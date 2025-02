Agüimes se la juega en la plaza del Rosario con un concurso de 13 murgas

La 41ª edición del Concurso de Murgas de Agüimes comenzó en la plaza del Rosario con la celebración de la primera de sus fases en el mundo de los videojuegos, cargada de sátira y crítica social. Al escenario se subieron siete de las trece murgas que participan: Vete por Ahí, Las Miruflinas, Lady’s Lagartos, Ni Quito Ni Pongo, Las Salamandras, Flokis and The Mokis y Los Pachachos. Fuera de concurso, actuó la murga infantil Los Lagartitos. Arrancó con la actuación de la murga Vete por Ahí. Sus miembros saltaron al escenario vestidos de divertidos comecocos. Por su parte, Las Miruflinas, que este año conmemoran su 25 aniversario, mostraron su preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda, las incesantes conductas machistas en la sociedad o la crisis migratoria. Caracterizadas como personajes del videojuego The legend of Zelda

Del mundo de Super Mario llegaron Las Lady’s Lagartos para presumir de ser unas auténticas cotillas. Los Ni Quito Ni Pongo se inspiraron en la saga de videojuegos Assassin’s creed para su disfraz y abordó en sus letras el abandono de los cultivos agrícolas en el archipiélago. Vestidas de auténticas muñecas de trapo, Las Salamandras no dejaron de hacer mención humorística a la trabajadora del Ayuntamiento, Bibiana Cabrera.

Los Flokis and The Mokis, quintos en actuar, se presentaron como los ‘Game Boys’. Sus miembros se definieron como grandes malamañados y se quejaron del retraso de las obras de La Tablilla.

Murga Las Salamandras / La Provincia

La primera noche del Concurso de Murgas la cerraron Los Pachachos. La 41ª edición del Concurso de Murgas de Agüimes continuaba anoche con la segunda fase en la que participaban Los Hijos de Chano el Negro, Los Lengüetudos, Los Sombreritos, Las Golisnionas, Los Lagartos y Las Inkietas. La gran final, se celebrará en el mismo escenario y a la misma hora mañana viernes

Despegue en Ingenio

La cuenta atrás ha terminado en Ingenio, listo para despegar hacia el Espacio, desde hoy a al 9 de marzo. Este jueves, 27 de febrero, se activará la ignición con el Pregón Homenaje a la Murga Los Mochos, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ingenio, a las 20:30 horas. Mañana será la VIII Gala Drag del Carnaval, llenando la Plaza de la Candelaria, a partir de las 21:00 horas, de brillo, talento y fantasía.

Durante el fin de semana, la fiesta seguirá con el VI Carnaval de Día, el sábado, 1 de marzo, desde las 15:00 hasta las 22:00 horas, con la música de DJ Ulises Acosta, Señor Natilla, Los 600 y Armonía Show, mientras que el domingo, 2 de marzo, comenzará la competición murguera con el X Concurso de Murgas «Sin Ton ni Son». La murga infantil Los Legañositos abrirá la gala a las 20:30 horas. Continuará la próxima semana con la segunda fase del concurso el lunes 3; el Recorrido de la Sardina con reanimación y la II Noche de las Viudas el martes 4; el 57º Entierro de la Sardina, el miércoles, 5; II Encuentro de Murgas Infantiles el jueves, 6 de marzo; el Carnaval Joven 100% Ingenio el viernes 7; Noche Blanca el sábado 8 y Carnaval Infantil el domingo 9.

Murga Miruflinas. / La Provincia

Pregoneras en Santa Lucía

Treinta de componentes de la Asociación Sociocultural Guerreras Tizzirinas (conocidas como ‘las Tiziri’) representarán el pregón del Carnaval 2025 en el teatro Víctor Jara eljueves 13 de marzo. Las carnestolendas santaluceñas durarán hasta el 22 de marzo.. La venta de entradas será a partir de este viernes en el Ateneo Municipal por tres euros. Para el pregón las entradas se pueden conseguir de forma gratuita en el Ateneo Municipal o también on line. También estuvo el autor del cartel del carnaval, David Rodríguez que dijo que «para realizar el cartel estudié la cultura mexicana e intenté resumir diferentes iconos de ese país como México, las caretas o Frida Kalho».

El sábado 15 de marzo será el Carnaval de Día y por la tarde en la plaza de Los Algodoneros estarán Soraya (cantante de la primera edición de Operación Triunfo), y a las 21 horas Los Salvapantallas y después el DJ Ulises. También habrá música en la plaza de San Rafael con Mekánica by Tamarindos y Leyenda Joven. El domingo 16 de marzo a partir de las 21 horas en el teatro Víctor Jara será el espectáculo Divas y Drags. Actuarán las dos drags del municipio y también 4 drags de la final del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. El martes 18 de marzo en el teatro Víctor Jara será el Carnavalín coreográfico con las escuelas de baile del municipio. El miércoles 19 en la Zona Peatonal a partir de las 16.30 será el Carnaval Infantil. El jueves 20 a partir de las 17 horas en la plaza de Los Algodoneros será el Carnaval Tradicional con degustación de tortillas de carnaval y chocolate y taller de creación de máscaras con talegas. A partir de las 18 horas estarán las parrandas Mejunje y la Parranda del Cura. Y a las 20 horas será la actuación de Pepe Benavente. El viernes 21 a partir de las 22 horas en la plaza de San Rafael será la Noche Latina con la actuación de las K-narias y de Star Music. El sábado 22 a partir de las 18.30 será la Gran Cabalgata que este año saldrá del Doctoral y recorrerá la Avenida de Canarias para finalizar en el Cruce de Sardina. A las 22.30 en la plaza de Los Algodoneros será el Entierro de la Sardina. Mientras en la plaza de San Rafael se celebrará el Mogollón del Carnaval con las actuaciones de Línea DJ, Armonía Show y el Combo Dominicano.

Mogán, hoy, gala drag

Tras casi un mes en el que las carnestolendas han recorrido diferentes núcleos del municipio, llega el Carnaval Costa Mogán 2025, que arranca hoy con yincana familiar, talleres y juegos no sexistas y la Gala Drag, en este año está dedicado a ‘El Olimpo’. El gran templo griego que ya se erige en la plaza Negra de Arguineguín será la casa de las principales galas y mogollones. La primera, la Gala Drag, tendrá lugar a partir de las 21:00 horas de hoy. Con ocho concursantes y bajo la dirección de Nauzet Afonso, será conducida por Elvis Sanfiel, popular presentador de TV Canaria. El concejal de Cultura y Festejos , Mencey Santana, informó que además contará con las actuaciones musicales de Julieta Ruffini Rebecca y la Terremoto de Alcorcón. También subirán a las tablas el grupo coreográfico The Queens. La Gala Drag se emitirá en directo por Televisión Mogán.

A las 18:00 horas, dará comienzo oficialmente el Carnaval Costa Mogán 2025 desde la plaza Pérez Galdós, donde se celebrará una yincana familiar y el ‘Carnaval en Igualdad’, una oportunidad para menores y adultos.El Carnaval Costa Mogán 2025 se extenderá hasta el domingo 2 de marzo.

Guía con Nia Correia

Nia Correia, la cantante que acaba de deslumbrar en el prestigioso Festival Internacional Viña del Mar, actuará el próximo 22 de marzo en la Plaza Grande de Guía dentro del Carnaval de Día en el que se contará, también, con las actuaciones de Las K-Narias, Aseres, Combo Dominicano, Ritmo Bakano y Pronova DJ. Este espectáculo arrancará con el Combo Dominicano sobre las 14:00 horas, justo a la llegada de la Gran Cabalgata que se celebrará este día a partir de las 12:30 horas, desde Lomo Guillén, con carrozas, comparsas, batucadas y todo el público que desee sumarse a este Carnaval dedicado este año al mundo de La Televisión. Las carnestolendas guienses darán comienzo el próximo 21 de marzo con la Cabalgata del Carnaval Escolar. El viernes 21 de marzo, a partir de las 20:00 horas, en la Plaza Grande, con una gran Noche de Carnaval donde se podrá disfrutar de las actuaciones de Drags, Transformistas y Murgas en una velada festiva que contará con Dani Calero y Wendy Fuentes como maestros de ceremonia. Finalizarán el 28 de marzo con el tradicional Baile de Piñata, en el Teatro Viejo, a cargo de las agrupaciones folklóricas Lairaga del Norte y Noroeste Guiense, el Aula de Folklore de las Escuelas Artísticas Ciudad de Guía y la Asociación Cultural y Recreativa Estrella y Guía.