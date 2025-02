Ígnea promete "una magia que no estamos acostumbrados a ver" en su estreno en la Gala Drag Queen

Solo el público que asistió a la preselección drag puede presumir de haber visto un show de Ígnea. Patinador, bailarín y acróbata, Sergio Encinoso Rodríguez acaba de dar el salto al mundo del drag con este "elegante y sensual" personaje que viene "cargado de mucha fuerza", estrenándose por todo lo alto en la Gala Drag Queen 2025 del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Colocará el cierre al evento con la fantasía "Magia" que, adelanta, traerá "una que no estamos acostumbrados a ver. Son, más bien, unas siglas que el día 7 de marzo podrán ver lo que significan".

Su intención inicial era sorprender al público de Santa Catalina bailando sobre unas plataformas con ruedas para "hacer algo distinto". Pero una piedra se coló en sus patines: las normas del concurso impiden el uso de ruedas. Lejos de permitir que eso hundiera a Ígnea, decidió tomárselo con humor e introducir varios guiños a la prohibición en su contenido promocional, aludiendo a la libertad creativa. "De eso trata el drag; del humor, de la picardía. Es lo único que queda. Y la verdad es que me he reído bastante", comenta.

En cualquier caso, como Ígnea ha venido para quedarse, es posible que en futuros eventos pueda lucir sus acrobacias de patinaje. Ya tiene planeado participar en el Carnaval de Maspalomas, sin dejar de lado que todo vaya sobre ruedas en las próximas galas de Las Palmas: "Propuse que el año que viene se mirara ese apartado y se intentara cambiar o mejorar. Si no, espero poder mostrarlo en algún lado".

Entre escenarios

Hacer una exhibición drag sobre ruedas es muy complicado, especialmente por la "cantidad de piedrillas que se le caen al traje y se quedan en el escenario". Sin embargo, esta es una fusión que encaja a la perfección con su perfil. Para Encinoso, el drag era el siguiente paso natural después de muchos años vinculado al mundo del espectáculo. Cuenta que esta inquietud comenzó en 2020, cuando vio un vídeo que le inspiró a montar un número, aunque estuvo varios años con la idea entre manos sin llegar a materializarse.

El suyo será uno de los grandes descubrimientos de la noche, ya que tampoco había participado antes en otras galas del Carnaval. Con esfuerzo, altibajos y dedicación, Ígnea ha pasado a ser una realidad que Encinoso está deseando presentar. "Tengo muchas ganas de romperme las rodillas, como digo yo", bromea.

Ya en la preselección tuvo una "experiencia maravillosa" que aún hoy le emociona. Recuerda ilusionado lo mucho que disfrutó el momento y el compañerismo que sintió con el resto de participantes, aunque confiesa que fue "inesperado" lograr hacerse un hueco en la gala: "No me lo creía, literalmente no escuché bien mi nombre. Para mí la gala drag es muy grande".

El taller en casa

Las ganas de darlo todo sobre el escenario no hacen sino crecer gracias al equipo que acompaña a Ígnea. Tal y como explica, sus bailarinas son amigas suyas desde el colegio y ha recibido el apoyo de toda su familia y amistades durante los meses en que vio su casa "convertida en un taller", siempre llena de gente con mucha ilusión por colaborar en el proyecto.

De hecho, su propia cama estuvo un tiempo en el salón mientras su cuarto albergaba todos los materiales necesarios para la confección de los trajes y el decorado. Asimismo, destaca que "nada de esto hubiera sido posible" sin su patrocinador, Ferretería Encinoso, y los diseños de Melanie Suárez Armas. "Mi sueño es su sueño, y eso es muy grande. En la preselección no brillé yo solo, sino que brillamos todos", añade.

Una gala fascinante

La creación de esta fantasía comenzó en agosto del año pasado y, desde entonces, no han parado de trabajar hasta el mismo día de la preselección: "La gente no es consciente de lo que cuesta crear un número, de todo lo que se monta en la gala. Verlo año tras año, cómo se superan e intentan llegar más arriba, es fascinante. Yo creo que la gala drag es lo más fascinante del Carnaval".

Por eso, Ígnea invita al público que va a presenciar su debut a que disfrute de las fiestas al máximo. No solo pide a los carnavaleros y carnavaleras que admiren las puestas en escena de los 15 concursantes que pasaron la preselección, sino que también valoren el esfuerzo y los resultados de los 25 aspirantes que se presentaron.

Con todo listo para el 7 de marzo, solo queda esperar para presenciar el mágico estreno de Ígnea, un drag que viene pisando fuerte y con muchas ganas de mostrar su talento.