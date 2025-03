Kálik trasciende a las pantallas en la gala drag: "Estamos limitando la vida a simples emoticonos e imágenes"

Una familia se sienta a la mesa a la hora de comer, pero no hablan, no se comunican, ni siquiera se miran: están pendientes del móvil. Esa situación, que a cualquiera le resulta cercana, tendrá su propia representación en el escenario de Santa Catalina durante la Gala Drag Queen, uno de los eventos más esperados del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Drag Kálik actuará en el puesto número nueve con una fantasía que pretende evidenciar que los dispositivos para la comunicación están, justamente, impidiéndola: "La vida es eso que pasa mientras miras la pantalla".

De una forma llamativa y divertida, el artista quiere reflejar que en esta época de redes sociales "hay personas que cambian su actitud, pierden un poco lo que son y la vida en general". Su reivindicación va en esa línea: "Un móvil es para poder comunicarnos y estamos limitando a nuestras familias, nuestros sentimientos y emociones a simples emoticonos e imágenes. Los amigos no hablan, aunque no se hayan visto en mucho tiempo, e igual pasa con la familia. Los primos, cuando éramos pequeños, nos juntábamos a jugar, y ahora es simplemente en instagram o todos hablando por whatsapp".

Conexiones y barreras

Tal y como expresa Kálik, estas tecnologías pueden conectar a las personas pero también pueden suponer una barrera. Ocurre incluso en la propia gala, cuando algunos miembros del jurado se distraen usando el móvil. "Es una cosa que hemos hablado los compañeros. Hay un representante de la asociación drag en la mesa del jurado, el cual se fija en que estén prestando atención a las actuaciones", relata.

A su modo de ver, el abuso de las pantallas hace que las personas hayan "olvidado" cómo expresar sus emociones, cohartando las lágrimas, la risa, el enfado, la decepción y la alegría. Por eso, y con toda la simplificación que conllevan los mensajes instantáneos, indica que cada vez es más difícil confrontar los sentimientos, entenderlos y compartirlos.

Un gran tocado con plumas

La puesta en escena no solo tiene un potente mensaje, sino también una estética muy trabajada fruto de los diseños de Carolina Moreno, Daniel Guzmán y el propio Kálik. Tanto él como sus bailarines lucirán unos trajes de "alta costura" y unos "tocados increíbles", entre los que se incluye "uno de los cascos más grandes de la gala que pesa una barbaridad, es muy bonito y es muy satisfactorio ver cómo se mueven las plumas".

Este año ha optado por vestirse de amarillo, ya que es un color muy llamativo que no suele aparecer en el evento. Además, encaja a la perfección con el mensaje que quiere transmitir, pudiendo identificarse con los emoticonos que tan asiduamente se utilizan en la comunicación digital.

Por otro lado, Kálik cuenta este año con el coreógrafo Juanfra San Gil, además del habitual apoyo e implicación de su familia y bailarines, bajo el amparo de los patrocinadores que han apostado por su show: el Excelentísimo Ayuntamiento de la Real Ciudad de Gáldar, GM Distribuciones, Eventos y Carrozas José Halcón y Estética Integral Guía. "Sin ellos, esto no hubiese salido adelante. Estoy agradecido por todas las noches que se han pegado. Ha sido agotador pero precioso vivirlo al lado de mi gente", asegura orgulloso.

Una pasión que se lleva dentro

No se puede pensar en Kálik sin pensar en Elián Martín González, su creador, porque van en un mismo paquete. Aunque también es ilustrador, tiene muchas otras facetas artísticas: "No me pueden encasillar en una escuela de pintura, ni en una de maquillaje, ni en una de música. Yo me aburro haciendo una cosa sola, necesito hacer muchas. El mundo drag tiene música, vestuario, maquillaje... y lo haces todo a la vez".

Tal y como rememora, siempre le ha interesado el mundo del arte. Una de las anécdotas que le suele contar su familia se remonta a una boda, cuando quedó impresionado por el traje de la novia. Entonces, con apenas dos años, empezó a quitar las sábanas a la cama de su abuela y con ellas vestía a un burro de juguete para pasearlo por toda la casa.

Algún día tú vas a estar encima de ese escenario

Recuerda con mucho cariño la primera gala drag que vio, aunque apenas pudo observar unos instantes. Siendo un apasionado del mundo Disney, Mandrágora robó toda su atención en pocos segundos llevando un luminoso vestido de Blancanieves. Su madre no lo dejó seguir viendo el espectáculo, pero no dudó en decirle: "Algún día tú vas a estar encima de ese escenario". Y ahora, de vuelta al presente, esta es la tercera vez que exhibe su talento en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.