bambino, leyenda viva del reguetón clásico, será la gran estrella de cartel del Gran Mogollón de la Cabalgata del Carnaval de Gáldar 2025. El sábado 1 de marzo, día principal del Carnaval de Gáldar, la Cabalgata arrancará a las 17.00 horas en el Paseo de Los Guanartemes para concluir en el Barranco de Gáldar. A continuación, tendrá lugar el Gran Mogollón con un cartel de lujo encabezado por el puertorriqueño Tito El Bambino. DJ Les Castizos y Armonía Show completan las actuaciones de la noche, que tendrán lugar en La Quinta, a partir de las 21.00 horas. Las entradas disponibles a partir de 15 euros.

El Carnaval de Gáldar 2025 dedicado al antiguo Egipto se celebrará hasta el 8 de marzo, organizado por la concejalía de Cultura y Fiestas del Consistorio.