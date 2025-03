Amor en Los Indianos de La Palma

Lunes de Carnaval. Lunes de Indianos en Santa Cruz de La Palma y en toda Canarias. Casarse en indianos parece haber convertido en costumbre en las Casas Consistoriales de la capital de la Isla Bonita. El año pasado ocurrió por partida doble, con Dani Toledo y Carmen Ruiz, él de Las Galletas (Arona) y ella, de Córdoba; y también con Alex García y Naira Sosa, ambos de Agaete y que eligieron un lugar y una efemérides singular para tal acontecimiento.

Este Lunes de Carnaval hicieron lo propio Abraham y Patricia. Él, palmero de pura cepa, de la mismísima capital palmera; ella, Patricia, de La Laguna. Ambos residen en La Laguna, pero tuvieron claro desde el primer momento dónde y cuándo casarse.

Patricia, la hija de Chona y propietaria del Kiosco Chona que se localiza en la avenida de la Trinidad de La Laguna, asegura que, aunque marca la tradición que la boda se celebra en la tierra de la novia... siente la capital palmera como patria de adopción, donde acude a descansar y desconectar.

Abraham y Patricia se conocieron hace unos doce años. En la época que estaba al frente del Kiosco Chona -en la actualidad lo tiene arrendado- acudió al Comerciales Corrales donde trabajaba Abraham a comprar chucherrías para su negocio y surgió el amor.

“Él me había pedido matrimonio muchas veces y siempre me reía”, cuenta Patricina. “Una vez, aprovechando que estana su madre y la mía, se lo volví a pedir. No fue una encerrona, sino que me tenía que decir que sí, si o sí”, se ríe Abraham. “Elegimos este día porque para un palmero de pura cepa como él es una fecha señalada”.

Ylenia, la hermana del novio, presume de ADN palmero. Sus padres, oriundos de la Isla Bonita. Su progenitor, Nicolás, de Santa Cruz; su madre, Eremia, de Garafía.

El primogénito de la familia Díaz Pérez contrajo matrimonio con la benjamina de las Hernández Ferrera, la pequeña de seis hermanas.

El enlace que se celebra en el salón de actos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Laguna, Asier Antona ejerce de 'cura-alcalde', con la tranquilidad para los novios de que “el ayuntamiento le pone la fiesta”, comenta de forma cariñosa antes de comenzar a oficiar la ceremonia. Y Abraham desliza una de las sorpresas preparadas para el medio centenar de familiares que se trasladaron al enlace: almorzaremos en Parrilla Las Nieves, precisamente al lado del santuario de la Virgen que protagonizará en julio la anhelada bajada, después de diez años.

“Es inteligente casarse en Indianos”, presume Asier Antona, que recuerda que en menos de una hora se descubre la placa de la plaza de La Habana. Por tanto, Asier se convierte el Lunes de Indianos en alcalde de Santa Cruz y La Habana por unas horas...

El regidor da lectura a los artículos 66, 67 y 68, la parte legal de la igualdad, la responsabilidad, compartir, cuidar... Preguntas de rigor y Patricia y Abrham se funden en un beso.

Ella luce un diseño indiano. Pero no cualquiera, sino preparado para la ocasión por el diseñador y modisto lagunero José Costa, inspirado en el romanticismo del siglo XIX y que alardena de los retornados de Cuba.

Junto a la pareja contrayente y el alcalde, que oficia la ceremonia, Diego, que actúa de padrino de su madre en el enlace, mientras que Eremia, la madre de Abraham, ejerce de madrina.

Los novios agradecen el cariño con el que los ha tratado el alcalde de Santa Cruz de La Palma y las facilitades que les puso para poder hacer realidad el sueño de un palmero: casarse en indianos. Sin duda, en una de las bodas más multitudinarias que se recuerdan, comentan en referencia a la alta participación.

Decían que iba a llover pero lo cierto es que el chipi chipi de la mañana ha dejado paso al buen tiempo; al menos una tregua por ahora. ¡Vivan los novios!.