Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas 2025: Candidatas, horario y dónde ver

Esta noche es una de las más importantes de todo el Carnaval de Las Palmas. En la ciudad ya se notan los nervios por saber qué será la Reina del Carnaval 2025 y el escenario del Carnaval de los Juegos Olímpicos ya espera que se corone a una de las candidatas que participarán en la elección de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras la celebración la pasada noche de Gala de la Reina del Carnaval de Tenerife, en la que Elisabeth Victoria Ledesma Laker se alzó con el cetro chicharrero, esta noche le llega el turno a Las Palmas.

María Plasencia

A las 21:30 horas arrancará este evento que se celebrará sobre el escenario del parque de Santa Catalina, que ya está listo para acoger la gala que entronizará a la nueva soberana del Carnaval. Las candidatas esperan con mucha ilusión y ganas que llegue el momento de salir a lucir su espectacular traje para que todo el mundo vea el trabajo de los diseñadores que trabajan con tanto esmero cada año para que llegue el gran día.

Este año, los presentadores de la gala serán Elosa González y Daniel Calero, y en ella participarán artistas tan importantes como el grupo Gente de Zona y las orquestas: Combo Dominicano, Tamarindos y, Armonía Show. Esta noche se abrirán las puertas del recinto para que puedan entrar los asistentes, pero si no has conseguido entrada no te preocupes, porque te explicamos cómo puedes seguir el directo de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas.

Este será el orden de las candidatas

Las 9 aspirantes que quieren ser la nueva Reina del Carnaval ya conocen el orden de aparición sobre el escenario. Las personas que disfrutan viendo a un diseñador en concreto o quienes buscan a un patrocinador exacto deben tener muy en cuenta en qué posición saldrá su candidata. Tras el sorteo que se realizó, se determinó el siguiente orden:

Ángeles María Pérez Molina: presenta el diseño «Lalique» de Julio Vicente Artiles, patrocinado por Atracciones de Feria Edrey & Daido. Carla Miranda: muestra el diseño «El poder de las plumas» de Juan Carlos Armas Febles, con el patrocinio de la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas. Elena Bordón Matas: exhibe el diseño «Hokkaido» de Universo GC, patrocinado por el Centro Comercial El Muelle y el Cabildo de Gran Canaria. Andrea Encinoso Pérez: presenta el diseño «Abrázame» de MASBE Creaciones, patrocinado por Dormitorum. Cynthia María Morillo Clavijo: muestra el diseño «Recordar es vivir» de Isaac Martínez Vicente, con el apoyo de Mundo Patineta y ¡Qué Tierno!. Carolina Espeso Jerez: exhibe el diseño «La reina de la noche» de Zara Díaz Mendoza, patrocinado por 5 Océanos Boutique de Congelados. Sarina Hernández Suárez: presenta el diseño «Vestigios del Olimpo» de Aythami Rodríguez Tavío, con el patrocinio de W. Clínicas Doctora Hernández. Kiara Hermida Godoy: muestra el diseño «Aurora» de Isaac Martínez Vicente, patrocinado por Disoft y Zona Guanarteme. Coral Gutiérrez: exhibe el diseño «Bohemia» de Kilian Betancor Falcón, con el apoyo del Restaurante El Centro de Guayadeque.

¿Dónde puedo ver la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas?

RTCV transmitirá en directo esta gran noche a través de sus múltiples canales, asegurándose de que nadie se pierda la gala ni el momento en que se corone a la nueva Reina del Carnaval de Las Palmas. Los canarios podrán disfrutar del evento cómodamente desde su sofá a través de la TV Canaria. Para quienes estén en carretera, la gala estará disponible en directo a través de Canarias Radio.

Las personas que viven en la península no tienen que preocuparse, porque La 2 también televisará la gala para todo el país. Desde las 22:00 hora peninsular, la televisión pública retransmitirá esta gran noche que también se podrá ver en Canarias.

Además, gracias a internet, los canarios que vivan en el extranjero pueden seguir el directo de la gala gracias a las plataformas digitales de RTVC y RTVE Play.

Por último, en LaProvincia.es dispondrás del minuto a minuto de la gala con acceso inmediato desde tu teléfono móvil a un simple clic. Este medio estará atento para anunciar, en el instante preciso, quién será la candidata que se alzará con la corona y se convertirá en la próxima Reina del Carnaval de Las Palmas.