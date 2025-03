Coral Gutiérrez siente que vive en cuento desde que se convirtió este viernes en Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025. La fantasía Bohemia del diseñador Kilian Betancor se alzó como ganadora con el patrocinio del Restaurante El Centro Guayadeque. La modelo Gutiérrez ya se presentó en 2023 con el mismo equipo y quedó segunda dama. En esta ocasión repitió la experiencia con más nervios por la presión de dar la talla. Además, el tiempo no acompañó. El viento en el Parque Santa Catalina le jugó una mala pasada, ya que le dificultó el desfile. "La actuación se me hizo bastante difícil con el viento, el casco, pero en ese momento pensé que no me podía bloquear, tenía que vivirlo y disfrutarlo", contó.

La Reina tuvo una intuición desde que salió al escenario porque creyó en sí misma y se dio cuenta de que lo importante era salir para disfrutar y darlo todo. Es más, la mañana posterior a la gala amaneció con la voz ronca después de cantar con todas sus fuerzas y a pleno pulmón en la actuación. "Cuando se abrieron las puertas sentí una emoción tan bonita que solo pensé en disfrutar y en que pasara lo que pasara tenía que disfrutar", detalló.

Coral Gutiérrez, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: "Estoy viviendo un cuento" / José Carlos Guerra

Gutiérrez llegó al Parque a las 18.00 horas del viernes para pasar por maquillaje y peluquería y luego enfundarse en un traje que pesa entorno a unos 800 kilos. El jueves no ensayó por los nervios y confiesa que se pasó el día prácticamente llorando. "Tenía mucho miedo de estar a la altura", afirmó.

La joven tiene una trayectoria como modelo, por lo que está acostumbrada a las cámaras, pero aseguró que no es lo mismo que subirse a un escenario a defender una fantasía, que calificó de ensueño.

De su reinado espera disfrutar en la gratificante tarea de representar a la ciudad. "Quiero disfrutar de cada evento y cada cosa que tenga que hacer", destacó. A su lado, el diseñador Kilian Betancor detalló que el traje estaba inspirado en los primeros diseños del Carnaval que reflejaban la estética de las vedettes. "Quería coger la inspiración de esas primeras reinas míticas y hacer una nueva renovada", señaló.