Los niños juegan en la calle Real a los indianos

Nada más pisar el Aeropuerto de La Palma, sombrero y polvos talcos para la batalla cortesía de Havana Club. En la Isla Bonita la vida parece que se vive a cámara lenta; o al menos eso ocurre con la llegada de taxis, a cuenta gotas a la parada de la mismísima terminal.

Aunque los pasajes estaban agotadísimos desde hace semanas, de ahí que la rumba de llegada se hiciera en barco y no en avión, finalmente el amigo del amigo del amigo recomendó consultar en el último momento Binter. Y no se equivocó. Alguna plaza libre en el vuelo de las once, y de la una, y de las dos y media... Eso o enfrentarse a una hora en guagua del Intercambiador de Santa Cruz para luego encarar el viaje de dos horas y media a la Isla Bonita, para llegar a las ocho... sin tiempo ni para limpiar las casas, como así ocurrió mucho antes de que finalizaran Los Indianitos. Entre el pasaje, Sergio de Armas, embajador en Tenerife de Los Indianos; embajador en La Palma de Bambones, con un puñado de cancioneros y la colección vip de los diseños de la murga desde 1982.

Los más avezados preguntan en la parada si alguno va a Los Cancajos, y así compartir gasto y sobre todo ganar tiempo en la cola. Desde el aeropuerto despegamos a La Habana donde mañana reina Sosó, personaje que encarna Víctor Lorenzo. El fin del día de Los Indianitos llegó de forma apresurada por la lluvia caída, lo que dio paso a la espontaneidad.

En la travesía por asfalto, Martín Pérez Hernández ameniza el trayecto con su historia. Nacido en 1964 al lado de la iglesia del barrio de Los Canarios, en Fuencaliente, recuerda que emigró con sus padres y sus dos hermanas a Venezuela, de donde regresó en 1996. «Ese el es túnel por el que se pasaban», señala a la llegada a Santa Cruz de La Palma, para precisar: «el agua llegaba hasta ahí». Como la mayoría de los palmeros, mira con nostalgia a aquellos indianos que salían sobre las cuatro o las cinco de la tarde del Lunes de Canarias, hasta que la entonces concejala del PP Marta Poggio revolucionó el formato y lo amplió a la mañana. «Hoy también está la Fiesta de la Pamela en Los Cancajos, frente a las oficinas de Turismo, un acto que comenzó hace lo menos quince años», apunta. De vuelta con los indianos, recuerda que cuando el regresó a La Palma, los indianos eran por la tarde. Salía de la calle Real y llegaban hasta La Alameda, asegura.

Junto a un cuñado, Martín trabajó en la cafetería del Aeropuerto, y luego en la del Hospital. Hace dos años y poco hizo un curso de animación turística. "Pensamos que tuviera salida pero"... Cuenta con el volante de su taxis en las manos.

Ajenos al ambiente festivo de la avenida marítima, con orquesta incluida, en la calle Real, Sergio, hijo de Damián y Cristina, empolva, y bien, la escultura del poeta Francisco Casanova.

En frente, la tienda de artesanía La Molina, que puso en marcha Antonio García y García, abuelo del actual gestor, Antonio Hernández García, quien en el pasado fue el responsable de otra tienda de la competencia implantada en la calle Real en una relación laboral que se agotó, como el amor, después de 28 años...

Antonio Hernández no bailó los enanos, como su padre, Fidel Hernández Piñero, que encarnó los números 3 y 4, o su hermano, Fernando Fidel, que dio vida a los números 4 y 6. El padre hizo siete bajadas; su hermano, cuatro, pero el propio Antonio saca adelante a diario su negocio que con la ayuda de su hijo ya se expande también a Gran Canaria. Imposible entrar a La Molina y no sucumbir al arte de vender de Antonio, que parece que te hace el favor de que no te lleves más cosas... «¡Ah, y esta camiseta exclusiva de la Negra Tomasa!», muestra en un negocio donde esta edición, año de bajada, enanos y Negra Tomasa comparten protagonismo; los primeros tendrán que esperar a la primera semana de julio; mientras que hoy le toca el turno a su compañera de vitrina.

En la calle siguen los niños correteando y creando nubes de polvos talco.

Llama la atención que en la calle Real hay jornada intensiva en los negocios. Más de veinte, dedicados a artesanía, y que no se dan tregua. Manda el lino; una camisa para caballeros, por 20 euros; 16 si es en uno de los dos negocios que regentan orientales. Si son calados para señora... son palabras mayores. Pero venir a indianos es sinónimo de elegancia y es cuestión de no desentonar.

El alcalde, Asier Antona, admite que lo que comenzó como una moda –venir a vivir Los Indianos del Lunes de Carnaval– ahora se amplía desde el jueves, con la fiesta de la peluca. Víspera de indianos, y ya hay parrandas en la calle Real. Hay ganas de indianos; los niños hoy juegan a lo que mañana serán sus mayores. Feliz Lunes de Carnaval. Feliz día de Indianos.

Agenda del Lunes de Indianos

10:00 h. Desembargo de la Negra Tomasa y su familia en el puerto de Santa Cruz de La Palma, donde será recibida por autoridades y la Conga Cubana.

10:30 h. El atrio del Ayuntamiento acoge ‘La Espera’, un capítulo de la historia de esta celebración que dejaron marcada Pilar Rey y Antonio Abdo, en su discurrir hacia la plaza de España, mientras se disfruta de las ya famosas sopas de miel de la popular vecina Pilarín.

11:30 h. La Plaza de España vuelve a convertirse en epicentro de la mañana indiana de Santa Cruz de La Palma. Allí se realizará el descubrimiento, a cargo de las autoridades municipales y de la Honorable Cónsul de la República de Cuba en Canarias, de una placa que renombra por un día la Plaza de España como Plaza de La Habana, rindiendo homenaje a tantos palmeros que con su esfuerzo en la otra orilla cumplieron el sueño de un futuro floreciente y como recuerdo a la antigua rambla de Cuba, amenizado por el grupo Orillas del Son, en la previa a la llegada de la Negra Tomasa.