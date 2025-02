Descubre a las nueve candidatas de la gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La emoción, los nervios y la adrenalina se sienten a flor de piel en las entrañas del Carnaval. En el bullicio de los talleres los diseñadores preparan los últimos retoques para presentar sus fantasías. Después de meses de trabajo, este viernes a las 21:00 horas se celebra la gala de la Reina de la edición de ‘Los Juegos Olímpicos’. Son nueve las candidatas que buscan coronarse como la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025 y suceder, así, a la Reina de 2024, Katia Gutiérrez. Cada aspirante tendrá tres minutos en el escenario para luchar por un puesto en la corte y, desde ese momento, pasarán a formar parte de la historia de la fiesta más importante de la ciudad.

Ángeles Pérez

Ángeles Pérez se siente muy identificada con la temática de este año, ya que juega al balonmano desde los nueve años, aunque profesionalmente optó por dedicarse a la abogacía. Es la primera en salir y espera contagiar al público con la explosión de energía que será el comienzo de la gala porque lleva esperando por ese momento «toda la vida».

Ángeles Pérez, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

Carla Miranda

También Carla Miranda vuelve a pisar el escenario Santa Catalina. La joven desfiló en 2023 y para ella fue una experiencia inolvidable, por lo que no se lo pensó dos veces cuando el diseñador Juan Carlos Armas le propuso ser su candidata. Armas le explicó que había creado un traje expresamente para ella y la modelo y actriz no pudo rechazar la oferta. El vestido pretende ser una reivindicación de la libertad porque «la pluma es poder».

Elena Bordón

La pasión carnavalera se aprende desde los primeros años, por ello la profesora de primaria Elena Bordón lleva su amor por la celebración a las aulas. Bordón considera que hay un estereotipo en cuanto a las candidatas a la gala, ya que la gente piensa que deben ser modelos o ‘influencers’, y ella viene a desmentir este hecho. La joven cuenta con una larga trayectoria como murguera ha participado en varias organizaciones y además ha fundado murgas infantiles.

Elena Bordón, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Juan Carlos Castro

Andrea Encinoso

La más veterana es Andrea Encinoso, Reina del Trono Infantil en 2010, primera dama del Carnaval capitalino en 2020 y Reina del Carnaval Internacional de Maspalomas. Ahora, esta azafata luchará por la corona dándolo todo. Sus padres son los diseñadores de la fantasía, por lo que representar el trabajo de sus seres queridos conlleva una gran responsabilidad, pero también es un homenaje que está dispuesta a cumplir por todo lo alto. Sobre todo tras el fallecimiento de su abuela, un pilar para la familia y que ha formado parte de la inspiración para el diseño.

Andrea Encinoso, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Cynthia Morillo

La candidata Cynthia Morillo coincide en que ahora está más nerviosa que durante su participación en la edición de 2024. La joven pertenece, desde hace once años, al mismo equipo de su diseñador y esta es la segunda vez que se alza como candidata, aunque sigue trabajando en el taller con sus compañeros. Su fantasía no solo será elegante y brillante, sino que también cuenta con un trasfondo simbólico, ya que hay un guiño a la primera candidata sorda del Carnaval. Para Morillo presentarse a la gala de la Reina tiene un significado especial porque su padre falleció hace dos años el mismo día y hora que el certamen. «Al año siguiente yo me presenté y fue un momento triste, pero también estaba contenta porque al final es una distracción y puedes ver lo bonito de la vida», destacó.

Cynthia Morillo, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Carlos Castro

Carolina Espeso

Carolina Espeso ya tiene experiencia en el mundo de los certámenes de belleza, al convertirse en Miss Universo Canarias 2023, pero considera que la gala de la Reina no tiene nada que ver con un concurso de estética. La modelo y publicista se ha enamorado del color, alegría y música de las carnestolendas y especialmente de las comparsas, donde se visualiza como integrante en un futuro. Vivir esta experiencia era un sueño, y por ello, se apuntó al casting de su patrocinador en Tenerife, sin saber que había otro en la capital grancanaria. Pero su determinación por su sueño no entendió de fronteras. «A mí me gustaría ser Reina independientemente de dónde sea, así que siendo una ilusión que uno tiene no me importaría irme a otra isla», aseguró después de que el equipo del patrocinador la trasladó al casting correspondiente.

Carolina Espeso, candidata a Reina del Carnaval / Juan Carlos Castro

Sarina Hernández

Para Sarina Hernández fue un golpe del destino su candidatura. Esta médico especialista en medicina estética se encontró por casualidad con su diseñador y entre cháchara ambos llegaron a la conclusión que tendría que presentarla como candidata a Reina. Su pasión por el Carnaval la heredó de su madre, que trabajaba como profesora y siempre creaba disfraces para sus alumnos.

Sarina Hernández, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025 / Andrés Cruz

Kiara Hermida

La temática de este año fue el motor de muchas para embarcarse en esta aventura. Kiara Hermida practica y enseña la gimnasia artística y estudia el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, por lo que la temática le llamaba la atención. Desde que era tan solo una niña soñaba con ser Reina, y por ello, se apuntó a un casting infantil en el que no salió elegida, pero no desistió y cuando se enteró de un nuevo casting este año tuvo la intuición de que pisaría Santa Catalina en la edición que hace honor al deporte, una de sus pasiones y su trabajo.

Coral Gutiérrez

Coral Gutiérrez fue la segunda dama del Carnaval de 2023 con una fantasía de Kilian Betancor Falcón. En esta ocasión repite con el mismo diseñador y patrocinador porque hubo «mucha conexión» entre ellos. La modelo confiesa que esta vez está más nerviosa que el año pasado porque sabe de antemano los nervios que sentirá cuando se enfrente a las tablas del Parque. A pesar de ello, destaca que su misión este año es «disfrutar». Gutiérrez adelanta que será una fantasía con mucho glamour que teletransportará al público a un lugar especial.