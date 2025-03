Rayko, la persona detrás de Gimassira: “No gestiono bien que me reconozcan, tengo que cuidar mi salud mental”

Grimassira Maeva es el alter ego de Rayko, un joven de la isla de Gran Canaria que en 1998 se enganchó a las altas plataformas y shows que caracterizan al carnaval del archipiélago de manera internacional. Tras varios intentos fallidos, optó por hacer comedia en algunos de sus shows y arrasó. Convenció a toda una sociedad con un personaje que muchos nos hemos encontrado en clase, en el trabajo o en la parada de la guagua.

No obstante, a pesar del éxito de sus propuestas, decidió desaparecer en su mejor momento y no quiso saber nada del Carnaval que la elevó a lo más alto. ¿Qué ha estado haciendo Rayko en todo este tiempo? ¿Cuál fue el verdadero motivo que le llevó a tomar semejante decisión? ¿Ha vuelto para quedarse?

El transformista responde, en exclusiva, a las preguntas que todo el mundo se hace, pero nadie le ha formula aún. Hasta ahora:

¿Por qué Rayko ya no quiere mostrar su cara cuando antes sí lo hacía?

Porque no le saqué ningún beneficio, solo problemas. Además, no gestioné nada bien que la gente me reconozca por la calle, por lo que forma parte de la fantasía que la gente solo se crea al personaje. Y eso solo se consigue si siempre me ven con apariencia de Grimassira.

Grimasira Maeva / Foto cedida por Grimassira Maeva

Empecemos por el principio: ¿de dónde viene la pasión por el arte drag?

Desde pequeño y gracias a la gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria. En 1998 la vi, en el 99 me enganché y, desde entonces, fui fanático de muchos artistas. Tenía mis favoritos, hacía mis quinielas y desde muy pequeño tuve claro que me terminaría presentando en algún momento e iba a ganar.

¿Por qué comedy queen y no una drag de acrobacias como es común?

Porque ya tuve un personaje que no era para nada comedy queen, que alternaba con Mandrágora, y era más complicado de entender. Sin embargo, con una mamarracha como Grimassira conecta todo el mundo.

¿Por qué crees que la comedia es un género que aún no se valora lo suficiente en las galas drags del carnaval canario?

Porque en Canarias tenemos una identidad muy marcada y sacar de ahí, tanto al público como al jurado, es complicado. Si haces un show de comedia tiene que ser bueno porque sino, de lo contrario, te ganas una rueda.

¿Estás preparado para que 2025 no sea el año de Grimassira?

El 2025 ya está siendo el año de Grimassira, no lo va a condicionar que gane o no la gala. Tengo proyectos más allá del carnaval y esta gala era simplemente un aviso de todo lo que vendría después. Quería lanzar un mensaje al mundo que dijera “estoy en activo, vengo con todas”.

He estudiado cine, necesito ayudas. Voy a hacer teatro, necesito ayudas. Me gustaría girar por todo Canarias con un proyecto que ya está prácticamente cerrado, por lo que la Gala Drag Queen no va a condicionar para nada que sea el año de Grimassira o no.

¿A Rayko le genera presión el revuelo que causó el regreso de Grimassira al Carnaval?

Ninguna presión. Al contrario, me motivó muchísimo a ensayar. Por supuesto que tengo expectativas en cómo me va a recibir el público esa noche y los comentarios que despertará. Quiero que me vean y gozar de ese momento.

¿Cuál crees que es la clave del éxito de Grimassira en el carnaval canario?

Grimassira es cercana, conecta con el público y se preocupa por él. Nunca desaparece de escena. Es ese personaje que, de primeras, cae mal pero se le va cogiendo el ‘tranquillo’. ¡Quién no ha compartido clase con una Grimassira!

Con total sinceridad: ¿por qué decidiste desaparecer?

Yo sí que pensaba que era mi adiós definitivo. Necesitaba cambiar de aires y no me veía con 50 años haciendo de Grimassira, pero sí siguiendo liado al espectáculo. Por eso, me fui a Barcelona a estudiar Cine, Guion y Dirección, no como actor. Me investigué por ese lado y estoy súper contento.

Todos los años el público me insistía en que volviese a la gala drag, así que lo hice aprovechando que se cumplen diez años desde que gané por primera vez. Es una manera de decirle al mundo que sigo en activo, que quiero hacer shows y ojalá los cabildos y distintos ayuntamientos que dicen que quieran apostar por el talento canario se dan por aludidos y ofrecen sus ayudas.

¿Qué causó el hartazgo? ¿Problemas con la salud mental o diferencias con la organización?

Estás en lo cierto. Si estoy haciendo las cosas tal y como las estoy haciendo, es por evitarme un problema al volver al carnaval como Grimassira. Si mostrar mi cara me va a provocar malos pensamientos, prefiero protegerme de eso.

Grimassira Maeva / Foto cedida por Grimassira Maeva

¿Qué propuestas de mejora plantearías para que el arte drag continuara brillando en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

Es la primera que trabajo con la nueva organización del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. No he tenido ningún problema, pero cuando tengo desencuentros con la organización, que no con la dirección, lo hablamos y se soluciona. Me gusta cómo se están haciendo las cosas.

Sí que es verdad que, a pesar de ser la visión del director, que todas las candidatas tengamos que ir vestidas con un código en concreto y que este no me represente no me hace sentir cómodo. Siento que Grimassira se disfraza cuando tiene que cumplir unas normas.

De resto, todo bien. Es la primera vez que nos reunimos con los regidores para acordar la visión que va a tener el público de nuestros espectáculos, el backstage ha mejorado por completo…

¿Qué planes de futuro tiene Rayko a nivel profesional?

A corto plazo me podrán ver en el teatro y a largo plazo espero poder grabar medio y largometrajes.

El éxito es relativo. Para ti, ¿qué sería triunfar el próximo viernes 7 de marzo?

Disfrutar desde por la mañana una vez me encuentre con mi equipo y que el número salga bien.

Te has formado en dirección audiovisual, ¿Rayko se ve dirigiendo el Carnaval de su ciudad en futuras ediciones?

Estoy más enfocado al cine. Creo no es agradecida la labor de dirigir las diferentes galas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y priorizaría siempre mi salud mental.