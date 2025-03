El Carnaval toma la calle: color, tradición y pasión en el desfile inaugural

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria saca a la calle a sus reinas, drag queens, comparsas, ganadores del concurso de disfraces y murgas. El desfile inaugural comenzó al mediodía en Pío XII y llegó hasta el Mercado Central para transportar la alegría del Carnaval a las calles de la ciudad. Fue un desfile lleno de color y exuberancia pero faltó la nota musical. En algunos tramos no había ritmo y la música de los altavoces estaba a bajo volumen.

A pesar de ello, el ánimo no decayó entre el público que se acercaba al evento. Caridad Martín y José Ruiz han sido siempre muy carnavaleros y esa pasión por la fiesta no se ha apagado, pero aseguran que no tienen edad para ir a los eventos masivos. «Este horario me gusta porque no viene tanta gente, así que es más cómodo», explica Martín. Llegaron desde Siete Palmas para no perderse una celebración que ha significado tanto en su historia. «Antes hacía muchas cosas bonitas, hacía unos disfraces preciosos», detalla. Martín recuerda uno de arlequín que fue una sensación en su momento.

Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria | Desfile inaugural / José Carlos Guerra

Por su parte, la familia de Antonio y Asun Ramos iban disfrazados de dálmatas. Todos los miembros colaboraron en su confección incluso la niña más pequeña de tres años y medio. Una parte de la familia viajó desde Madrid, por lo que la ocasión era especial.

Tradición familiar

Para Fredy y Miriam Del Pino el desfile también es una tradición familiar que no se puede romper. Los hermanos no se perdían un acto carnavalero porque su madre los llevaba de aquí para allá. «Somos de La Isleta y había mucho ambiente murguero y de comparsas», señala Fredy. Sus padres siguen a pie de calle cuando los actos son cerca del barrio, pero en esta ocasión, les pillaba lejos. A sus pies, el hijo de tres años de Miriam correteaba y observaba atentamente las comparsas en el ciclo sin fin de la tradición carnavalera.

Para muchos es una manera de ver de cerca los trajes de las Reinas y damas de honor. Grimanesa Henríquez asegura que no es lo mismo que verlo en la tele. Henríquez se confiesa una amante del Carnaval y traslada esa pasión a sus dos pequeñas; una de nueve años y otra de 15 meses. Las niñas iban disfrazadas de sus princesas favoritas, la pequeña de Cenicienta y la mayor de la Bella. Quien sabe si en un futuro alguna desfile por esas mimas calles con una corona de Reina. Por ahora, la mayor ya ha metido el pie en el mundillo carnavalero al presentarse en el Festival Coreográfico que se celebra este domingo.