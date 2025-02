Los aeropuertos de Canarias se unen al Carnaval con actividades y promociones

Los aeropuertos del archipiélago celebran las fiestas del Carnaval 2025 con el espacio “Carnaval is in the air”. Así, en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Sur y Fuerteventura los viajeros podrán disfrutar de actuaciones de comparsas, drag queens y batucadas, participar en actividades como sesiones de maquillaje carnavalero, ser fotografiado en el photocall o jugar al juego de la ruleta, obtener regalos como posavasos, palas de playa o toallas, y probar suerte en el sorteo de un viaje para volver a Canarias. Una campaña ideada para promover la oferta comercial dentro de los aeropuertos (tiendas y restaurantes) durante las fiestas más populares de las Islas.