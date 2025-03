Luis Fonsi celebra en Gáldar su 25 años de carrera: "No olvido que mis primeros pasos en España fueron en Canarias"

De sus canciones míticas a los últimos hits. Luis Fonsi vuelve esta noche a conectar con el público canario que le ha visto crecer como artista en sus 25 años de carrera. El cantante puertorriqueño-estadounidense se sube al escenario en el Recinto Cultural La Quinta en Gáldar como plato fuerte del programa de Carnaval del municipio 2025 y lo hace sin olvidarse del cariño que en las últimas décadas le ha brindado el público isleño. "Nunca se me va a olvidar que mis primeros pasos en España fueron gracias al cariño que me dieron las Islas Canarias", recordó estar tarde Fonsi solo unas horas antes del concierto. En las Islas se celebraron sus primeras firmas de autógrafos y se generaron sus primeros clubs de fans españoles. "Han sido muchas visitas y me acuerdo de cada una de ellas", apuntó el artista.

Con la vista puesta en el cielo, por si la lluvia obligaba a cancelar el concierto, Fonsi recordó que hace unas décadas apenas llenaba pequeñas salas con grupos reducidos de fans mientras que ahora son miles de personas las que hacen cola para disfrutar de su música. En ese proceso, el cantante se ha sentido acompañado del público canario en todo momento. "Siento que han crecido conmigo y es algo de lo que uno se olvidará jamás", reconoció. Para el puertorriqueño cantar en el Archipiélago es un motivo de celebración. "Cada vez que veo en calendario que tengo concierto en las Islas mi cuerpo baila por dentro porque sabe que voy a conectar con un público que me conoce desde hace 25 años", insistió.

Papas arrugadas

El momento preferido de sus visitas, además de probar las papas arrugadas y el ron miel, siempre es cuando pisa el escenario. ¿Su objetivo? Que el público celebre, baile, cante y "desconecte un ratito". Para ello tiene preparado un show cargado de sorpresas y de canciones que han marcado su carrera profesional en distintos estilos y géneros. Reconoce que aunque cuenta con un plan le gusta "salirse de lo establecido" y dejarse llevar por el momento para sorprender a los asistentes. "Es lo lindo de hacer un concierto en vivo y de tocar en directo, no es una obra teatral, me dejo llevar por el público y cada show es diferente", asegura.

Fonsi promete cantar canciones de sus primeros discos y de los más actuales, pero también hacer versiones más intimas con la guitarra que le permitan conectar con el público. Y cómo no, también pretende sacar a relucir su parte más marchosa. "Habrá momentos de mucha energía, con mucho baile. Garantizo que va a ser una celebración", prometió.

Sobre sus planes de futuro, quiso dejar claro que queda Luis Fonsi para rato. El cantante reconoció seguir "teniendo hambre" y muchas ganas de hacer buenas canciones. Y no cerró la puerta a futuras colaboraciones con artistas canarios. "Hay un talento inmenso en las Islas, ojalá se dé alguna colaboración, pero tiene que darse de forma natural, no de manera forzada", añadió. El puertorriqueño no descansa y en los ratos libres que le permite la gira ya está componiendo lo que serán las canciones de su próximo disco. "Es el proceso que más disfruto, le proceso creativo y estamos en la búsqueda de canciones y colaboraciones", aclaró. Precisamente una artista canaria que Fonsi conoce bien por su participación en el programa La Voz, Gara Alemán, será la encargada de abrir el espectáculo esta noche en Gáldar.

El teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo, acompañó esta tarde al artista en la presentación del evento y recordó que será uno de los "mayores conciertos" que se han celebrado en la ciudad. En recinto tiene un aforo de 9.200 personas y desde por la mañana ya había mucho movimiento en el municipio. "Se ha hecho un esfuerzo tremendo a nivel logístico", apuntó Mateo, quien reconoció que la lluvia había complicado un poco la organización.