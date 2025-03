Drag Ácrux baila entre ángeles y demonios: "Las personas que juzgamos sin conocer pueden vivir un infierno"

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se prepara con entusiasmo para uno de los eventos más esperados: la Gala Drag Queen. Uno de sus veteranos, que competirá en el puesto número tres haciendo gala de su estilo lujoso, es drag Ácrux. Este experimentado artista apunta que la gala sirve para mucho más que mostrar su trabajo, ya que también la concibe como una plataforma para mandar mensajes a toda la audiencia. Este año ha querido enfocarse en las dañinas ideas preconcebidas a través de su fantasía: "La profundidad oculta de un dulce ángel por los prejuicios injustos de un triste infierno".

Su espectáculo dará comienzo con una escenificación del "infierno que pueden llegar a vivir las personas porque las juzgamos sin conocerlas", mientras que en la segunda parte habrá una transición a un decorado angelical que pretende simbolizar cómo, al conocer a alguien de verdad, es posible darse cuenta de que los prejuicios eran erróneos.

"Que una persona sea fuerte, luchadora y capaz de conseguir sus metas genera mucha envidia. Juzgamos a las personas de prepotentes y no creo que sea la palabra adecuada. Te ven como mala persona pero no le estás haciendo daño a nadie", apunta.

ladillo

Con su larga trayectoria en el mundo del drag, que se remonta al año 2008, Ácrux se ha desarrollado en las múltiples facetas de esta disciplina artística, involucrándose de lleno en todo el proceso. Tanto es así que los diseños que mostrará el 7 de marzo en Santa Catalina salieron de sus propios bocetos junto con el trabajo de Hassan Tejera Alonso, "mano derecha en este proyecto".

Además de los diseños, Ácrux ha definido su maquillaje con una estética beauty que emana de su vertiente de transformista. "El drag es un sentimiento, una cultura, una pasión. El drag no es solo subirse a unas plataformas y defender un playback, no es solo un hobbie, es algo más profundo. Yo creo que con el paso del tiempo deberías aprender a hacerte tus cosas, maquillarte, elaborar un tocado, saber diseñar, decorar", explica.

Pero tampoco se queda únicamente en el drag, ya que tiene una "vida entregada 24/7 al Carnaval". Entre los muchos proyectos a los que pone mente y cuerpo se encuentra la comparsa Baracoa, de la que es director, diseñador y coreógrafo. El resultado de su trabajo es evidente: se hizo con el primer premio de interpretación y vestuario en el concurso de comparsas del pasado 21 de febrero.

ladillo

La celebración por haber sido la comparsa campeona no pone fin al trabajo, y es que, nada más acabar el concurso, ya empezó con los diseños del año siguiente: "Es un estilo de vida. Para mí el Carnaval empieza en febrero y acaba el siguiente febrero. Dura todo el año porque me dedico por y para ello".

Neftalí Betancor Rodríguez, diseñador, bailarín y artífice de drag Ácrux, señala que es uno solo con su alter ego. Su estilo se caracteriza, sobre todo, por el lujo, la pedrería, la pluma y el brillo que buscan la belleza. Todo ello no sería posible sin la colaboración de su diseñador y sus patrocinadores, INK_CANARIAS Tattoo & Quiromasaje, Jacob Peluquero y MIXTURAS Music.

El cariño del público y la familia

Tampoco se olvida del público. "Es de los pocos que en España que son capaces de pasarse noches esperando y pasando frío en una cola para coger entradas. El drag está donde está gracias al público que tenemos en Canarias, en España y a nivel mundial. Yo me siento ganador si el público me aplaude y noto que llegué", relata.

Asimismo, considera que la familia es fundamental: “Tengo un hijo que me apoya, me ama, me respeta y es mi fan numero uno. Mientras tenga todo eso, y siempre que tenga salud, Ácrux va a dar guerra para rato”. De este modo, seguirá apostando por la evolución del drag, que por supuesto recordará con cariño sus inicios, pero también buscará nuevos elementos para sorprender.