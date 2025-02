Coral Gutiérrez, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025 ya tiene Reina y es Coral Gutiérrez, que lució la fantasía Bohemia de Kilian Betancor en representación del Restaurante El Centro de Guayadeque. Para completar la corte de honor, Carla Miranda se convirtió en primera dama con la fantasía El poder de las plumas del diseñador Juan Carlos Armas en representación de la Fundación Canaria UD Las Palmas; Carolina Espeso fue condecorada como segunda dama con La reina de la noche de la diseñadora Zara Díaz en representación de 5 Océanos Boutique de Congelados; la tercera dama fue Sarina Hernández con el vestido Vestigios del Olimpo de Aythami Rodríguez en representación de Clínicas Doctora Hernández y, por último, Andrea Encinoso se convirtió en la cuarta dama con el diseño Abrázame de MASBE Creaciones en representación de Dormitorum.

El Parque Santa Catalina se convirtió en un gimnasio al aire libre en la gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Mientras las aspirantes se preparaban para defender sus fantasías, el escenario se convirtió en el epicentro del Olimpo con motivo de la alegoría ‘Los Juegos Olímpicos’. En un momento de máxima expectación la gala comenzó con música épica mientras gimnastas artísticas hacían originales acrobacias con banderas de Canarias.

Coronación de la Reina del Carnaval 2025, Coral Gutiérrez, con un diseño de Kilian Betancor Falcón: «Bohemia». Presentada por Restaurante El Centro de Guayadeque. / José Carlos Guerra / Andrés Cruz

Empezó fuerte y es que fue una obertura en la que no faltó de nada, e incluso se podría decir que se incluyó de más y algunas partes quedaron apretujadas unas con otras. Tras despertar el ritmo del público las gimnastas tomaron unos aros para continuar con sus coreografías al son de un bailaor flamenco, que ponía la nota musical a esta composición de expresión física y musical.

Representación deportiva

Como si fuera el Carnaval del mundo animal, los caballos tomaron el escenario que se fundía con el público en una pista de atletismo. De esta manera, la hípica apareció con sus jinetes a lomo de unos disfraces de caballo. Llegó el turno del tenis y de que el público moviera la cabeza de izquierda a derecha para no perderse nada. El partido deportivo, como no podía ser de otra manera, pronto se convirtió en un baile al ritmo de la Conga.

El barco Gran Canaria dio paso a la vela latina. Pronto, ocho veleros inundaron el escenario para representar a cada una de las Islas. En una de las velas blancas se proyectaron imágenes de los paisajes del Archipiélago. La gala continuó dentro del agua con la natación artística. Unas sábanas azules representaban el agua mientras las bailarinas se movían graciosamente.

Candidata 1. Atracciones de Feria Edrey & Daido presentan a Ángeles María Pérez Molina con un diseño de Julio Vicente Artiles: «Lalique». / José Carlos Guerra / Andrés Cruz

Siguió el atletismo, al sonido de un disparo los corredores se adelantaron por el escenario. Sin embargo, uno lo hacía por el cielo y capturó las miradas de todos. Este corredor-volador fue el encargado de llevar la antorcha para encender el gran pebetero olímpico que se erigía en el escenario.

El agua que faltó en la natación sincronizada llegó con la esgrima. Y es que empezó a chispear levemente y desde las gradas sacaron los paraguas. No hubo que lamentar mucho, ya que pronto paró el chipi . Los que sí se mojaron fueron los deportistas de esgrima que estaban en el escenario en ese momento. Hicieron una coreografía en la que la lucha y el ritmo se encontraban perfectamente al calor del sonido de las espadas. La música siguió inundando el escenario junto a la cantera deportiva y carnavalera. Entonces llegaron los deportistas canarios que han participado en las Olimpiadas como Paqui Romero, Rita Hernández o Teresa Valido. También subió al escenario la cantera del Carnaval, ya que se quiso dar un homenaje a ambos porque luchan por sus objetivos. Sin embargo, el anuncio de los 3.000 corredores de fondo que harían una maratón desde la Avenida Marítima hasta el Parque Santa Catalina pasó desapercibido, ya que no se dijo nada durante la gala y no se mostraron imágenes de la carrera.

El jurado

Los presentadores Dani Calero y Eloísa González llegaron vestidos en chandal para no perder la etiqueta de toda la obertura, pocas veces podrán repetir presentar una gala de la Reina vestidos de una forma tan cómoda. No faltaron las palabras de apoyo para Calero que presentó la gala, a pesar del fallecimiento Juan Manuel Betancor, el esposo de su madre y concejala de Fiestas, Inmaculada Medina. «Es una gala que sé que es muy importante y que te estás comportando como un titán y como un valiente», aseguró su compañera González. «Estás donde tienes que estar», añadió para apoyar el presentador. Al final de la gala también se dirigieron a Medina para transmitirle palabras de cariño. El público y el equipo de gobierno del Ayuntamiento capitalino se levantó y transmitió un caluroso aplauso para la edil, que por razones obvias no pudo asistir.

Tras ese momento emotivo dieron paso a la presentación del jurado constituido por su presidenta Esther García, fundadora y directora creativa de ESMA Events; Óscar Higares, actor y actual concursante de Maestros de la Costura Celebrity; Celia Vallespir, Modelo y diseñadora de la marca econaked ganadora de la colección mas sostenible en Gran Canaria Moda Cálida; Eduardo Navarrete, diseñador; Thais Henríquez deportista canaria olímpica, ganadora de dos medallas de oro y Gabriel Suárez, dermatólogo de Clínica CanariasDerma y CapMedica.

La Provincia

Y llegó el momento que todo el mundo esperaba, el desfile de candidatas. El primer turno fue para Ángeles Pérez con la fantasía Lalique. Salió al escenario con una romántica música francesa que combinaba con la elegancia de los colores pasteles y dorados del traje. El vestido consiguió transportar al público a una fantasía etérea en un coqueto diseño lleno de abejas y pavos reales. La música se animó para que la candidata pudiera darlo todo y bailar.

Las candidatas

Los presentadores dieron paso a Carla Miranda con El poder de las plumas, que también escogió música del país vecino para desfilar. Miranda llevó un impresionante vestido en el que no cabía ni una pluma por más que se buscara con lupa. Todo de coloro rosa y algunos toques negros destacaba con el cuerpo de la modelo y actriz ataviada con un body con piedras violetas, en definitiva, una sintonía de colores. Después, fue el turno de Elena Bordón con la fantasía Hokkaido. La candidata lució un desafiante vestido de plumas con una trasera amarilla que representaba a un pájaro. Al principio, el peso complicó a Bordón el manejo de la fantasía, pero después consiguió ‘volar’ con ella y bailar. El tocado de una cara de águila con sus ojos brillantes imponía en el escenario.

La fantasía Abrázame se abrió paso de la mano de Andrea Encinoso. La aspirante llegó de espaldas para revelar un gran corazón rojo y un mensaje de fraternidad entre todas las Islas a través de su canción. El vestido estaba lleno de flores de color claro, con plumas y detalles de brillo, que contrastaban con el traje de la candidata, que era blanco con toques de color rojo.

Cytnhia Morillo salió al escenario con Recordar es vivir. Un traje de plumas azules con varias imágenes de las personas que han sido importantes para el Carnaval. El diseñador quiso mandar un mensaje claro de lo importante que son las personas que han dejado huella en la celebración. En las imágenes del vestido habían personas de la talla de Manolo García o Fernando Méndez. Un homenaje que, sin duda, es bonito y necesario, pero que no se supo trasladar al traje, ya que no quedó estético. La falta de música más animada terminó por deslucir completamente la actuación. Tras el primer bloque de candidatas las comparsas ganadoras tomaron el lugar con ritmo y energía junto a las orquestas canarias.

Gente de Zona llena de ritmo el escenario

Carolina Espeso llegó con la fantasía La reina de la noche, una apuesta por el azul y el amarillo, dos colores intensos que se abrieron paso por el escenario rompiendo con la estética de colores claros anterior. Las plumas y el brillo fueron los protagonistas de un traje elegante, pero a la vez vistoso.

Siguió Sarina Hernández con Vestigios del Olimpo. En la parte delantera el traje contaba con dos estatuas de mujeres que parecían sacadas de la misma Grecia y en la espalda contenía dos más y un caballo. Las plumas verdes y los detalles doradas completaban el resto de un vestido singular. La candidata número ocho, Kiara Hermida, lució Aurora, una fantasía azul y violeta claro en semejanza al cielo porque «la vida es un vuelo». Sin plumas ni muchos brillantes destacaban las peculiares formas circulares y abstractas con garabatos metálicos.

La última en salir fue Coral Gutiérrez con Bohemia, que devolvió al escenario los colores pasteles. Gutiérrez salió al escenario con un traje de plumas rosas y blancas y diamantes del mismo color. Al son de otra canción francesa la elegancia se dejó notar con un vestido lleno de formas curiosas y telas con transparencias.

Las nueve candidatas presentaron sus fantasías y fue el turno de que el público votara y el jurada deliberara. La murga Los Legañosos salieron al escenario para cantar Einstein es el mejor físico del carnaval, el tema con el que se coronaron ganadores del Concurso de Murgas. Y la música continuó después de la pausa publicitaria con el dúo cubano Gente de Zona.