Hefesto actúa en la Gala Drag Queen con una apariencia renovada: "Quiero que vean una evolución en mí"

Recién salido de su lámpara con una apariencia renovada, Hefesto llega a la Gala Drag Queen dispuesto a hacer realidad los deseos del público. Después de cinco años participando en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en esta ocasión traerá una actuación que ha querido hacer realidad desde que era adolescente, cuando todavía soñaba con ser drag. Será el segundo en salir al escenario de Santa Catalina el 7 de marzo, donde un Hefesto con mayor “madurez artística” mostrará la fantasía “¡Uf! ¡Qué mal genio, guapa!”.

La puesta en escena de este año ha supuesto más trabajo que nunca en todos los aspectos. Vestuario, decorados, música, coreografía y un gran cambio físico: “He adelgazado 21 kilos para verme más estético, para sentirme más cómodo y, sobre todo, porque he descubierto que en el gimnasio tengo la mente distinta. Además, este año hago cosas que el año pasado no podría haber hecho porque tengo más resistencia. Quiero que vean una evolución en mí en todos los aspectos”.

Un motor de desarrollo artístico

El esfuerzo de muchos meses valió la pena, también porque el empeño por superarse a sí mismo ha repercutido en su salud mental. “Todo va unido porque, si me encuentro bien como Yeremi, como drag voy a estar mejor. Al tener un alter ego, actúo a razón de cómo estoy”, reflexiona.

Nada mejor que exhibir esa gran evolución en la Gala Drag Queen, el evento que ha seguido con entusiasmo desde que era pequeño y que, hoy en día, le sirve como “escaparate” para mostrar todo lo que tiene que ofrecer. Además, considera que esta cita carnavalera es un motor de desarrollo para su pensamiento artístico, donde no solo puede estrenar los espectáculos con los que después realiza las giras, sino también nutrirse de la creatividad del resto de participantes.

Esa sana competencia que señala Hefesto también tiene un doble rasero, ya que asegura que cada año se exigen más a sí mismos, cuesta más seguir sorprendiendo al público y los materiales están más caros. “Yo creo que ni los bailarines ni el propio equipo saben lo que conlleva presentarse a una gala. Solo lo sabe quien se presenta como drag, que es normalmente quien lleva las riendas”, cuenta.

Hefesto no soy yo solo, es toda la gente que me ha ayudado desde que empecé hasta hoy

En cualquier caso, destaca que no hubiese podido hacer realidad el espectáculo sin el apoyo y la colaboración de su entorno: “Hay gente que solo ve la figura del drag, pero yo puedo decir a los cuatro vientos que si voy a salir con la producción que tengo es por la gente que me rodea. Sin ellos, es que no hubiera hecho ni la mitad. Hefesto para mí no soy yo solo, es toda la gente que me ha ayudado desde que empecé hasta el día de hoy”.

En esa larga lista de personas que han ido construyendo al Hefesto actual se encuentra su patrocinador habitual, Ángel Díaz Tattoo, así como el diseñador Néstor Santana, con el que está muy orgulloso de poder trabajar. Por supuesto, también incluye el cariño que recibe de sus seguidores, que le envían mensajes incluso desde Latinoamérica, y juegan un papel muy importante en su motivación para continuar dándolo todo.

Seguir innovando en el drag

Detrás de los trajes vistosos y el maquillaje de fantasía se encuentra Yeremi González Hernández, un artista con la misma edad que lleva la Gala Drag Queen en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Con más de un cuarto de siglo de tradición drag, que no ha dejado de evolucionar con cada gala, está convencido de que el show continúa porque el público sigue disfrutando este plato fuerte de las fiestas. “Habrá años mejores, habrá años peores, pero si después de 27 años las entradas se venden en tan poco tiempo es porque estamos haciendo las cosas bien”, relata.

En este sentido, apunta la necesidad de tener en cuenta que “cada año hay más de 20 ideas propuestas”. Si bien admite que “nunca está todo inventado”, piensa que no hay que mirar a las galas de hace años como el único referente del espectáculo drag.

En su caso particular, considerándose drag de los pies a la cabeza, Hefesto está preparado para la cita del 7 de marzo en Santa Catalina con unos espectadores y espectadoras que nunca le defraudan. No obstante, antes de que se enciendan las luces, quiere mandar un mensaje a todos los fans de la gala: “Disfruten de nosotros y del show, no piensen en los drags que no se presentan sino en los que están. Lo más importante es que disfrutemos del momento”.