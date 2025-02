¿Se olvidaron las murgas de Agüimes de Isabel Pantoja?

La 41ª edición del Concurso de Murgas de Agüimes comenzó este martes en la plaza del Rosario con la celebración de la primera de sus fases, en la que no faltaron el buen humor, las letras pícaras, los pitos sincronizados y los originales disfraces, la mayoría inspirados en el mundo de los videojuegos, la alegoría elegida para las fiestas de este año. Al escenario se subieron siete de las trece murgas que participan en el certamen: Vete por Ahí, Las Miruflinas, Lady’s Lagartos, Ni Quito Ni Pongo, Las Salamandras, Flokis and The Mokis y Los Pachachos. Como invitada especial, fuera de concurso, actuó la murga infantil Los Lagartitos.

Vete por Ahí y Miruflinas

El concurso arrancó con la actuación de la murga Vete por Ahí. Sus miembros saltaron al escenario vestidos de divertidos comecocos para exigir más plazas de aparcamiento en Arinaga y para recordar las dificultades que existen para transitar por la calle La Orilla, vía que conecta el casco histórico de Agüimes con el barranco de Guayadeque.

Por su parte, Las Miruflinas, que este año conmemoran su 25 aniversario en el Carnaval de Agüimes, mostraron su preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda, las incesantes conductas machistas en la sociedad o la crisis migratoria. Caracterizadas como personajes del videojuego The legend of Zelda también quisieron mandar un mensaje de apoyo a las personas damnificadas por la DANA de Valencia.

Lady’s Lagartos y Ni Quito Ni Pongo

Del mundo de Super Mario llegaron Las Lady’s Lagartos para presumir de ser unas auténticas cotillas. No quisieron perder la oportunidad para felicitar a la murga Los Sombreritos, la más antigua de Gran Canaria, por sus cincuenta años sobre las tablas del Carnaval de Agüimes. En su momento más reivindicativo defendieron con orgullo las tradiciones canarias, añadiendo a su repertorio unas sentidas notas de folclore popular.

La cuarta murga de la noche, Los Ni Quito Ni Pongo, se inspiraron en la saga de videojuegos Assassin's creed para el diseño de su disfraz. La veterana murga abordó en sus letras el abandono de los cultivos agrícolas en el archipiélago y la subida del precio de la luz y criticaron la sensación de inseguridad ciudadana que a su juicio se vive en el municipio.

Las Salamandras y Flokis and The Mokis

Vestidas de auténticas muñecas de trapo, Las Salamandras aparecieron para defender los juguetes de antaño, frente a los más tecnológicos de hoy en día. A lo largo de toda su actuación no dejaron de hacer mención humorística a la trabajadora del Ayuntamiento, Bibiana Cabrera, eterna integrante del jurado, que desde hace muchos años participa sin voz ni voto, ganándose el cariño de la comunidad murguera.

Los Flokis and The Mokis, quintos en actuar, se presentaron como los ‘Game Boys’. Sus miembros se definieron como grandes malamañados, de personalidad arisca y malhumorada e indiferentes ante las opiniones de la gente. Con ese pretendido carácter gruñón, hicieron referencia a la escasa dinamización comercial en el casco histórico de Agüimes y se quejaron del retraso de las obras de La Tablilla, esperado edificio en el que albergar los ensayos y las actividades socioculturales de las murgas del municipio.

Los Pachachos

La primera noche del Concurso de Murgas la cerraron Los Pachachos. Además de lanzar algún que otro dardo envenenado al resto de agrupaciones murgueras, criticaron la difusión de noticias falsas en los medios de comunicación y mostraron su rechazo hacia el fenómeno okupa.

La 41ª edición del Concurso de Murgas de Agüimes continúa este miércoles en la plaza del Rosario, a partir de las 20:30, con una segunda fase en la que participarán Los Hijos de Chano el Negro, Los Lengüetudos, Los Sombreritos, Las Golisnionas, Los Lagartos y Las Inkietas. Como invitados especiales estarán presentes sobre el escenario Las Charanguillas, la murga infantil Los Serenquenquitos y el cantante Apolo GC. Al final de la noche, el jurado dará a conocer las murgas seleccionadas para la gran final, que se celebrará en el mismo escenario y a la misma hora este viernes 28 de febrero.