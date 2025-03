"La historia de amor interminable" en los Carnavales de Canarias que ha sorprendido en redes sociales

Los Carnavales de Canarias se posicionan como una de las festividades más populares del Archipiélago. En numerosas ocasiones han llamado la atención de diferentes portales internacionales. En esta ocasión, un usuario de la red social TikTok ha puesto el foco en "la historia de amor interminable" de Carnavales.

La historia a la que se refiere el influencer (@ayoacosta01) y que compartió a través de un vídeo compartido la plataforma es la lluvia y el Carnaval: "No falla". Aquí puedes encontrar toda la información detallada sobre los Carnavales.

Reacciones a la pieza audiovisual

La pieza audiovisual, que ya acumula más de 500 me gustas, ha generado diferente reacciones en la red social. "Si no dan lluvia no salgo, me faltaría algo", "faltaba más" o "es totalmente cierto". Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Además, este año, la lluvia ha obligado a cancelar algunos de los actos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como, por ejemplo, el concurso de Maquillaje Corporal, que estaba previsto para este domingo, pero debido a la prealerta por mal tiempo en las Islas no ha podido celebrarse.