Los Carneros de Tigaday, en silencio y con amenaza de lluvia, rinden tributo a Ramón Padrón

Medio centenar de carneros protagonizaron la primera de las dos estampidas programadas para este Carnaval 2025 para el domingo y el martes, como marca la tradición. Después de numerosas reuniones coordinadas por el alcalde La Frontera, Pablo Rodríguez, en coordinación con la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias, así como técnicos municipales y de la propia asociación, los carneros salieron pese a la amenaza de lluvia.

Fue un arranque sentido. Emotivo. Recogido. En silencio. Desde la Casa del Miedo –propiedad que fuera de Benito Padrón, quien recuperó esa tradición–, el medio centenar de carneros salieron en silendio en homenaje a Ramón Padrón, hijo de don Benito, quien falleció en febrero del pasado año. Era la primera vez de esta cita sin precisamente uno de los valedores de esta tradición, por lo que el colectivo bajó en silencio hasta Tigaday, donde se le entregó un ramo de flores y un detalle a la familia para luego entregarse a lo que son los Carneros de Tigaday.

Actualmente se mantienen activos y salen de la conocida como Casa del Miedo, su lugar habitual desde que retomó la tradición Benito Padrón Gutiérrez (1914-2005), que se perdió por el golpe militar de 1936. Esto sucedió hacia 1940 cuando regresó de la guerra civil y vio que ya los anteriores protagonistas, ya mayores, no participaban, según recoge gacetadelmeridiano.com. En la actualidad los Carneros suelen sueltos, sin pastores. «Corren así tras la gente lo que, paradójicamente, resta temor. Muy pocos permanecen amarrados con sogas. Aunque no es tradicional en las últimas décadas junto a los Carneros sale un hombre vestido como pastor con una careta que porta un machete. Se le conoce como El Loco e iba arrastrando el machete con el suelo lo que provocaba chispas y un fuerte sonido metálico. Actualmente pueden verse varios ´locos´ pero no llevan machetes sino palos de pastor. Antes de 1980 no salían “locos”, solamente Carneros y sus Pastores.

Este Martes de Carnaval se prevé la segunda estampita del Carnaval, si el mal tiempo no lo evita.

Actos de Carnaval en La Frontera

Fue precisamente junto a la Escultura del Carnero que se localiza en la calle Tigaday donde se procedió a presentar días atrás la programación del Carnaval 2025, en un acto que contó con la participación del alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas; el concejal de Cultura y Fiestas, Norberto Betancor; miembros de la asociación de los Carneros de Tigaday, Herminio Berrera y Román Pérez; junto a la representante del Colegio de Infantil Primaria Tigaday, Carolina Sosa.

Este lunes 3 de marzo está prevista la celebración del Carnaval Familiar, a partir de las 17:00 horas en la avda. Ignacio Padrón, con talleres e hinchables e inscripciones para los concursos de disfraces. A las 19.00 horas será el acto de entrega de los premios del concurso de carnaval, con verbena infantil y Dj ´s.

El martes, 4 de marzo, el espectáculo está servido, recuerda elhierrohoy.es: una peculiar estampida que da inicio al carnaval más tradicional de la isla de El Hierro.

El punto y final del Carnaval, como es habitual, lo pondrá el tradicional entierro de la Sardina y “Quema del haragán”, realizado con la colaboración del Colegio CEIP Tigaday, previsto para las 19:00 horas con la salida desde la Plaza del Lagar (Merese) hasta la Plaza Benito Padrón Gutiérrez; y a continuación, sardinada.