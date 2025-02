Estos son los disfraces prohibidos por la Guardia Civil en el Carnaval de 2025: acabarán en la cárcel los que hagan esto

Carnaval es ya este fin de semana, y los más precavidos tienen sus disfraces comprados ya, pero los más despistados tienen que ir aún a la tienda a comprarse el de este año. Los que aún no tengan la vestimenta para este año deben saber que pueden comprarse cualquier disfraz, pero el personaje no les puede poseer.

Si te disfrazas de Superman, no intentes salvar el mundo; si te disfrazas de Fernando Alonso, no conduzcas un coche, y si te disfrazas de policía no te pongas ni a dirigir el tráfico ni a poner multas, porque puede ser que seas tú el que se la lleve. Hacerse pasar por un agente de la autoridad u otra profesión relacionada puede ser motivo de multa.

Sí te puedes disfrazar de Guardia Civil, pero...

La Guardia Civil ha respondido a una de las dudas que tienen las personas que se disfrazan en Carnaval. Los agentes han explicado que sí te puedes vestir como un agente, pero en ningún caso puedes ejercer sus funciones como pedir documentación, hacer controles o detener personas. Además, tampoco se pueden utilizar prendas oficiales, armas y material reglamentario como chalecos, luces o sirenas, y se debe diferenciar claramente un agente real de un disfraz.

En este caso estaríamos cometiendo un delito de usurpación de funciones públicas, tipificado en el artículo 402 de Código Penal, donde se indica lo siguiente: "El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años". Todo ello se hace con el propósito de garantizar la seguridad en noches multitudinarias en las que suele haber muchos problemas.

Esta pena no solo esta contemplada para quien se haga pasar por un Guardia Civil, sino que también castiga a quien suplante a la Policía Nacional, agentes de seguridad o tráfico, enfermeros o médicos, bomberos y cualquier profesional de este tipo.

En los casos más leves, la policía de verdad te multará con entre 300 y 600 euros por hacerte pasar por uno de ellos, pero en los graves, podrías pasar la noche de Carnaval en el calabozo y algunas fiestas más en la cárcel.

Otros disfraces también están prohibidos

Aparte de los disfraces que se hacen pasar por cuerpos de seguridad, también se podrá multar a las personas que fomentan el odio o la violencia, los que se visten de personajes históricos conflictivos, como dictadores o asesinos, o los que buscan generar odio. Además, llevar armas reales o réplicas en espacios públicos, así como provocar altercados con ellos puestos, también puede acabar con una factura muy cara para tu disfraz de carnaval.