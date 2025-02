Cynthia Morillo, candidata a Reina: "La tristeza se lleva mejor con el Carnaval, funciona como empuje"

¿Por qué se vuelve a presentar a Reina del Carnaval?

Lo veo como una segunda oportunidad. Me ha pillado por sorpresa es cierto que el diseñador es una persona con la que tengo contacto y me propuso presentarme este año, entonces el primer pensamiento fue: ¿por qué no hacerlo? El año pasado la experiencia me gustó mucho, el Carnaval me encanta y ante la propuesta volví a aceptarla. Este año con más experiencia también me siento mejor, porque el año pasado estaba pasando una situación dura.

¿Cómo vivió la primera experiencia?

Fue algo bonito, pero a la vez un poco triste porque era la primera vez que no estaba mi padre. Al final entendí que había que seguir para adelante y apoyarme en la comunidad y en el equipo, al final también me gustó mucho.

¿Qué nos puede contar de la fantasía?

Es una fantasía elegante, brillante, evidentemente tiene mucho brillo pero también tiene colores elegantes.

Cynthia Morillo, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Carlos Castro

La fantasía también tiene un trasfondo simbólico...

Es como una representación de todos los años del Carnaval. También hay un pequeño guiño a la primera candidata sorda que se presentó.

Usted forma parte del equipo de diseño, por lo que imagino que está participando en su elaboración...

Llevamos trabajando juntos desde hace 11 años. Por mi parte siempre he participado, aunque este año intento verlo un poco desde fuera para vivir la experiencia como candidata, pero al final acabo involucrándome en el trabajo. Es difícil no hacerlo cuando llevas tantos años en el equipo y nos vemos todos los días. También es bonito saber que hay un equipo de personas que trabajan con un objetivo en común, que es elaborar la fantasía.

¿Trabajar en el vestido le ayuda a identificarse con el diseño?

Sí, porque he visto el proceso, así que me permite identificarme más con el diseño y controlar mejor el movimiento porque ya he podido ver cómo está elaborado.

¿Le cuesta disfrutar del Carnaval al ser también su trabajo?

Lo disfruto igual, a todo lo que hay en el Carnaval yo voy. Por ejemplo, después de la gala quedo con mis amigos para ir a los mogollones. Todo lo que sea como candidata o fuera de la candidatura en el programa del Carnaval yo voy siempre.

¿Cómo cree que será su reinado si gana?

Tengo curiosidad porque ser ganadora lo veo como algo difícil, pero a la vez me encantaría porque sería distinto, y también me gustaría ser la representación de la ciudad. Sería una ocasión especial porque sería la primera reina sorda, algo que no ha pasado nunca. En ese caso podríamos demostrar que las personas sordas disfrutamos tanto como los oyentes del Carnaval.

¿Cree que hay suficiente accesibilidad para las personas sordas en la celebración?

El disfrute está para todo el mundo, pero otra cosa es el tema de la accesibilidad. Por ejemplo, en cuanto a la presencia de intérpretes en todos los eventos se ha mejorado en estos últimos años, pero falta, o sea, hay casos en los que sí todavía falta que se cubra con intérpretes de lengua de signo. Hay detalles que mejorar, pero ha habido mejoras en comparación con años anteriores.

¿Cómo cree que sería la vida sin Carnaval?

Triste, sin Carnaval no se podría vivir. El Carnaval es algo que te da energía, ganas de seguir adelante, disfrutar de la vida, conocer a personas y tener experiencias nuevas.

¿Le ha ayudado en los momentos difíciles?

Sin lugar a dudas. Aunque el Carnaval sea una temporada en concreto, mi padre falleció hace dos años en el momento de la gala de la Reina. Entonces, al año siguiente yo me presenté y fue un momento triste, pero también estaba contenta porque al final es una distracción y puedes ver lo bonito de la vida y centrarte en lo vivido juntos y disfrutar de la música y de la energía. Se lleva mejor la tristeza. Funciona como un empuje.