Coral Gutiérrez siente que vive en cuento desde que se convirtió este viernes en Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025. La fantasía Bohemia del diseñador Kilian Betancor se alzó como ganadora con el patrocinio del Restaurante El Centro Guayadeque. La modelo Gutiérrez ya se presentó en 2023 con el mismo equipo y quedó segunda dama. En esta ocasión repitió la experiencia con más nervios por la presión de dar la talla. Además, el tiempo no acompañó. El viento en el Parque Santa Catalina le jugó una mala pasada, ya que le dificultó el desfile. "La actuación se me hizo bastante difícil con el viento, el casco, pero en ese momento pensé que no me podía bloquear, tenía que vivirlo y disfrutarlo", contó.