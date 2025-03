Los Hijos de Chano el Negro conquistan el Concurso de Murgas de Agüimes

Agüimes ya tiene agrupación ganadora de su tradicional Concurso de Murgas. Los Hijos de Chano el Negro lograron este viernes el primer premio de interpretación por tercer año consecutivo. Lo hicieron gracias a una brillante puesta en escena que conquistó el favor del público y de los miembros del jurado de la 41ª edición del certamen. En su actuación, con la que conmemoraron su 25º aniversario, recordaron con emoción y nostalgia la tradición agrícola y pesquera de su Arinaga natal. Como es habitual, no faltaron los dardos envenenados hacia el resto de las murgas y a algunos miembros de la corporación municipal. Además, se mostraron indignados ante las dificultades de los jóvenes para emanciparse, debido a la crisis de la vivienda y la precariedad laboral.

Segundo premio de interpretación

El segundo premio de interpretación recayó en la murga Los Sombreritos, la más antigua de Gran Canaria. Sus miembros celebraron sus bodas de oro en el Carnaval de Agüimes de la manera más gamberra posible. Disfrazados de rastafaris cantaron sobre el chill estilo de vida de cualquier jipi. Eso sí, dejaron claro que no son adictos a la marihuana, sino a la diversión del carnaval. Gracias a sus originales disfraces de la primera fase y de la final también se alzaron con el primer premio de vestuario.

Tercer premio de interpretación

El tercer puesto del podio fue para los Ni Quito Ni Pongo, quienes se hicieron pasar por atractivos strippers durante una inesperada despedida de soltera. A pesar del frío, propio de la época carnavalera, calentaron el ambiente desnudándose y exhibiendo sus sensuales y seductores dotes. Sus eróticas letras le valieron para ganar el premio Paco Macías a la letra más pícara, reconocimiento que recuerda la figura de uno de los grandes impulsores del Carnaval de Agüimes.

Las Inkietas también alcanzaron dos premios: el segundo de vestuario y el de mejor vídeo introductorio. Por otro lado, Flokis and The Mokis se hizo con el tercer premio de vestuario. El premio Aguja, Hilo y Dedal al mejor disfraz, que entrega la murga Ni Quito Ni Pongo, fue para Las Salamandras, mientras que el José Suárez a la murga más completa, otorgado por Los Serenquenquenes, recayó en Las Miruflinas. Los Pachachos, Las Lady's Lagartos y Los Lagartos se quedaron esta vez sin premio, pero con el consuelo no menos gratificante de haber podido cantar en la gran final y recibir el aplauso del público que un año más abarrotó la plaza del Rosario.

Premios a las mejores carrozas

Durante la entrega final de reconocimientos también se otorgaron los premios a las mejores carrozas del Desfile Inaugural del Carnaval de Agüimes, dedicado este año al mundo de los videojuegos. El primer premio fue para la carroza del colectivo Willy y Familia, el segundo para Ni Quito Ni Pongo y el tercero para Flokis and the Mokis.

La gran final de la 41ª edición del Concurso de Murgas contó con las actuaciones adicionales de Los Serenquenquenes y de la batucada Makana. Los primeros amenizaron el ambiente en la plaza antes del inicio del certamen y los segundos entretuvieron al público con sus ritmos carnavaleros, mientras se esperaba por el veredicto del jurado, que llegó un poco antes de las dos de la madrugada.