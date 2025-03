La lluvia empapa el Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria

Durante el Martes de Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria comenzó a llover desde las 15:30 horas, fue una lluvia intensa pero que paró al rato. Después de esta descarga las mascaritas que estaban en la calle salieron agazapadas de sus casas, tiendas y portales para disfrutar los conciertos que estaban previstos. Ráfaga se retrasó en aparecer en el escenario, pero aun así los fiesteros esperaron para bailar al ritmo de sus canciones míticas. Sin embargo, pasadas las 18:00 horas el tiempo no perdonó la fiesta formada en la Plaza de Canarias y empezó una lluvia fuerte que obligó al público a sacar sus paraguas. A pesar de ello, los más fieles siguieron disfrutando de la alegría de la celebración con lluvia o sin ella.

El grupo de Antonio Santana también salió este lunes por la noche y se empaparon de la cabeza a los pies. "Solo nos fuimos cuando nos echaron", aseguran. Los amigos estaban en primera fila para escuchar a Ráfaga y eran de los pocos que no tenían un paraguas. "El Carnaval es una vez y hay que vivirlo como sea", comenta uno de los jóvenes. "Eso de ponerse malo es mental", opinan. La lluvia continuaba pero sus planes eran ser los últimos en irse.

"En mi país llueve mucho"

María Sowaki es eslovaca pero lleva viviendo en Canarias desde hace unos meses. Es una gran fan de Ráfaga, por lo que desde que supo de su actuación en el Carnaval no se lo pensó dos veces. "Es la primera vez que los veo, pero espero que no sea la última", afirmó junto a su amiga. "En mi país llueve mucho así que estoy acostumbrada, no me importa", apunta, aunque tuvo que ir a comprar un paraguas porque no lo tenía previsto.

Carnaval familiar en la trasera de Santa Catalina / Andrés Cruz

En esta ocasión la organización decidió mantener el programa de la jornada de Martes de Carnaval después de que el cancelara el domingo el Concurso de Maquillaje Corporal y el Festival Coreográfico por el mal tiempo. Lo cierto es que el tiempo no ha dado tregua a esta edición de los Carnavales del Archipiélago, ya que Santa Cruz de Tenerife decidió cancelar el coso por las condiciones meteorológicas y el fallecimiento de un joven en una reyerta durante la madrugada.

Por su parte, Laura Cardero está agradecida de que no hayan suspendido los conciertos. La mujer estaba en el parque infantil vigilando a su pequeño mientras disfrutaba del ambiente. "Como madre me viene genial que hayan dejado el parque abierto", observa. Tenía los paraguas preparados por si las nubes se encapotaban: "Si llueve sigue la fiesta". "Nos hemos mojado un poco, pero no nos hemos encogido", comenta Pino Tejeda tras las leves precipitaciones que cayeron en la Cabalgata Infantil durante el mediodía.