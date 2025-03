Encarna Vals "defiende" las fiestas en la Gala Drag Queen: "Quienes hoy denuncian el Carnaval lo disfrutaron en su momento"

Un personaje conocido y pintoresco del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es, sin duda, Encarna Vals. Tras siete años dando risas y guerra para reivindicar las celebraciones de las fiestas, este 2025 ha decidido dar el salto a la Gala Drag Queen para poner un altavoz a su mensaje. Su fantasía, que se presentará en el puesto número ocho, dice todo sobre cuáles son sus intenciones: "Actuaré en legítima defensa. Por ti, por mí, por la ciudad, por nuestro Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y, al que no le guste… Besitos, chao".

Especula que este paso a la gala puede haber causado cierta sorpresa, ya que el perfil de Encarna Vals encaja más con una "señora de barrio que te cuenta los chismes", identificándose con "lo ordinario, lo basto" y los carnavales de calle, que son, para ella, la verdadera esencia de las fiestas. Sin embargo, después de años viendo "el peligro que corre el Carnaval", en los que incluso ha acudido a tres plenos municipales para exponer quejas, sugerencias y propuestas, ha decidido dar el golpe en la mesa por todo lo alto para "llegar a más gente".

En su empeño por usar la gala drag como una plataforma, argumenta que otras festividades que causan el mismo ruido, y que también pueden molestar a la vecindad, no tienen las mismas denuncias. "Los que están denunciando el Carnaval hoy en día son los que en su momento lo disfrutaron. Nos hemos acostumbrado a tener un Carnaval de perfil bajo, a tener que irnos a otros sitios. Por eso a los jóvenes que no han tenido Carnaval de calle les cuesta entenderlo", reflexiona.

Así pues, para Encarna Vals no se trata de ir a ganar el evento: "Si me quedara fuera del cuadro de premios me daría igual. Mi intención es defender el Carnaval, que la gente tome conciencia del peligro en el que está. Por eso debería haber más gente que lo defienda. Haber pasado la preselección y saber que mi mensaje va a la tele ya es mi premio". En ese galardón también incluye el cariño y la entrega del público. Al pensar en ello, suspira: "No tengo palabras para explicarlo".

El diseño en apuros

Detrás del desparpajo, la peluca y las gafas de Encarna se encuentra Yacorán Rodríguez Betancor, un carnavalero que ha estado inmerso en todos los eventos de las fiestas desde que era niño, habiendo formado parte de distintas agrupaciones. Ya había ayudado entre bambalinas a distintos aspirantes en la Gala Drag Queen, aunque esta es la primera vez que aparece como protagonista.

La idea, tal y como cuenta, nació entre bromas en mitad de una cena con varios amigos. Poco a poco el proyecto fue cobrando forma y, como "tenía muy claro lo que quería", se animó a contactar con unos diseñadores. No obstante, en enero llegaron los problemas: "Me dejaron tirado el Día de Reyes. Yo confiaba en que se estaba trabajando pero cuando me empiezo a agobiar porque no he visto materiales, piezas hechas, telas, nada, me entero de que me dejaron botado".

El apoyo colectivo

Por suerte, Encarna Vals tiene muchos contactos. Habló de lo sucedido en sus redes sociales y con su empresa patrocinadora, Losam Impermeabilizaciones, dirigida por amigos suyos. Como la idea ya estaba bien formada en el imaginario de Encarna, y solo faltaba materializar los trajes y los decorados, lograron sacar el trabajo a tiempo. "Muchos conocidos se volcaron conmigo y me dieron ánimos. No tengo palabras para agradecer a toda mi gente", rememora.

En apenas 10 días, y con un laborioso trabajo colectivo, la ropa de Encarna estuvo lista gracias a los diseños de Beltho Couture y Alberto Nordelo. En los 10 siguientes, confeccionaron la de sus bailarines. Y, entre tanto, otro equipo se puso manos a la obra para hacer el atrezo, que estuvo terminado en 18 días. Todo lo demás llevaba desde verano en proceso de creación y podrá disfrutarse muy pronto en Santa Catalina, donde Encarna Vals se encargará de hacer llegar lejos sus reivindicaciones.