Vanesa Cumber se corona Reina del Carnaval de Arrecife 2025

Arrecife celebró este domingo una de las noches más esperadas del año: la Gala de Elección de la Reina del Carnaval 2025. Este evento, que tuvo lugar en el Recinto de Agramar, se convirtió en el corazón de las fiestas, atrajo a numerosos asistentes que disfrutaron de un espectáculo lleno de colorido y creatividad.

Este año, la gala marcó el regreso de la elección de la Reina del Carnaval, que no se había celebrado desde 2018, y de la Reina Infantil, ausente desde 2017. La organización estuvo a cargo de la Concejalía de Fiestas, bajo la dirección de Echedey Eugenio, teniente de alcalde.

Vanesa Cumber y Suhaila Bouddih: reinas del Carnaval de Arrecife 2025

Una de las grandes protagonistas de la noche fue Vanesa Cumber, quien se alzó con el título de Reina del Carnaval de Arrecife 2025 luciendo la fantasía titulada Simplemente amigos, diseñada por Kevin Rodríguez. Su impresionante presentación no solo destacó por la belleza del vestuario, sino también por su despliegue de gracia sobre el escenario, capturando la atención del público y del jurado.

La elección de la Reina Infantil llevó a cabo el mismo día, donde la pequeña Suhaila Bouddih Hernández se proclamó ganadora con la fantasía Estás de cine, también del autor Kevin Rodríguez.

La gala arrancó con la intervención de los ganadores del IX Concurso Infantil de Murgas del Carnaval de Arrecife, Los Noveleros, que dio paso al Concurso Elección de la Reina Infantil en la que seis jóvenes aspirantes desfilaron con espectaculares fantasías, proclamándose Primera Dama de Honor Yshira del Carmen Quesada Reguera que presentó Isis, Reina de Egipto del diseñador Pedro Vizcaíno y patrocinio de Plus Fariones; y Segunda Dama de Honor Aitana González Vázquez con ¡Golosa yo!, diseñado por Pedro Vizcaíno con el patrocinio de Hero and Co.

Las otras tres candidatas fueron Triana Alba Ritore que lució Aventura en el Mar, un diseño de Rafa Montesdeoca; Naomi González, que mostró la fantasía Fiesta sin fin, obra de Rosa Montesdeoca; y Alexia Noda Reyes que presentó Electra, luz del universo, de Creaciones OSSG.

Cinco candidatas a Reina Adulta del Carnaval de Arrecife 2025

Con la emoción aún latente, la intervención de la Afilarmónica Las Revoltosas dio paso a la elección de la Reina del Carnaval de Arrecife 2025. Cinco candidatas desfilaron con imponentes creaciones proclamándose Primera Dama de Honor Yureima Morena Delgado con Aloha, una creación de Pedro Vizcaíno, y Segunda Dama de Honor, Irune Frías Guadalupe, que lució Explosión de vida una fantasía de Rosa Montesdeoca. También aspiraron al título Anyara Elvira Zarazo con Eres mi gran sueño, diseñado por David Hernández, y Yennifer Seoane Pimienta que lució Diva del diseñador Rafa Montesdeoca.

Conducida por la periodista Techy Acosta y el presentador Yeray Betancor, la Gala ofreció un espectáculo vibrante que cautivó al público, transportando a los asistentes al mágico mundo de Disney, con una puesta en escena a cargo de M&G Anima Events. Personajes de Toy Story, La Bella y la Bestia y Frozen, entre otros, cobraron vida en un espectáculo repleto de efectos visuales, coreografías espectaculares y vestuarios deslumbrantes. También actuó la cantante Kuve, que deleitó al público con su potente voz.

El teniente de alcalde y concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, Echedey Eugenio, muestra su satisfacción por el exitoso desarrollo de la gala y ha agradecido la participación de todas las candidatas, diseñadores, patrocinadores y asistentes, destacando la importancia de recuperar uno de los actos más emblemáticos del Carnaval de Arrecife 2025.

El Carnaval de Arrecife 2025 se celebrará entre el 21 de febrero y el 5 de marzo. Puedes consultar el programa del Carnaval de Arrecife 2025 aquí.